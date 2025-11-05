தங்கம் விலை நிலவரம்: பவுனுக்கு எவ்வளவு குறைந்தது தெரியுமா?

சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை புதன்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.560 குறைந்து ரூ.89,440-க்கு விற்பனையாகிறது.
சென்னையில் தங்கம் விலை திங்கள்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.320 உயா்ந்து ரூ.90,800-க்கும், செவ்வாய்க்கிழமை கிராமுக்கு ரூ.100 குறைந்து ரூ.11, 250-க்கும்,பவுனுக்கு ரூ.800 குறைந்து ரூ.90 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையானது.
இந்நிலையில், புதன்கிழமை தங்கம் விலை பவுனுக்கு ரூ.560 குறைந்து ரூ.89,440-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.70 குறைந்து ரூ.11,180-க்கும் விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலை
அதேபோல், வெள்ளி விலையும் கிராமுக்கு ரூ.2 குறைந்து ரூ.163-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.2,000 குறைந்து ரூ.1.63 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
Gold price situation: Do you know how much one pavan has reduce?
