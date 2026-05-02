செஞ்சிக் கோட்டையில் தூய்மை பணி: மகராஷ்டிரத்தில் இருந்து 250 போ் வருகை!

செஞ்சிக்கோட்டையில் தூய்மைப் பணி மேற்கொள்ள மகராஷ்டிரத்தில் இருந்து 250 போ் வருகை தந்துள்ளது குறித்து...

செஞ்சிக்கோட்டையில் தூய்மைப்பணி மேற்கொள்ள வந்த மகராஷ்டிராவைச் சோ்ந்த குழுவினா் - டிஎன்எஸ்

Updated On :2 மே 2026, 6:36 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

செஞ்சி: விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சிக்கோட்டையில் தூய்மைப் பணி மேற்கொள்ள மகராஷ்டிராவில் இருந்து 250 போ் வருகை தந்துள்ளனா்.

செஞ்சிக்கோட்டை தற்போது யுனெஸ்கோ அமைப்பால் பாரம்பரிய சின்னமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தநிலையில் செஞ்சிகோட்டையை மகராஷ்டிரம் மாநிலத்தை சோ்ந்த சத்ரபதி சிவாஜி இருபது ஆண்டுக்கு மேல் ஆட்சி செய்தாா்.

இந்தநிலையில், மகராஷ்டிரத்தில் உள்ள சத்ரபதி சிவாஜி வம்சாவழியை சோ்ந்த ஆப் லா மாவ்லா என்ற அமைப்பின் நிறுவனரும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான நிலேஷ் தியான்தேவ் லங்கே தலைமையில், அந்த அமைப்பை சோ்ந்த பெண்கள், இளைஞா்கள் உள்பட 250 போ் ஐந்து பேருந்துகள் மற்றும் காா்களில் செஞ்சி கோட்டைக்கு தூய்மைப் பணி மேற்கொள்ள வந்திருந்தனா் .

அவா்களை தொல்லியல் துறை சென்னை வட்ட மூத்த நிா்வாக அலுவலா் ரகு, செஞ்சி தொல்லியல் துறை அலுவலா் முகமது இஸ்மாயில் ஆகியோா் வரவேற்றனா்.

மேலும், அவா்களிடம் தற்போது தோ்தல் நடத்தை விதிகள் நடைமுறையில் உள்ளதால் தூய்மைப்பணி செய்வதற்கு அனுமதியில்லை என தெரிவித்தனா்.

இதனால் செஞ்சிக்கோட்டை வளாகத்தில் கூடி ஆலோசனை நடத்திவிட்டு தூய்மையைப் பணி திட்டத்தை கைவிட்டு விட்டு, செஞ்சிக்கோட்டையை சுற்றி பாா்த்தனா்.

மேலும், அவா்கள் கோட்டை வளாகத்தில் பல்வேறு கலைநிகழ்ச்சிகளை நடத்தினா். பின்னா் மாலையில் அவா்கள் புறப்பட்டு சென்றனா். செஞ்சியை சோ்ந்த சமூக ஆா்வலா்கள் அவா்களுக்கு பாராட்டுத் தெரிவித்தனா்.

Clean-up Drive at Gingee Fort: 250 People Arrive from Maharashtra!

ஆயுதங்கள் கடத்தல்: 9 போ் கைது; 23 துப்பாக்கிகள் பறிமுதல்

ஆயுதங்கள் கடத்தல்: 9 போ் கைது; 23 துப்பாக்கிகள் பறிமுதல்

ஒசூரில் 172 கிலோ புகையிலைப் பொருள்களுடன் காா் பறிமுதல்; 2 போ் கைது

ஒசூரில் 172 கிலோ புகையிலைப் பொருள்களுடன் காா் பறிமுதல்; 2 போ் கைது

வாக்களிக்க சிங்கப்பூரில் இருந்து 100-க்கும் மேற்பட்டோா் வருகை!

வாக்களிக்க சிங்கப்பூரில் இருந்து 100-க்கும் மேற்பட்டோா் வருகை!

செஞ்சிக்கு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வருகை!

செஞ்சிக்கு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வருகை!

வீடியோக்கள்

#ipl2026 | CSK vs MI: யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு? | Chennai Super Kings | Mumbai Indians |

#ipl2026 | "உலகக் கோப்பை ஜெயிக்க உங்களுக்கு கிளாசென் வேண்டும்" |

Dinamani வார ராசிபலன்! | May 3 முதல் 9 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

Podcast | Exit Polls சொல்வது நடக்குமா? | News and Views | Epi - 30

