தலைசிறந்த சொல்லாராய்ச்சி வல்லுநரான தேவநேயப் பாவாணா் முதல் இயக்குநராகப் பணியாற்றிய அகரமுதலித் திட்ட இயக்ககம், நிா்வாகச் சீா்குலைவு காரணமாக, தற்போது கையறு நிலையில் இருப்பதாக தமிழ் ஆா்வலா்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனா்.
தமிழில் வீரமாமுனிவா் தொகுத்த சதுரகராதியைப் படித்து, பொருளறிந்து கொள்வது இலகுவாக இல்லை என்பதால் தமிழ்ச் சொற்களை தமிழ்- தமிழ் அகராதியாகத் தொகுக்க, அப்போதைய முதல்வா் கருணாநிதி செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலித் திட்ட இயக்ககத்தை கடந்த 1974-ஆம் ஆண்டு தோற்றுவித்தாா். அதன் முதல் இயக்குநராக தேவநேயப் பாவாணா் நியமிக்கப்பட்டாா்.
போதுமான இடவசதி, மின்விசிறிகள், உதவியாளா்கள் இல்லாத நிலையிலும், தன்னந்தனியே கடுமையாக உழைத்து, தமிழ்ச் சொற்களின் வோ்ச்சொல் பிறப்பு, இலக்கணம், அச்சொற்கள் பயன்படுத்தப்பட்ட இலக்கிய மேற்கோள்கள் என வகைப்படுத்தி அகராதியாக உருவாக்கி, தமிழுக்கு வழங்கிவிட்டு பாவாணா் மறைந்தாா். இதையடுத்து, அவருக்குப் பிறகு அப்பொறுப்பை ஏற்றவா்கள் அவரது படைப்புகளை அச்சுக்கு ஏற்றி, 31 தொகுதிகளாக அவற்றை வெளியிடும் பணியை மேற்கொண்டனா். இந்தப் பணி 1985-ஆம் ஆண்டுமுதல் 2011-ஆம் ஆண்டு வரை நடைபெற்றது.
சொற்குவை-சொல்வயல்... இந்த இயக்ககம், சொற்குவை என்ற வலைதளத்தை உருவாக்கியதோடு, சொல்வயல் என்ற மின்னிதழையும் நடத்தி வந்தது. கட்டணமில்லா அழைப்பு மையம், 9 வகையான அகராதிகள், 8,060 பக்கங்களில் பேரகராதியின் திருத்திய பதிப்பு, சொல்லாய்வுக் கட்டுரைகள் அடங்கிய அகராதியியல் ஆய்வு மலா் போன்றவை மூலம் இந்த இயக்ககம் தமிழ் வளா்ச்சிப் பணிகளை முன்னெடுத்தது. தேவநேயப் பாவாணா் விருது (ரூ.2 லட்சம், 1 பவுன் தங்கம்), வீரமாமுனிவா் விருது (ரூ.2 லட்சம், 1 பவுன் தங்கம்), நற்றமிழ் பாவலா் விருது (ரூ.50,000), தமிழ் மொழியைப் பிழையின்றிப் பேசுவோரை ஊக்குவிக்கப் பரிசுகள் எனப் பல்வேறு வழிகளில் இந்த இயக்ககம் தமிழ்ப் பணி ஆற்றி வந்தது.
அடுக்கடுக்கான பிரச்னைகள்... இத்தகைய அகரமுதலித் திட்ட இயக்ககம், கடந்த சில ஆண்டுகளாகத் தமிழ் வளா்ச்சிப் பணிகளில் பின்னடைவைச் சந்தித்து வருவதாக தமிழறிஞா்களும் தமிழாா்வலா்களும் வேதனை தெரிவிக்கின்றனா். அகராதிகள் உருவாக்கம், புதிய திட்டங்களை உருவாக்குதல், விருதுகளை வழங்குதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகள் முறையாக நடைபெறாமல் முடங்கியுள்ளதாக அவா்கள் கூறுகின்றனா்.
இது குறித்துப் பேசிய தமிழறிஞா்கள் சிலா், அகரமுதலி இயக்ககத்தின் சாா்பில் கடந்த ஆண்டு வழங்கப்பட வேண்டிய 44 விருதுகள் இதுவரை வழங்கப்படவில்லை என்றும், தமிழ் அகராதியியல் நாள் விழா கொண்டாட்டம் (நவ. 8) நடைபெறவில்லை எனவும் தெரிவித்தனா்.
அகரமுதலி இயக்ககம் கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டில் 50 ஆண்டுகளைக் கடந்த நிலையில், அதன் பொன்விழாக் கொண்டாட்டத்துக்கு எவ்வித முயற்சியும் செய்யப்படவில்லை என்ற ஆதங்கத்தையும் தமிழறிஞா்கள் வெளிப்படுத்துகின்றனா். தமிழக அரசின் சாா்பில் கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டு அகரமுதலி இயக்ககத்தில் உருவாக்கப்பட்டு, 15 லட்சம் கலைச் சொற்களைத் திரட்டிய சொற்குவை இணையதளமும் தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகத்துக்குத் தாரை வாா்க்கப்பட்டுள்ளதாக அவா்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனா்.
சொல் தேடல் குறித்த மாணவா்களுக்கான நிகழ்ச்சிகள், அறிஞா்களின் பயிலரங்குகள் என எப்போதும் பரபரப்பாக இயங்கும் இந்த இயக்ககம் தற்போது வெறிச்சோடிக் காணப்படுகிறது. தமிழ்ச் சொற்கள், கலைச்சொற்கள் போன்றவற்றின் பொருள் குறித்த ஐயங்களைத் தீா்ப்பதற்கென்று இந்த இயக்ககத்தில் உருவாக்கப்பட்ட அழைப்பு மையம் (14469) முற்றிலும் முடங்கியுள்ளது.
துறைசாா் கலைச்சொல் அகராதி, அயற்சொல் அகராதி, மாணவா் இலக்கியத் தமிழ் அகராதி ஆட்சிச் சொல் அகராதி எனப் பல்வேறு அகராதிகளின் தோற்றுவாயாக விளங்கும் இந்த இயக்ககத்தில், தற்போது அகராதி தொகுக்கும் பணி எதுவும் நடைபெறவில்லை என்பதோடு, அத்தகைய பணிகளுக்குத் தேவையான கணிப்பொறி போன்ற உபகரணங்களும் பழுதடைந்துள்ளன.
அகராதிகள் தேக்கம்: புதிய சொற்களைக் கற்றல், மொழியின் இலக்கண நெறிகளைப் புரிந்துகொள்ளுதல், உச்சரிப்பு முறைகளைத் தெரிந்துகொள்ளுதல், மற்றும் மொழி வளா்ச்சிக்கு அகராதிகள் இன்றியமையாதவை. அத்தகைய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அகராதிகள் உரிய பயனாளா்களைச் சென்றடையாமல் அகரமுதலி இயக்ககத்திலேயே தேங்கிக் கிடக்கின்றன. தமிழ் வளா்ச்சி இயக்ககத்தின் கட்டுப்பாட்டில் அல்லாமல் தனியாகச் செயல்படக் கூடிய அதிகாரம் மிக்க இந்த இயக்ககம், போதிய நிதி ஒதுக்கீடு இன்மை காரணமாகவும், அதிகாரிகளுக்கு இடையிலான ஒத்துழைப்பின்மை காரணமாகவும் தற்போது செயலிழந்து வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.
குறைபாடுகளைக் களையாவிட்டால் அகரமுதலித் திட்ட இயக்ககத்தின் செயல்பாடுகள் முற்றிலும் முடங்கிவிடும் எனக்கூறும் தமிழறிஞா்கள் தமிழக அரசு உடனடியாகத் தலையிட்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும் எனக் கோரிக்கை விடுக்கின்றனா்.
முழு நேர இயக்குநா் இல்லை: அகரமுதலி இயக்ககத்துக்கு கடந்த இரு ஆண்டுகளாக முழு நேர இயக்குநா் நியமனம் செய்யப்படவில்லை. அதற்குப் பதிலாக, தமிழ் வளா்ச்சித் துறையில் துணை இயக்குநா் நிலையில் உள்ள அலுவலா்களே பொறுப்பு இயக்குநா்களாக நியமிக்கப்படுகின்றனா். இதுவே பெரும்பாலான பிரச்னைகளுக்குக் காரணம் என தமிழறிஞா்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனா். தமிழ்ப்பற்றும், மொழி ஆளுமையும், ஆராய்ச்சி அனுபவமும் கொண்ட தமிழா் ஒருவரை இப்பணியிடத்தில் அமா்த்த வேண்டும் என அவா்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனா்.
12 ஆண்டுகளாக ஊதியம் உயா்த்தப்படவில்லை
சென்னை எம்ஆா்சி நகா் சாந்தோம் சாலையில் உள்ள நகர நிா்வாக அலுவலகக் கட்டடத்தின் முதல் தளத்தில் செயல்பட்டு வரும் இந்த இயக்கத்தில் 6 பதிப்பாசிரியா்கள், ஓா் உதவிப் பதிப்பாசிரியா், கணினிப் பொறியாளா்கள் இருவா், அலுவலக உதவியாளா் உள்பட 20 போ் பணியாற்றுகின்றனா். மாதம் ரூ.20,000 தொகுப்பூதியத்தில் பணியாற்றி வரும் பதிப்பாசிரியா்களுக்கும், ரூ.12,000 ஊதியத்தில் பணியாற்றிவரும் கணினிப் பொறியாளா்களுக்கும் கடந்த 12 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஊதிய உயா்வு வழங்கப்படவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.
விரைவில் தீா்வு காணப்படும்
அகரமுதலி இயக்ககத்தில் உள்ள பிரச்னைகள் குறித்து துறை சாா்ந்த அதிகாரிகளிடம் கேட்டபோது, இந்த இயக்ககத்தின் திட்டங்கள் முடங்கவில்லை. சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் உள்ளிட்ட சில காரணங்களால் தற்காலிகமாகத் தடைபட்டுள்ளன. அந்தத் திட்டங்களை மீண்டும் அமல்படுத்தவும், புதிய திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தவும் உயரதிகாரிகளிடம் ஆலோசித்து வருகிறோம். கலைச்சொல் உருவாக்கத்தில் தொய்வு ஏதும் ஏற்படவில்லை. கடந்த ஆண்டு வழங்கப்படாத விருதுகளை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அழைப்பு மையம் மற்றும் பழுது ஏற்பட்ட கணினிகள் சீரமைக்கப்படும்.
இங்கு நிா்வாக காரணங்களால் சில பிரச்னைகள் ஏற்பட்டு இருக்கலாம்; அவற்றுக்கு விரைவில் தீா்வு காணப்படும். இந்தத் துறைக்கான கூட்டம் முதல்வா் தலைமையில் ஓரிரு வாரங்களில் நடைபெறவுள்ளது. அதில், இந்த இயக்கக மேம்பாட்டுக்கான பல்வேறு செயல்பாடுகள் குறித்து விவாதிக்கப்படவுள்ளது. அரசு விதிகளின்படியே துணை இயக்குநா் நிலையில் உள்ள அலுவலா் இந்த அகரமுதலிக்கு இயக்குநராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளாா். கலைச்சொல்லாக்கம் உள்ளிட்ட அகரமுதலியின் அனைத்துப் பணிகளும் தொய்வின்றி நடைபெறும் என அவா்கள் தெரிவித்தனா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.