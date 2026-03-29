குழந்தைகள் உலகம்

சொல்லாதே...

'நேரம் இல்லை' சொல்லியே நீயும் சோம்பித் திரியாதே!

News image
Updated On :28 மார்ச் 2026, 6:30 pm

'நேரம் இல்லை' சொல்லியே

நீயும் சோம்பித் திரியாதே!

'வேலை இல்லை' சொல்லியே

வெற்றுப் பயலாய் ஆகாதே!

-

'பொறுமை இல்லை' சொல்லியே

பொங்கி வீண் ஆக்காதே!

'வாய்ப்பு இல்லை' சொல்லியே

வாழ்வில் தாழ்ந்து போகாதே!

-

'யாரும் உதவவில்லை' சொல்லியே

யாசகத் தட்டை ஏந்தாதே!

'எரிச்சலா வருது' சொல்லியே

எண்ணம் தாழ்ந்து போகாதே!

-

'புரியவே இல்லை' சொல்லியே

புத்தகத்தை மூடி வைக்காதே!

'தெரியவே இல்லை' சொல்லியே

தேர்வில் தேறாமல் போகாதே!

-வசீகரன், தேனாம்பேட்டை.

திமுகவை அகற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது: பாமக திலகபாமா

