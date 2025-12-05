தங்கம் விலை நிலவரம்: இன்று பவுனுக்கு எவ்வளவு குறைந்தது?

சென்னை: சென்னையில் வெள்ளிக்கிழமை ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை மேலும் பவுனுக்கு ரூ.160 குறைந்து ரூ.96,000-க்கு விற்பனையாகிறது.
சென்னையில் தங்கம் விலை இந்த வாரம் தொடக்கம் முதலே ஏற்ற இறக்கமாக உள்ளது. புதன்கிழமை தங்கம் விலை பவுனுக்கு ரூ.160 உயா்ந்து ரூ.96,480-க்கு விற்பனையான நிலையில், வியாழக்கிழமை கிராமுக்கு ரூ.40 குறைந்து ரூ.12,020-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.320 குறைந்து ரூ.96,160-க்கும் விற்பனையானது.
இந்நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை(டிச.5) பவுனுக்கு ரூ.160 குறைந்துள்ளது.
அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.20 குறைந்து ரூ.12,000-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.160 குறைந்து ரூ.96,000-க்கும் விற்பனையாகிறது.
அதேபோல், வெள்ளி விலையும் கிராமுக்கு ரூ.4 குறைந்து ரூ.196-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.4,000 குறைந்து ரூ.1. லட்சத்து 96 ஆயிரத்துக்கு விற்பனையாகிறது.
