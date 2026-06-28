கரடி ஒன்று வந்தது
காக்கைக் கூட்டை கண்டது
கரடி மரத்தில் ஏறியே
கூட்டைப் பிய்த்து எறிந்தது!
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காகம் அதனைக் கண்டது
கரடியைத் தட்டிக் கேட்டது
காக்கைப் பயலே ஓடிப்போ
கரடி திமிராய்ச் சொன்னது!
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காக்கை பொறுமை காத்தது
கரைந்தே பறந்து சென்றது
கரடி நடந்து செல்கையில்
குழிக்குள் திடீரென விழுந்தது!
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அங்கே வந்த காகமும்
அந்தோ பரிதாபம் என்றது
அடுத்த நிமிடம் பறந்தது
ஆனையைக் கூட்டி வந்தது!
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தும்பிக் கையால் கரடியை
தூக்கியே எடுத்தது யானையும்
கரடியின் திமிர் ஒழிந்தது
காக்கையும் யானையும் மகிழ்ந்தது!
வசீகரன், தேனாம்பேட்டை.
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