ஞானேஷ் குமார் உருவ பொம்பை எரிப்பு: பதவி விலகக் கோரி ராஞ்சியில் ஆர்ஜேடி போராட்டம்!
ஞானேஷ் குமார் ராஜிநாமா கோரி ராஞ்சியில் ஆர்ஜேடி போராட்டம்...
ஞானேஷ் குமாா் பதவி விலகக் கோரி போராட்டம் - file photo
நாடு தழுவிய வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் திருத்தப் பணி (எஸ்ஐஆர்) தொடர்பாகத் தேர்தல் ஆணையத்திற்குள் நிலவும் அதிருப்தி குறித்த செய்திகள் வெளியான நிலையில், தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலகக் கோரி ஆர்ஜேடி கட்சியினர் ராஞ்சியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதுடன், அவரது உருவ பொம்மையையும் எரித்தனர்.
ராஞ்சியின் ஆல்பர்ட் எக்கா சௌக்கில் நடைபெற்ற இந்தப் போராட்டத்தின்போது, தேர்தல்களில் பாஜகவுக்கு நியாயமற்ற சாதகமான சூழலைத் தேர்தல் ஆணையம் ஏற்படுத்திக் கொடுப்பதாகக் கட்சியினர் குற்றம் சாட்டினர்.
பிகார், வங்காளம் மற்றும் பிற மாநிலங்களில் மக்கள் மனநிலை பாஜகவுக்கு எதிராகவே உள்ளது. தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் தேர்தல் முடிவுகளில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவும், பாஜகவின் வெற்றியை உறுதி செய்யவும் வாக்காளர் பட்டியல்களில் முறைகேடுகளைச் செய்தார். ஞானேஷ் குமார் உடனடியாகப் பதவி விலக வேண்டும் என்று ஆர்ஜேடி மாநிலத் துணைத் தலைவர் ஷியாம் தாஸ் சிங் குற்றம் சாட்டினார்.
நாடு தழுவிய வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் திருத்தப் பணி முழு ஆணையத்தின் மேற்பார்வையில் நடைபெற்று வந்தபோதிலும், தங்களுக்குத் தெரியாமல் பிறப்பிக்கப்பட்ட முடிவுகள் மற்றும் உத்தரவுகள் குறித்து கடந்த 10 மாதங்களில் குறைந்தது 14 முறையாவது தேர்தல் ஆணையர்கள் சுக்பீர் சிங் சாந்து மற்றும் விவேக் ஜோஷி ஆகியோர் அதிகாரப்பூர்வமாக ஆட்சேபனை தெரிவித்திருந்ததைத் தொடர்ந்து இந்தப் போராட்டம் நடைபெற்று வருகின்றது.
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