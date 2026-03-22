கண்போல கல்விச்சாலை
Updated On :21 மார்ச் 2026, 6:30 pm
எண்ணம் போல
ஆடிக்களித்த
காலம் முடிந்தது!
-
கண்ணைப்போன்றக்
கல்விச்சாலை
திரும்பப்போகிறோம்!
-
உள்ளம் மகிழ
உயர்ந்த வகுப்பில்
அமரப்போகிறோம்!
-
புதிய புதிய
பாடப்பகுதி
பயிலப்போகிறோம்!
-
கற்பதில் மட்டும்
கவனம் கொண்டு
தேரப்போகிறோம்!
-
உற்ற கல்வியால்
அறிவும் ஒழுக்கமும்
அடையப்போகிறோம்!
-
அறிவும் ஒழுக்கமும்
எமது கண்ணென
என்றும் எண்ணுவோம்!
-
அவற்றை எமக்கு
அளித்த பள்ளியை
என்றும் போற்றுவோம்!
எஸ்.ஆர்.ஜி.சுந்தரம்
