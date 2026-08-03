தமிழக தீயணைப்புத் துறையினா் தங்களது பணியில் தினமும் சந்திக்கும் சவாலான தருணங்களை விழிப்புணா்வு ‘ரீல்ஸ்’- களாக சமூக ஊடகங்களில் வெளியிடும் விடியோ-க்களுக்கு பொதுமக்களிடம் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.
தமிழக தீயணைப்புத் துறையின் கீழ் 375 தீயணைப்பு நிலையங்கள் தமிழகம் முழுவதும் இயங்குகின்றன. இவை தவிா்த்து, ஒகேனக்கல், கோத்தகிரி, சென்னை மெரீனா கடற்கரை ஆகிய 3 இடங்களில் மீட்பு நிலையங்கள் செயல்படுகின்றன. இந்தத் துறையில் சுமாா் 8,200 ஊழியா்கள் பணிபுரிகின்றனா்.
நாட்டில் உள்ள தீயணைப்புத் துறைகளில் உத்தரபிரதேசத்துக்கு அடுத்து மிகப்பெரிய கட்டமைப்பைக் கொண்டதாக தமிழக தீயணைப்புத் துறை விளங்குகிறது. கடந்த ஐந்தரை ஆண்டுகளில் தீ விபத்து தொடா்பாக தமிழக தீயணைப்புத் துறைக்கு 1,14,612 அழைப்புகள் வந்துள்ளன. அதேபோல, மீட்பு பணி தொடா்பாக 5,41,905 அழைப்புகள் வந்துள்ளன.
விபத்து எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு
தமிழகத்தில் தீ விபத்துகளின் எண்ணிக்கை ஆண்டுக்கு 7.41% அதிகரித்து வருகிறது. உதாரணமாக, 2021-ஆம் ஆண்டு தீ விபத்து தொடா்பாக நாளொன்றுக்கு 46 அழைப்புகள் வந்த நிலையில், 2025-ஆம் ஆண்டு தீ விபத்து 55 அழைப்புகள் வந்துள்ளன. இதேபோல, மீட்பு பணி தொடா்பாக 2021- ஆம் ஆண்டு நாளொன்றுக்கு 157 அழைப்புகள வந்துள்ளன. ஆனால், 2025-ஆம் ஆண்டு இந்த எண்ணிக்கை உயா்ந்து நாளொன்றுக்கு 421 அழைப்புகள் வந்துள்ளன.
இலக்கை அடைவதில்...
நகா்ப்புறத்தில் விபத்து ஏற்பட்ட பகுதிகளுக்கு 10 நிமிஷங்களுக்குள்ளும், கிராமப்புற பகுதிகளுக்கு 20 நிமிஷங்களுக்குள்ளும் சென்றடைய வேண்டும் என்று தீயணைப்புப் படை வீரா்களுக்கு இலக்கு நிா்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனால், சில வேளைகளில் இந்த நேர இலக்குகளை தாண்டிதான் விபத்து இடத்தை தீயணைப்புப் படையினரால் அடைய முடிகிறது. தரமற்ற சாலைகளால் ஏற்படும் இடா்ப்பாடு, போக்குவரத்து நெரிசல்களால் தீயணைப்புத் துறையினருக்கு குறித்த நேர இலக்கை அடைவதில் தாமதம் ஏற்படுகிறது.
கைகொடுக்கும் தொழில்நுட்பம்
10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை, மொத்த அழைப்புகளில் 82% இடங்களுக்கு தாமதமாகவே தீயணைப்புப் படை வீரா்கள் சென்றடைந்ததாக ஆய்வுகள் தெரிவித்தன. ஆனால், தற்போது ‘ஜிபிஎஸ்’ தொழில்நுட்பம், சாலை மேம்பாடு போன்றவற்றால் பெரும்பாலான இடங்களுக்கு குறித்த நேரத்துக்குள் தீயணைப்புப் படை வீரா்கள் சென்றடைவதாக அத்துறையினா் தெரிவிக்கின்றனா். மேலும், கடந்த காலங்களைக் காட்டிலும், தீ விபத்து, மீட்பு பணி உள்ளிட்ட அனைத்து வகை பணிகளுக்கும் தீணைப்புத் துறை நவீன கருவிகளுடன் தயாா் நிலையில் இருப்பதாகவும் அவா்கள் கூறினா்.
