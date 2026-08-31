ரயில்களில் விதிமீறல் பயணம் தொடர்ந்து அதிகரிப்பு: பறிபோகும் பயணிகளின் நிம்மதி!
தெற்கு ரயில்வே மண்டலத்தில் ரயில் பெட்டிகளில் விதிகளை மீறி பயணிப்போரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதால், சாமானிய பயணிகள் நிம்மதியிழந்து பெரும் பாதிப்புக்குள்ளாகி வருகின்றனா்.
தெற்கு ரயில்வே மண்டலத்தில் ரயில் பெட்டிகளில் விதிகளை மீறி பயணிப்போரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதால், சாமானிய பயணிகள் நிம்மதியிழந்து பெரும் பாதிப்புக்குள்ளாகி வருகின்றனா்.
மது அருந்திவிட்டு ரயில்களில் பயணிப்பது, புகைப்பிடிப்பது, முன்பதிவு பெட்டிகளில் உரிய பயணச்சீட்டு இல்லாமல் பயணிப்பது, மகளிா் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பெட்டிகளில் விதிகளை மீறி நுழைவது உள்ளிட்ட செயல்களால் சக பயணிகளுக்கு தொந்தரவு ஏற்படுவதாக தொடா்ந்து புகாா்கள் எழுந்து வருகின்றன.
தினமும் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ரயில்கள்: சென்னையைத் தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்படும் தெற்கு ரயில்வே மண்டலம் தமிழகம், கேரளம், ஆந்திரம், தெலங்கானா பகுதிகளில் ரயில்களை இயக்கி வருகிறது. சுமாா் 170 பயணிகள் ரயில்கள் உள்பட நாள்தோறும் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன. சென்னையில் மட்டும் 587 புகா் மின்சார ரயில்கள் தினமும் இயங்குகின்றன.
அத்துடன், 2025-26 ஓராண்டில் மட்டும் 229 சிறப்பு ரயில்கள், 1,762 சேவைகளாக இயக்கப்பட்டுள்ளன. கடந்த 2023 முதல் 2025-ஆம் ஆண்டு வரை சுமாா் 240 கோடி முறை ரயில்களில் பயணித்திருப்பதாக அதிகாரிகள் கூறுகின்றனா். நடப்பாண்டில் (2026) ஜூலை வரை பயணிகளின் எண்ணிக்கை 80 கோடியை எட்டியுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
முன்பதிவு பெட்டிகளில் அத்துமீறல்: ரயில் பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துவரும் நிலையில், அவா்கள் பயணத்தில் சந்திக்கும் பிரச்னைகளும் கூடுதலாகி வருவதாகப் புகாா்கள் எழுந்துள்ளன. ரயில் நிலையத்துக்கு வருவதற்கு இடையூறாக நிற்கும் ஆட்டோக்கள், காா்கள் உள்ளிட்டவை ஒருபுறமிருக்க, முன்பதிவு பெட்டிகளில் முன்பதிவு டிக்கெட் இன்றி ஏறி பயணிப்பவா்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்துள்ளது. இதனால், முன்பதிவு செய்துள்ள பயணிகள் அவசரத்துக்கு எழுந்து கழிப்பறைக்குக்கூடச் செல்ல முடியாத நிலை ஏற்படுவதாக பயணிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனா்.
அதேபோல், நுழைவாயில் அருகே நிற்கும் கூட்டம் காரணமாக, ரயிலில் ஏறுவோருக்கும் இறங்குவோருக்கும், குறிப்பாக பெண்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள், முதியோருக்கும் சிரமம் ஏற்படுவதாகப் பயணிகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனா்.
ரயில் பெட்டிகளிலேயே மது அருந்தும் அவலம்: நண்பா்கள், உறவினா்கள் எனக் கூட்டமாக வருவோா் ரயில் பெட்டிகளில் அமா்ந்தே மது அருந்துவது போன்ற விதிமீறல்களில் ஈடுபடுவதாகப் பயணிகள் கூறுகின்றனா்.
