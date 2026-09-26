எஸ்ஐஆர்-ஐ அரசியல் நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தக் கூடாது: டி.கே. சிவகுமார்
எஸ்ஐஆர்-ஐ அரசியல் நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தக் கூடாது என டி.கே. சிவகுமார் பேசியது குறித்து...
கர்நாடக முதல்வர் டி.கே. சிவகுமார். - கோப்புப் படம்
எஸ்ஐஆர்-ஐ அரசியல் நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தக் கூடாது என கர்நாடக முதல்வர் டி.கே. சிவகுமார் சனிக்கிழமை (செப். 26) தெரிவித்தார்.
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் தீவிரத் திருத்த (எஸ்ஐஆர்) நடவடிக்கைக்கு இரு தேர்தல் ஆணையர்கள் பலமுறை எதிர்ப்பு தெரிவித்தும், இந்தியத் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் சட்டத்துக்கு புறம்பாக தன்னிச்சையாக நடைமுறைப்படுத்தியதாக செய்திகள் வெளியானதற்கு எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றன.
ஆகையால், தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் பதவியிலிருந்து ஞானேஷ் குமார் விலக வேண்டும் என பலரும் வலியுறித்தி வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து கர்நாடக முதல்வர் டி.கே. சிவகுமார் பேசியதாவது:
இது ஒரு ஜனநாயக நாடு, சர்வாதிகார நாடு அல்ல. தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரைப் பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை நானும் ஆதரிக்கிறேன். நிச்சயமாக, எதிர்க்கட்சிகளுக்குத் தங்களது கவலைகளை வெளிப்படுத்த முழு உரிமை உண்டு.
தகுதியுள்ள குடிமக்கள் அனைவருக்கும் வாக்குரிமை அளிக்கப்பட வேண்டும். எஸ்ஐஆர் செயல்முறையில் எனக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை. ஆனால், அவை அரசியல் நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படக்கூடாது என்று தெரிவித்தார்.
Summary
Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar stated on Saturday (Sept. 26) that the SIR should not be used for political purposes.
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