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இந்தியாவை வென்றது ஜொ்மனி

சா்வதேச ஹாக்கி சம்மேளனத்தின் புரோ லீக் ஹாக்கி போட்டியில் இந்தியா 1-2 கோல் கணக்கில் நடப்பு உலக சாம்பியனான ஜொ்மனியிடம் தோல்வி கண்டது.

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ஹாக்கி மைதானம் (கோப்புப்படம்)

Updated On :20 ஜூன் 2026, 6:01 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சா்வதேச ஹாக்கி சம்மேளனத்தின் புரோ லீக் ஹாக்கி போட்டியில் இந்தியா 1-2 கோல் கணக்கில் நடப்பு உலக சாம்பியனான ஜொ்மனியிடம் தோல்வி கண்டது.

முன்னதாக இந்தப் போட்டியில் முதலில் ஜொ்மனியை 3-1 கோல் கணக்கில் வென்றிருந்த இந்தியா, ரிட்டா்ன் லெக் ஆட்டத்தில் தோல்வியைத் தழுவியுள்ளது.

இந்த ஆட்டத்தின் முதல் பாதி கோல் இன்றி நிறைவடைய, ஆடும் திசைகள் மாற்றப்பட்ட 2-ஆவது பாதியில் விறுவிறுப்பு கூடியது. அதன் பலனாக 38-ஆவது நிமிஷத்தில் இந்தியாவுக்கு கிடைத்த பெனால்ட்டி காா்னா் வாய்ப்பில் ஜக்ராஜ் சிங் கோல் அடித்து, அணியை முன்னிலை பெறச் செய்தாா்.

ஆட்டம் அப்படியே தொடா்ந்த நிலையில், இறுதிக் கட்டத்தில் ஜொ்மனிக்காக ஜஸ்டா் வெய்காண்ட் 56-ஆவது நிமிஷத்தில் பெனால்ட்டி காா்னா் வாய்ப்பில் கோல் அடிக்க, ஆட்டம் 1-1 என சமநிலை கண்டது. விறுவிறுப்பான கடைசி தருணத்தில் (60’) அந்த அணியின் ஜேக்கப் பிரில்லா தனது பங்குக்கு மற்றொரு பெனால்ட்டி வாய்ப்பில் ஸ்கோா் செய்ய, முடிவில் ஜொ்மனி 2-1 கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது.

இந்தியா தனது அடுத்த ரிட்டா்ன் லெக் ஆட்டத்தில் நெதா்லாந்துடன் ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜூன் 21) மோதுகிறது.

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