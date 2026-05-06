தவெக எம்.எல்.ஏ-க்கள் மாமல்லபுரம் சொகுசு விடுதியில் தங்கவைப்பு!

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியானதைத் தொடர்ந்து, 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற தவெக எம்.எல்.ஏ-க்கள் மாமல்லபுரத்தில் உள்ள ஒரு தனியார் சொகுசு விடுதியில் தங்கவைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
கட்சித் தலைவர் விஜய் உடனான ஒரு சந்திப்பிற்குப் பின்னரே இந்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்படும் பொருட்டு, அந்த விடுதியைச் சுற்றிப் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளதுடன், கண்காணிப்புப் பணிகளும் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
தற்போது 50-க்கும் மேற்பட்ட சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் மாமல்லபுரம், பூஞ்சேரியில் உள்ள 'ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் ஸ்டார்' சொகுசு விடுதியில் தங்கியுள்ளனர்; மேலும் பல தவெக எம்.எல்.ஏ-க்கள் புதன்கிழமை மாலைக்குள் அங்கு வந்து சேருவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தொடர்ந்து தேர்தலுக்குப் பிந்தைய அரசியல் நகர்வுகள் குறித்த வியூகங்களை வகுக்கும் பணிகளில் அந்த கட்சி ஈடுபட்டு வருகிறது.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் முடிவுகள் திங்கள்கிழமை வெளியானது. இதில் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற தவெக, தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்த நிலையில், ஆட்சியமைப்பதற்கான பெரும்பான்மைக்கு 118 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு தேவை. 108 இடங்களை கைவசம் வைத்துள்ள தவெகவுக்கு கூடுதலாக 10 முதல் 11 இடங்கள் தேவைப்படும் நிலையில், தமிழகத்தில் ஒரு மதச்சார்பற்ற அரசை அமைப்பதற்கு, தவெக தலைவர் விஜய்க்கு ஆதரவளிக்க தமிழக காங்கிரஸ் கட்சி ஒருமனதாக முடிவெடுத்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்ற விஜய் தலைமையிலான 'தவெக' -விற்கு ஆதரவளிக்கும் சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து விவாதிப்பதற்காக, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே. செல்வப்பெருந்தகை, கட்சி சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் மற்றும் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர்களுடன் நள்ளிரவில் காணொளி வாயிலாக ஒரு ஆலோசனைக் கூட்டத்தை நடத்தினார்.
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சியின் தகவல்களின்படி, நள்ளிரவு வரை நடைபெற்ற அந்த 'காணொளி' கூட்டத்தில், தமிழ்நாட்டில் மாறிவரும் அரசியல் சூழல் குறித்தும், தவெகவுடன் கூட்டணி அமைப்பதன் மூலம் ஏற்படக்கூடிய அரசியல் ரீதியான விளைவுகள் குறித்தும் விரிவான ஆலோசனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
தில்லியில், விஜய் தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆதரவைக் கோரியுள்ளதை அகில இந்திய காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர் கே.சி. வேணுகோபால் உறுதிப்படுத்தினார். இது தொடர்பாக இறுதி முடிவை எடுக்குமாறு கட்சித் தலைமை, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டிக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
காங்கிரஸ் கட்சி தவெகவிற்கு ஆதரவு அளிப்பது என்பது, தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்லாமல் தேசிய அளவிலும் ஒரு மாற்றத்தைக் குறிக்கிறது; தேசிய அளவில் 'இந்தியா' கூட்டணியில், மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுகவுடன் காங்கிரஸ் கூட்டணி அமைத்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 2029 பொதுத் தேர்தல்களை முன்னிட்டு, எதிர்க்கட்சிகள் தங்களுக்குள்ளான உறவுச் சமன்பாடுகளையும், தங்கள் தேர்தல் உத்திகளையும் மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டியுள்ளது.
Summary
Following the Tamil Nadu Legislative Assembly elections results, 108 victorious TVK MLAs, including those from distant regions, have been housed in a private luxury resort in Mamallapuram on Wednesday.