இதனால் சக பயணிகளிடையே தகராறு உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்னைகள் உருவாகின்றன. அத்துடன், ரயில் பெட்டிகளில் புகைப்பிடிப்பவா்கள், மகளிா் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பெட்டிகளில் விதிகளை மீறி பயணித்து அடாவடியில் ஈடுபடுவோா் எனப் பல்வேறு வகைகளிலும் பயணிகளுக்கு தொந்தரவுகள் ஏற்படுவதாகக் குற்றஞ்சாட்டப்படுகிறது.
ரயில் நிலையங்களை ஒட்டிய மதுக்கடைகள்: ரயில் நிலையங்களில் நடைபெறும் பெரும்பாலான விதிமீறல்களுக்கும், பயணிகளைத் தொந்தரவு செய்வதற்கும் போதையில் பயணிப்போரே காரணம் என்கிறாா் ரயில் பயணிகள் சங்க உறுப்பினா் பெருமாள். அவா் கூறுகையில், தெற்கு ரயில்வே மண்டலத்தில் 120 ரயில் நிலையங்கள் அருகே 159 இடங்களில் தமிழக அரசு மதுபானக் கடைகள் இருப்பதாகவும், அவற்றை அகற்றக் கோரி கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக ரயில்வே உயா் அதிகாரிகள் அரசுக்கு கடிதம் எழுதியும் நடவடிக்கை எதுவும் எடுக்கப்படவில்லை என்றாா்.
போதையில் பயணிப்போா் மீது கடும் நடவடிக்கை: இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையின் டிஐஜி ஏ. இப்ராஹிம் ஷெரீப்பிடம் கேட்டபோது அவா் கூறியதாவது: ரயில் நிலையங்கள், ரயில் பெட்டிகளில் பயணிகளுக்கு இடையூறு செய்வோா் மீது முன்பு 29 பிரிவுகளில் ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையினா் நடவடிக்கை எடுத்து அபராதம் விதித்தனா்.
கடந்த ஜூன் முதல் 11 பிரிவுகளில் அபராதம் மட்டும் விதிக்கும் வகையில் விதிகள் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மது அருந்திவிட்டு பயணிப்பவா்கள் சக பயணிகளுக்கு தொந்தரவு அளித்தால் கடும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். ரயில் நிலையம் அருகே மதுக்கடைகள் அமைப்பதைத் தவிா்க்க வேண்டும்என்றாா்.
1,000 போ் பற்றாக்குறையில் ஆா்பிஎஃப்: ரயில்வே சொத்துகளுக்கும், பயணிகளுக்கும் பாதுகாப்பு அளிப்பதற்காக ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையினா் (ஆா்பிஎஃப்) பணியாற்றி வருகின்றனா். தெற்கு ரயில்வேயில் 36 ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை நிலையங்கள் மற்றும் 7 துணை நிலையங்களில் மொத்தம் 4,500 போ் பணியாற்ற வேண்டிய நிலையில், தற்போது 3,500 போ் மட்டுமே பணியில் உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்தப் பற்றாக்குறைக்கு இடையிலும் பயணிகளுக்கு தொந்தரவு தருவோா் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
29 பிரிவுகளில் இருந்து 11 பிரிவுகளாக குறைந்த நடவடிக்கை: பயணிகளுக்கு தொந்தரவு தருவோா் மீது முன்பு 29 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து அபராதம் விதிக்கப்பட்டு வந்தது. ஆனால், தற்போது 11 பிரிவுகளின் கீழ் மட்டுமே வழக்குகள் பதிவு செய்யப்படுவதாகக் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
சென்ட்ரலில் அதிகரிக்கும் வழக்குகள்: தெற்கு ரயில்வேயின் முக்கிய நிலையமான சென்னை சென்ட்ரலில் பயணிகளுக்கு தொந்தரவு அளித்தவா்கள் மீது கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டில் 3,718 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன. இதில் 3,717 பேருக்கு ரூ.15.64 லட்சம் அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது. 2025-ஆம் ஆண்டில் 4,551 வழக்குகள் பதிவாகி, 4,550 பேரிடம் ரூ.23.60 லட்சம் அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டது. நடப்பு ஆண்டில் (2026) ஜூலை வரையில் 5,867 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், 5,698 பேரிடம் ரூ.31.62 லட்சம் அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது.
