4 நாள்களில் சவரனுக்கு ரூ. 3,120 உயர்வு.. புதிய உச்சத்தில் தொடரும் தங்கம்!

தங்கம் விலை கடந்த நான்கு நாள்களில் சுமார் ரூ.3,120 வரை உயர்ந்து புதிய உச்சத்தில் தொடர்கிறது.
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.80 உயர்ந்து ரூ.1,06,320-க்கு விற்பனையாகிறது. கடந்த 4 நாள்களில் தங்கத்தின் விலை பவுனுக்கு ரூ.3,120 உயர்ந்துள்ளது.
இந்த வாரம் தொடக்கம் முதலே தங்கம் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து புதிய உச்சங்களைத் தொட்டு வருகிறது.
ஜன. 12 ஆம் தேதி தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,760 உயர்ந்து ரூ.1 லட்சத்து 4,960-க்கும், ஜன. 13-ல் சவரனுக்கு ரூ.400 உயர்ந்து ரூ.1 லட்சத்து 5,360-க்கும் நேற்று (ஜன.14) சவரனுக்கு ரூ.880 உயர்ந்து ரூ. 1 லட்சத்து 6,240-க்கும் விற்பனையானது.
இந்த வாரத்தின் நான்காவது நாளான இன்றும் (ஜன.15) கிராமுக்கு ரூ. 10 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.13,290-க்கும் ஒரு சவரனுக்கு ரூ.80 உயர்ந்து ரூ.1,06,320-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தொழிற்சாலை பயன்பாட்டில் வெள்ளியின் தேவை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால், வெள்ளி மீதமான முதலீடு அதிகரித்துள்ளது. அதன் எதிரொலியாக வெள்ளி விலை தங்கத்துக்கு நிகராக உயர்ந்துள்ளது. அதன்படி, வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.3 உயர்ந்து ரூ.310-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 3,000 உயர்ந்து ரூ. 3.10 லட்சத்துக்கும் விற்பனையானது.
தங்கம் கடந்து வந்த பாதை (ஒரு சவரன் விலை)
ஜனவரி 15 - ரூ. 1,06,320
ஜனவரி 14 - ரூ. 1,06,240
ஜனவரி 13 - ரூ. 1,05,360
ஜனவரி 12 - ரூ. 1,04,960
ஜனவரி 11 - ரூ. 1,03,200
உலகளாவிய வர்த்தக பதற்றம், அமெரிக்காவின் வரிவிதிப்பு, ஈரான் போர்ப் பதற்றம் உள்ளிட்டவற்றால் தங்கம் வெள்ளி ஆகியவற்றின் மீதான முதலீடு அதிகரிப்பால் ஏற்பட்டுள்ள விலையேற்றத்தால் இல்லத்தரசிகள் மற்றும் மக்கள் மீண்டும் கலக்கமடைந்துள்ளனர்.
