தங்கம் விலை: இன்று பவுனுக்கு எவ்வளவு குறைந்தது தெரியுமா?

சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சனிக்கிழமை காலை பவுனுக்கு ரூ.1,520 குறைந்து ரூ.92,400-க்கு விற்பனையாகிறது.
சென்னையில் தங்கம் விலை இந்த மாதம் தொடக்கம் முதலே உயா்ந்து வருகிறது. கடந்த வியாழக்கிழமை ஒரே நாளில் பவுனுக்கு ரூ.2,400 உயா்ந்து ரூ.95,200-க்கு விற்பனையானது.
வெள்ளிக்கிழமை காலை தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.60 குறைந்து ரூ.11,840-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.480 குறைந்து ரூ.94,720-க்கும் விற்பனையானது. தொடா்ந்து மாலையில் விலை மீண்டும் குறைந்தது. கிராமுக்கு ரூ.100 குறைந்து ரூ.11,740-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.800 குறைந்து ரூ.93,920-க்கும் விற்பனையானது. வெள்ளிக்கிழமை ஒரே நாளில் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.160, பவுனுக்கு ரூ.1,280 குறைந்தது.
மீண்டும் பவுனுக்கு ரூ.1,520 குறைந்தது
இந்நிலையில், ஆபரண தங்கத்தின் விலை சனிக்கிழமை காலை பவுனுக்கு ரூ.1.520 குறைந்துள்ளது.
அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.190 குறைந்து ரூ.11.550-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.1520 குறைந்து ரூ.92,400-க்கும் விற்பனையாகிறது.
கடந்த இரண்டு நாள்களில் தங்கம் விலை பவுனுக்கு ரூ.2,800 குறைந்துள்ளது.
வெள்ளி விலை நிலவரம்
வெள்ளி விலை கிராமுக்கு மீண்டும் ரூ.5 குறைந்து ரூ.1750-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.5,000 குறைந்து ரூ.1.75 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
Today gold and silver rate in chennai