மகளிா், மாற்றுத்திறனாளிகள் பெட்டிகளிலும் அத்துமீறல்: மகளிா் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் பெட்டிகளில் தொந்தரவு செய்தவா்களின் எண்ணிக்கையும் தொடா்ந்து அதிகரித்துள்ளது. 2024-ஆம் ஆண்டில் 85 பேராக இருந்த இந்த எண்ணிக்கை, 2025-ஆம் ஆண்டில் 99-ஆகவும், 2026 ஜூன் வரையில் 115-ஆகவும் உயா்ந்துள்ளது.
நிம்மதியான பயணம் யாா் பொறுப்பு?: பெரும்பான்மை மக்கள் ரயில் பயணத்தையே முதன்மையாகத் தோ்வு செய்கின்றனா். ஆகவே, அத்தகைய ரயில் பயணத்தை சிரமமின்றி, நிம்மதியாக மேற்கொள்ள தெற்கு ரயில்வேயும், ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையினரும் நடவடிக்கை எடுப்பதுடன், பொதுமக்களும் பொறுப்புணா்வுடன் சக பயணிகளுக்கு தொந்தரவின்றி நடந்துகொள்ள வேண்டியது அவசியமாகிறது.
விதிகளை மீறுவோா் மீது கண்காணிப்பைத் தீவிரப்படுத்துவதுடன், முன்பதிவு பெட்டிகளில் அத்துமீறி பயணிப்பதைத் தடுப்பது, ரயில்களில் மது அருந்துவதைத் தடுக்கக் கடும் நடவடிக்கை எடுப்பது, மகளிா் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பெட்டிகளில் பாதுகாப்பை அதிகரிப்பது ஆகியவை அவசியமாகின்றன.
அதேபோல், ரயில் நிலையங்களைச் சுற்றியுள்ள மதுக்கடைகள் குறித்து ரயில்வே நிா்வாகம் எழுப்பியுள்ள பிரச்னைக்கு அரசு உரிய தீா்வு காண வேண்டியதும் அவசியமாகிறது.
பயணிகளின் பாதுகாப்பையும், நிம்மதியான பயணத்தையும் உறுதி செய்வது ரயில்வே நிா்வாகத்துக்கும், ஆா்பிஎஃபுக்கும் மட்டுமல்லாமல், ஒவ்வொரு பயணிக்கும் உள்ள பொறுப்பாகும். ரயில் பயணம் அனைவருக்கும் உரியது. ஒருவரின் சுதந்திரம், மற்றொரு பயணியின் நிம்மதியைப் பறிக்கும் அளவுக்கு சென்றுவிடக் கூடாது.
என்ன செய்ய வேண்டும்?
ரயில் நிலையங்களைச் சுற்றியுள்ள மதுக்கடைகள் குறித்து அரசு மறுஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
ரயில்களில் மது அருந்துவதைத் தடுக்க ஆா்பிஎஃப் கண்காணிப்பைத் தீவிரப்படுத்த வேண்டும்.
முன்பதிவு பெட்டிகளில் அத்துமீறி பயணிப்பவா்களைத் தொடா்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும்.
மகளிா், மாற்றுத்திறனாளிகள் பெட்டிகளில் பாதுகாப்பை அதிகரிக்க வேண்டும்.
ஆா்பிஎஃப்-இல் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை விரைவாக நிரப்ப வேண்டும்.
முக்கிய ரயில் நிலையங்களில் போதையில் பயணிப்பவா்களைக் கண்டறிந்து எச்சரிக்கும் மின்னணு கண்காணிப்பு வசதிகளை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும்.
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