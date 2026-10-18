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பேல்பூரி- 18-10-26

உன்னைக் கொல்லும் ஓர் ஆயுதம் உன் கோபம்...

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கண்டது...

(அருப்புக்கோட்டையில் உள்ள ரெடிமேட் கடை ஒன்றின் பெயர்)

'ஆம்பள சொக்கா.'

-அன்னபூர்ணா, கோவில்பட்டி.

(செங்குன்றத்தில் ஆட்டோ ஒன்றில் கண்ட வாசகம்)

'விடியாத வானில் இருளே மிஞ்சும்...

முயலாதவன் வாழ்வில் தோல்வியே மிஞ்சும்!'

-சிவம், திருவள்ளூர்.

(கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், உளுந்தூர்பேட்டை அருகே உள்ள ஒரு கிராமத்தின் பெயர்)

'புகைப்பட்டி.'

- க. பூமலை, நமசிவாயபுரம்.

(கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள ஓர் ஊரின் பெயர்)

'அடையாமடை.'

-அ.இரவீந்திரன், கன்னியாகுமரி.

கேட்டது...

(அம்பத்தூரில் டீக்கடை ஒன்றில் இரு நண்பர்கள்...)

'டீ விலை உயர்ந்ததை நினைச்சா கஷ்டமா

இருக்குடா...'

'நீ ஏன்டா கஷ்டப்படுறே... தினமும் உனக்கு ஓசி டீ வாங்கித்தர்ற நான்தானேடா கஷ்டப்படணும்?'

-ஏ. மூர்த்தி, புல்லரம்பாக்கம்.

சிக்கிறாங்கப்பா...

'உன்னைக் கொல்லும் ஓர் ஆயுதம் உன் கோபம்...

உலகையே வெல்லும் ஓர் ஆயுதம் உன் மெளனம்!'

-அ. சாந்த பிரியா, மாம்பலம்.

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