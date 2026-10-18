பேல்பூரி- 18-10-26
உன்னைக் கொல்லும் ஓர் ஆயுதம் உன் கோபம்...
கண்டது...
(அருப்புக்கோட்டையில் உள்ள ரெடிமேட் கடை ஒன்றின் பெயர்)
'ஆம்பள சொக்கா.'
-அன்னபூர்ணா, கோவில்பட்டி.
(செங்குன்றத்தில் ஆட்டோ ஒன்றில் கண்ட வாசகம்)
'விடியாத வானில் இருளே மிஞ்சும்...
முயலாதவன் வாழ்வில் தோல்வியே மிஞ்சும்!'
-சிவம், திருவள்ளூர்.
(கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், உளுந்தூர்பேட்டை அருகே உள்ள ஒரு கிராமத்தின் பெயர்)
'புகைப்பட்டி.'
- க. பூமலை, நமசிவாயபுரம்.
(கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள ஓர் ஊரின் பெயர்)
'அடையாமடை.'
-அ.இரவீந்திரன், கன்னியாகுமரி.
கேட்டது...
(அம்பத்தூரில் டீக்கடை ஒன்றில் இரு நண்பர்கள்...)
'டீ விலை உயர்ந்ததை நினைச்சா கஷ்டமா
இருக்குடா...'
'நீ ஏன்டா கஷ்டப்படுறே... தினமும் உனக்கு ஓசி டீ வாங்கித்தர்ற நான்தானேடா கஷ்டப்படணும்?'
-ஏ. மூர்த்தி, புல்லரம்பாக்கம்.
சிக்கிறாங்கப்பா...
'உன்னைக் கொல்லும் ஓர் ஆயுதம் உன் கோபம்...
உலகையே வெல்லும் ஓர் ஆயுதம் உன் மெளனம்!'
-அ. சாந்த பிரியா, மாம்பலம்.
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