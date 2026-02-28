Dinamani
இஸ்ரேல் - ஈரான் போர்! இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயரும் அபாயம்!நாக்பூரில் வெடிபொருள் தயாரிப்பு தொழிற்சாலையில் வெடிவிபத்து: 15 பேர் பலிஈரான் பள்ளி மீது தாக்குதல்: பலி எண்ணிக்கை 148-ஆக உயர்வுகமேனி உயிரிழப்பு: ஈரான் ஊடகம் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு
/
தற்போதைய செய்திகள்

அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகங்களில் விபத்தை தடுக்க யாகம்: மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கண்டனம்

தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகங்களில் போக்குவரத்து உயர் அதிகாரிகள் முன்னிலையில் விபத்தை தடுக்க யாகம் நடத்தியுள்ளதற்கு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கண்டனம் குறித்து....

News image
மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மாநிலச் செயலா் பெ. சண்முகம்- கோப்புப்படம்
Updated On :28 பிப்ரவரி 2026, 9:20 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகங்களில் போக்குவரத்து உயர் அதிகாரிகள் முன்னிலையில் விபத்தை தடுக்க யாகம் நடத்தியுள்ளதற்கு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.

இது குறித்து மாநிலச் செயலாளர் பெ. சண்முகம் வெளியிட்டுள்ள கண்டன அறிக்கையில், விபத்துக்கள் இல்லாமல் பேருந்துகள் இயங்க ஹோமம் நடத்தி பரிகார பூஜை செய்ய வேண்டுமென அரசு போக்குவரத்துக் கழக கும்பகோணம் கோட்ட மேலாண்மை இயக்குநர் அவர்களின் உத்தரவின் பேரில் திருவாரூர் மற்றும் வேளாங்கண்ணி பணிமனையில் பொதுமேலாளர், தொழில்நுட்ப மேலாளர், வணிக மேலாளர் மற்றும் போக்குவரத்து உயர் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டு பூஜை நடத்தியுள்ளது கடும் அதிர்ச்சியளிக்கிறது.

கடந்த மாதத்தில் மட்டும் 10 மரண விபத்துகள் நடந்துள்ளன. இதைத் தடுக்க தங்களது போதாமை மற்றும் திறமையின்மையை மறைப்பதற்காக அதிகாரிகள் இத்தகைய முயற்சியில் ஈடுபட்டிருப்பது கடும் கண்டனத்திற்குரியது. என்னென்ன காரணங்களால் விபத்துக்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன என்பதை கண்டறிந்து வேலைப்பளு, உதிரிபாகங்கள், தொழில்நுட்ப பிரச்சனைகள் இவற்றில் ஏதேனும் பிரச்சனை இருந்தால் அவற்றை நீக்குவதற்கு முயற்சி செய்திருக்க வேண்டும். மேலும், விபத்தை தடுப்பதற்கு விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டிருக்க வேண்டும். இத்தகைய உருப்படியான எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் திசை திருப்புவதற்காக யாகம் நடத்தி பரிகார பூஜை செய்வது என்பது அறிவியலுக்கு புறம்பான நடவடிக்கையாகும்.

போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சகத்திடமிருந்து எந்தவித அனுமதியும் பெறாமல், தனிப்பட்ட மனிதர்களின் நம்பிக்கைகளை அரசிற்கு சொந்தமான பொதுத்துறை நிறுவனத்தில் தன்னிச்சையாக திணித்த போக்குவரத்துத்துறை அதிகாரிகள் மீது உரிய விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டு ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தமிழக அரசை வலியுறுத்துகிறது.

மேலும், விபத்துக்களை தவிர்க்கும் வகையில் ஊழியர்கள், உதிரிபாகங்கள், பேருந்துகள் பராமரிப்பு போன்றவற்றை மேம்படுத்திடவும், தொழிலாளர்களின் வேலைப்பளுவை குறைக்கவும் தேவையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென அவர் வலியுறுத்துயுள்ளார்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

பாஜகவுக்கு திமுக, கம்யூனிஸ்ட் கண்டனம்

பாஜகவுக்கு திமுக, கம்யூனிஸ்ட் கண்டனம்

எப்ஸ்டீன் கோப்புகள்! ஹர்தீப் சிங் புரியை அமைச்சரவையில் இருந்து நீக்க வேண்டும் - மார்க்சிஸ்ட் வலியுறுத்தல்!

எப்ஸ்டீன் கோப்புகள்! ஹர்தீப் சிங் புரியை அமைச்சரவையில் இருந்து நீக்க வேண்டும் - மார்க்சிஸ்ட் வலியுறுத்தல்!

வனப்பகுதியில் தீ விபத்தை தடுக்க பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணா்வு

வனப்பகுதியில் தீ விபத்தை தடுக்க பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணா்வு

போக்குவரத்துக் கழகங்களில் தனியாா்மயத்தைக் கண்டித்து ஆப்பாட்டம்

போக்குவரத்துக் கழகங்களில் தனியாா்மயத்தைக் கண்டித்து ஆப்பாட்டம்

வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு