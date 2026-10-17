அறிஞர் கே. ராஜய்யனுக்கு தென்னிந்திய வரலாற்றுப் பேரவை விருது!
அறிஞர் கே. ராஜய்யனுக்கு தென்னிந்திய வரலாற்றுப் பேரவை விருது வழங்கப்பட்டிருப்பது பற்றி...
அறிஞர் கே. ராஜய்யனுக்கு தென்னிந்திய வரலாற்றுப் பேரவை விருது.
வரலாறு என்பது கடந்த கால நிகழ்வுகளைப் பதிவு செய்வது மட்டுமல்ல, அந்த நிகழ்வுகளுக்குப் பின்னால் உள்ள சமூக, அரசியல், பொருளாதார மற்றும் பண்பாட்டுக் காரணிகளை ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் ஆராய்வது. அத்தகைய வரலாற்று ஆய்வுத் துறையில் நீண்டகாலமாகப் பங்களித்து வரும் மூத்த அறிஞர் பேராசிரியர் கே. ராஜய்யனுக்கு, தென்னிந்திய வரலாற்றுப் பேரவை சார்பில் 2026-ம் ஆண்டுக்கான கஸ்தூரி மிஸ்ரா நினைவு SIHC சிறப்பு மேன்மை விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.
2026 அக்டோபர் 17-ம் தேதி நடைபெற்ற விருது வழங்கும் நிகழ்வில், வரலாற்றுத் துறையில் பேராசிரியர் கே. ராஜய்யன் ஆற்றிய பணிகள், அவரது ஆழ்ந்த வரலாற்று அறிவு, ஆய்வுத் திறன் மற்றும் கல்வித் துறைக்கு வழங்கிய நீண்டகாலப் பங்களிப்புகள் ஆகியவை அங்கீகரிக்கப்பட்டன. இந்த விருதுடன் பாராட்டுச் சான்றிதழும் ரொக்கப் பரிசும் வழங்கப்பட்டன.
வரலாற்று ஆய்வுக்கு கிடைத்த அங்கீகாரம்
ஒரு வரலாற்று அறிஞரின் ஆய்வுகள், அவர் வாழும் காலத்திற்கான அறிவுப் பங்களிப்பாக மட்டுமல்லாமல், எதிர்காலத் தலைமுறையினர் கடந்த காலத்தைப் புரிந்துகொள்வதற்கான முக்கிய ஆதாரமாகவும் அமைகின்றன. ஆவணங்கள், கல்வெட்டுகள் மற்றும் வரலாற்றுப் பதிவுகளை ஆய்வு செய்து, அவற்றின் வழியாக வரலாற்று உண்மைகளை வெளிக்கொணர்வது இத்துறையின் முக்கிய பணியாகும்.
அந்த வகையில், பேராசிரியர் கே. ராஜய்யனின் நீண்டகால ஆய்வுப் பணிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள இந்த விருது, வரலாற்று ஆய்வுத் துறையில் அவரது பங்களிப்பின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைப்பதாக அமைந்துள்ளது.
இதுகுறித்து மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக வரலாற்றுத் துறை முன்னாள் தலைவரும் பேராசிரியருமான முனைவர் சேதுராமன் கூறுகையில், மூத்த வரலாற்று அறிஞர்களின் ஆய்வுப் பணிகளை அங்கீகரிப்பது, வரலாற்று ஆய்வுப் பாரம்பரியத்தைத் தொடர்ந்து வளர்ப்பதற்கு முக்கியமானது எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
இளம் ஆய்வாளர்களுக்கு ஊக்கமளிக்கும் விருது
தென்னிந்திய வரலாற்றுப் பேரவை, வரலாற்று ஆய்வுகளை ஊக்குவிப்பதிலும், வரலாற்றை ஆதாரபூர்வமாக அணுகும் அறிவார்ந்த முயற்சிகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பதிலும் பங்காற்றி வருகிறது.
நீண்டகாலமாக ஆய்வுகள் மற்றும் கல்விப் பணிகள் மூலம் வரலாற்றுத் துறையின் வளர்ச்சிக்குப் பங்களித்த அறிஞர்களைக் கௌரவிப்பது, புதிய தலைமுறை ஆய்வாளர்களை இத்துறையில் ஈடுபட ஊக்குவிக்கும் நடவடிக்கையாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.
இதுகுறித்து தென்னிந்திய வரலாற்றுப் பேரவையின் செயலாளர் சிவதாசன் கூறுகையில், வரலாற்று ஆய்வில் ஈடுபடுவோர் ஆவணங்கள், கல்வெட்டுகள், பழங்காலப் பதிவுகள் உள்ளிட்ட ஆதாரங்களை முறையாக ஆராய்ந்து, கிடைக்கும் தகவல்களை விமர்சனப்பூர்வமாக மதிப்பீடு செய்வது அவசியம் எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இத்தகைய ஆய்வுகளுக்கு ஆழ்ந்த அறிவு, பொறுமை, தொடர்ச்சியான உழைப்பு மற்றும் ஆய்வுநெறிகளின் மீதான அர்ப்பணிப்பு தேவைப்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், மூத்த அறிஞர்களின் ஆய்வுப் பணிகளையும் அனுபவங்களையும் அங்கீகரிப்பதன் மூலம், இளம் ஆய்வாளர்களும் மாணவர்களும் வரலாற்று ஆய்வுகளில் தொடர்ந்து ஈடுபடுவதற்கான ஊக்கம் கிடைக்கும் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஆய்வுப் பாரம்பரியத்தை அடுத்த தலைமுறைக்குக் கொண்டு செல்லும் முயற்சி
வரலாற்று ஆய்வுத் துறையில் சிறப்பான பங்களிப்புகளை வழங்கிய அறிஞர்களைக் கௌரவிப்பது, அவர்களின் பணிகளை அடுத்த தலைமுறையினரிடம் கொண்டு சேர்ப்பதற்கும், ஆய்வுப் பாரம்பரியத்தைப் பாதுகாப்பதற்கும் உதவுகிறது.
அந்த வகையில், பேராசிரியர் கே. ராஜய்யனுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள கஸ்தூரி மிஸ்ரா நினைவு SIHC சிறப்பு மேன்மை விருது, அவரது நீண்டகாலக் கல்வி மற்றும் ஆய்வுப் பணிகளுக்கான அங்கீகாரமாக அமைந்துள்ளது.
வரலாற்றை ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் அணுகுவதன் முக்கியத்துவத்தையும், ஆய்வுப் பணிகளின் தொடர்ச்சியான தேவையையும் இந்த விருது வழங்கும் நிகழ்வு மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளது.
Summary
Renowned historian and academic Professor K. Rajayyan has been conferred the 'Kasturi Misra Memorial SIHC Eminence Award' by the South Indian History Congress (SIHC).
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