விழிப்புணா்வு ‘ரீல்ஸ்’-கள்
தினமும் பணியில் பல்வேறு சவால்களை எதிா்கொண்டு வரும் தீயணைப்புத் துறை குறித்து சிலரிடம் தவறான விமா்சனங்கள், தவறான அணுகுமுறை காணப்படுகிறது. இதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் நோக்கில் தீயணைப்புத் துறையினா், தாங்கள் தினமும் பணியின்போது சந்திக்கும் சவால்களை விடியோவாக பதிவு செய்து, சமூக ஊடகங்களில் விழிப்புணா்வு ‘ரீல்ஸ்’-ஸாக பதிவிட்டு பொதுமக்களிடம் கொண்டு சோ்க்கின்றனா்.
புதிய முயற்சி
இது தொடா்பாக தமிழக தீயணைப்புத் துறை உயா் அதிகாரி ஒருவா் கூறியதாவது: தீயணைப்புத் துறைப் பணி எத்தகைய சவாலான பணி என்பதை மக்களிடம் புரியவைக்கவே“‘ஃபேஸ்புக்’, ‘இன்ஸ்டாகிராம்’ உள்ளிட்ட சமூக ஊடகங்களில் பிரத்யேக கணக்குகளை தொடங்கி, ‘ரீல்ஸ்’ விடியோ-க்களை பதிவிட்டு வருகிறோம். தற்போது சிறு விபத்துகள்,ஆபத்தில் இருக்கும் வனவிலங்குகளை மீட்பது, கிணறு உள்ளிட்ட நீா்நிலைகளில் சிக்கியிருப்பவா்களை மீட்பது உள்ளிட்ட விடியோ-க்களை பதிவிடுகிறோம்.
பல மணி நேரம் நடைபெறும் மீட்புப் பணியை 2 நிமிட விடியோவாக வழங்குகிறோம். இந்த விடியோ-க்களை எப்படி கைப்பேசி கேமரா-க்கள் மூலம் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று தீயணைப்புப் படை வீரா்களுக்கு பல்வேறு அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியுள்ளோம். 9 மாதங்களுக்கு முன்பு தொடங்கிய இந்த புதிய முயற்சிக்கு மக்களிடம் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்து வருகிறது என்றாா் அவா்.
கவனம் பெறும் நிஜ ‘ஹீரோ’-க்களின் ‘ரீல்ஸ்’-கள்!
தீயணைப்புத் துறை அதிகாரி கூறியதாவது: ஒரு விடியோ புதிதாக பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டதும், அதை சுமாா் 5 ஆயிரம் போ் வரை உடனடியாக பாா்க்கின்றனா். இது தீயணைப்பு படையினருக்கு ஊக்கத்தையும்,உற்சாகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதேபோல பல விழிப்புணா்வு விடியோ-க்களையும் பதிவிட்டு வருகிறோம். இதற்கும் பொதுமக்களிடம் வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. இதுவரை 269 விடியோ-க்களை பதிவிட்டுள்ள நிலையில், தற்போது இதை மேலும் செம்மைப்படுத்துவது குறித்து ஆலோசித்து வருகிறோம் என்றாா் அவா்.
ரீல்ஸ்-களுக்காக பிரபலங்கள், பல்வேறு விநோதங்களை அரங்கேற்றியும், நாடகங்களை நடத்தியும் விடியோ எடுக்கும் நிலையில், தினமும் ஆபத்தில் சிக்கியிருப்பவா்களை பாதுகாப்பாக மீட்டு மறு வாழ்வு அளிக்கும் தீயணைப்புத்துறையினா் ரீல்ஸ்கள் உண்மையிலேயே வரவேற்புக்குரியது.
தங்களது உயிரை பொருட்படுத்தாமல் களத்தில் செயல்படும் தீயணைப்புத் துறையின் ‘ரியல் ஹீரோ’-க்களின் சாகசத்தை காட்டும் ‘ரீல்ஸ்’-கள் இன்னும் பொதுமக்களை வேகமாகவும், அதிகமாகவும் சென்றடைய வேண்டும் என்பதே அத்துறையினரின் இலக்காக உள்ளது.
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