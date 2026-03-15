குழந்தைகள் உலகம்

ஒற்றுமையே அழகு!

மயிலைப் போல மண்ணில்தான் மற்ற பறவை உண்டோதான்?

Updated On :15 மார்ச் 2026, 11:54 am

தினமணி செய்திச் சேவை

மயிலைப் போல மண்ணில்தான்

மற்ற பறவை உண்டோதான்?

-

மயக்கும் தோகை பின்னாலே

மனதைக் கவரும் தன்னாலே!

-

அழகாய்த் தோன்றும் அதன்பீலி

அருமைச் சித்திரம் ஆகிடுமே!

-

மனதில் மகிழ்ச்சி தோன்றிடுமே

மயிலின் நடனம் கண்டாலே!

-

விரிக்கத் தோகை முழுவதிலுமே

வண்ணப் பீலி நிறைந்துள்ளதே!

-

பிரிந்து போகா பீலிகள்

புகலும் ஒற்றுமை உயர்வினையே!

-எஸ்.ஆர்.ஜி.சுந்தரம், சென்னை-91.

