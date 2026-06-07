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குழந்தைகள் உலகம்

சிரி... சிரி...

'பொதுக்கழிப்பிடத்துக்குள்ள போனவங்க யாரும் சீக்கிரம் வெளியே வரமாட்டேங்கிறாங்களே, ஏன்?'

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Updated On :7 ஜூன் 2026, 4:07 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

'பொதுக்கழிப்பிடத்துக்குள்ள போனவங்க யாரும் சீக்கிரம் வெளியே வரமாட்டேங்கிறாங்களே, ஏன்?''

'உள்ள இலவச வைஃபை வசதி இருக்காம்!''

-எம்.பி.தினேஷ், கோவை.

'இன்னைக்கு ஏன்டா இன்டர்வியூக்குப் போகலை?''

'நீங்கதானே நாலு பேர் கேள்வி கேட்கிற இடத்துக்குப் போகக்கூடாதுன்னு சொன்னீங்க!''

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'உன் கஷ்ட காலத்தில் உன் சொந்தக்காரங்க, உறவுக்காரங்க எல்லோரும் உங்க பின்னாடி நிப்பாங்க...''

'நீங்க சொல்வது வாஸ்தவம்தான்... என் கல்யாண ஆல்பத்தில் அப்படித்தான் இருக்கிறார்கள்!''

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'எதுக்கு உன் பொண்டாட்டி உன் தலையில் சுத்தியலைப் போட்டாள்?''

'சுத்தி போட்டா திருஷ்டி கழியும்னு யாரோ சொன்னாங்களாம்!''

-நடேஷ் கன்னா, கல்லிடைக்குறிச்சி.

'தூக்கத்துல நடக்குற வியாதிக்கு நான் கொடுத்த மருந்தால உங்க கணவர் குழந்தை மாதிரி ஆயிட்டாரா... எப்படி?''

'இப்ப, தூக்கத்துல நடக்குறதுக்குப் பதிலா தவழ்றாரு, டாக்டர்!''

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'என்ன ராப்பிச்சை... இப்பல்லாம் மதியத்துலயே வர்றே?''

'நைட் வாட்ச்மேன் வேலை கிடைச்சிருக்கு, தாயி!''

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'ஏன் இன்டர்வெல் விடாம படத்தை ஓட்டுறாங்க?''

'தியேட்டர் ஓனருக்கும், பாப்கார்ன் ஸ்டால்காரருக்கும் மனக்கசப்பாம்!''

-பர்வீன் யூனுஸ், சென்னை.

'வேலையை விட்டுப்போன பழைய சரக்கு மாஸ்டர் என்ன ஆனார்?''

'புதிய சரக்கு மாஸ்டரா அவரே ரிடர்னாயிட்டார்!''

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'தோழி மெயில் அனுப்பி இருக்கிறா...''

'என்னவாம்?''

'அவள் சொன்ன வம்புக்கு ஃபீட்பேக் அனுப்பச் சொல்றா...!''

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'பாடாய்ப்படுத்தி என்கிட்ட கடன் வாங்குனான்...''

'இப்ப என்ன நடக்குது?''

'திருப்பி வாங்க நான் இப்போ பாடாய்ப்படுறேன்.''

- பர்வதவர்த்தினி, பம்மல்.

'ஓடிப்போன என் புருசனை நம்பி இனிமே பிரயோஜனம் இல்லை... நான் வேற ஒருத்தரை மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன், சாமி?''

'உன் புருசன் இப்ப திரும்பி வந்தால் ஏத்துக்குவியான்னு சொல்லு... நான் உடனே வரவழைச்சுடறேன்!''

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'உங்க மனைவிக்கு கொழுப்பு ஓவரா இருக்கு... சொல்லிடுங்க!''

'நீங்களே சொல்லிடுங்க டாக்டர்... நான் சொன்னா என்கிட்ட சண்டைக்கு வருவா!''

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'படம் நல்லாத்தான் இருக்கு...ஆனா?''

'ஆனா, என்ன சார்?''

'டைட்டிலை மட்டும் 'நல்லவன்'ங்கிறதுக்குப் பதிலா 'கெட்டவன்'னு மாத்திட்டா படம் நல்லா ஓடும், சார்!''

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'உங்க கணவருக்கு ஹார்ட் ரொம்ப வீக்கா இருக்கு... அவர் கோபப்படுற மாதிரி நீங்க நடந்துக்கக் கூடாதும்மா...!'

'நான் எதைச் செய்தாலும் அவருக்குக் கோபம்தான் வரும், டாக்டர்!''

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'இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல ஏதோ நடக்கப் போகுதுன்னு சொல்றீயே, எப்படி?''

'சி.சி.டி.வி. கேமரா ஒயரை கட் பண்ணிவிடுறாங்களே!''

-வி.ரேவதி, தஞ்சாவூர்.

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