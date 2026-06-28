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கரடியின் திமிர்...

கரடி ஒன்று வந்தது காக்கைக் கூட்டை கண்டது

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Updated On :28 ஜூன் 2026, 12:20 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கரடி ஒன்று வந்தது

காக்கைக் கூட்டை கண்டது

கரடி மரத்தில் ஏறியே

கூட்டைப் பிய்த்து எறிந்தது!

-

காகம் அதனைக் கண்டது

கரடியைத் தட்டிக் கேட்டது

காக்கைப் பயலே ஓடிப்போ

கரடி திமிராய்ச் சொன்னது!

-

காக்கை பொறுமை காத்தது

கரைந்தே பறந்து சென்றது

கரடி நடந்து செல்கையில்

குழிக்குள் திடீரென விழுந்தது!

-

அங்கே வந்த காகமும்

அந்தோ பரிதாபம் என்றது

அடுத்த நிமிடம் பறந்தது

ஆனையைக் கூட்டி வந்தது!

-

தும்பிக் கையால் கரடியை

தூக்கியே எடுத்தது யானையும்

கரடியின் திமிர் ஒழிந்தது

காக்கையும் யானையும் மகிழ்ந்தது!

வசீகரன், தேனாம்பேட்டை.

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