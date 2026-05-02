தங்கம், வெள்ளி விலை உயர்வு: எவ்வளவு?

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சனிக்கிழமை பவுனுக்கு 640 உயர்ந்து ரூ.1,12,000-க்கு விற்பனையாவது குறித்து...

Updated On :2 மே 2026, 5:43 am

சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை வெள்ளிக்கிழமை காலை, மாலை என பவுனுக்கு ரூ.1,440 குறைந்த நிலையில், சனிக்கிழமை பவுனுக்கு 640 உயர்ந்து ரூ.1,12,000-க்கு விற்பனையாகிறது.

மேற்கு ஆசிய போா் பதற்றம் காரணமாக தங்கம் விலை தொடா்ந்து அதிரடியாக ஏறி, இறங்கி வருகிறது. கடந்த ஏப்.30-ஆம் தேதி பவுனுக்கு ரூ.1,600 உயா்ந்து ரூ.1,12,800-க்கு விற்பனையான நிலையில், மாதத்தின் முதல்நாளான வெள்ளிக்கிழமை (மே 1) காலை கிராமுக்கு ரூ.50 குறைந்து ரூ.14,050-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.400 குறைந்து ரூ.1,12,400-க்கும் விற்பனையானது.

தொடா்ந்து வா்த்தகம் நிறைவடைவதுக்கு முன்பு கிராமுக்கு ரூ.130 குறைந்து ரூ.13,920-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.1,040 குறைந்து ரூ.1,11,360-க்கும் விற்பனையானது. அதன்மூலம் ஒரே நாளில் கிராம் ரூ.180, பவுன் ரூ.1,440 விற்பனையானது.

இந்த நிலையில், சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சனிக்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.640 உயர்ந்துள்ளது.

அதன்படி கிராமுக்கு ரூ.80 உயர்ந்து ரூ.14,000-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.640 உயர்ந்து ரூ.1,12,000-க்கும் விற்பனையாகிறது.

அதேபோல், வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.5 உயர்ந்து ரூ.270-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.5,000 உயா்ந்து ரூ.2.70 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.

