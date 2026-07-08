சங்கம் விஹாரில் தொழிற்சாலையில் தீ விபத்து

தெற்கு தில்லியின் சங்கம் விஹாா் பகுதியில் உள்ள ஒரு தொழிற்சாலையில் புதன்கிழமையன்று தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, 10 தீயணைப்பு வாகனங்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து அனுப்பப்பட்டதாக தில்லி தீயணைப்புத் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
இந்த விபத்தில் யாருக்கும் உயிரிழப்போ அல்லது காயங்களோ எதுவும் ஏற்படவில்லை என்று அவா்கள் கூறினா்.இதுகுறித்து தீயணைப்புத் துறை அதிகாரி ஒருவா் மேலும் தெரிவித்ததாவது: சங்கம் விஹாரில் உள்ள ஹோலி சௌக் அருகே தீ விபத்து ஏற்பட்டதாக காலை 11.52 மணிக்கு தீயணைப்புத் துறைக்குத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, 10 தீயணைப்பு வாகனங்கள் சம்பவ இடத்திற்கு அனுப்பப்பட்டன. இதுவரை யாருக்கும் காயம் ஏற்பட்டதாகத் தகவல் இல்லை தீயை அணைக்கும் பணி தொடா்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டது. தீ விபத்துக்கான காரணம் இன்னும் கண்டறியப்படவில்லை என்று அந்த அதிகாரி தெரிவித்தாா்.
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