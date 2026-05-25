நீட் தேர்வு முறைகேடு விவகாரத்தில் இன்னும் பாடம் கற்கவில்லையா? - என்டிஏவுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் கேள்வி

புது தில்லி: நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் தேசிய தேர்வு முகமை(என்டிஏ) இன்னும் பாடம் கற்கவில்லையா என கேள்வி எழுப்பிய உச்ச நீதிமன்றம், பலமுறை அறிவுறுத்தல்கள் விடுத்தும் பாடம் கற்காதது வருத்தமளிப்பதாக தெரிவித்துள்ள நிலையில், உரிய விளக்கம் கேட்டு மத்திய அரசு மற்றும் என்டிஏக்கு நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடந்த மே 3-ஆம் தேதி நாடு முழுவதும் இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான நீட் தோ்வு நடைபெற்றது. ஆனால் தோ்வுக்கு முன்பே வினாத்தாள் கசிந்தது தோ்வு நடைபெற்ற பின்னா் தெரியவந்ததால், அந்தத் தோ்வை என்டிஏ ரத்து செய்தது. இதைத்தொடா்ந்து வினாத்தாள் கசிவு குறித்த விசாரணையை சிபிஐயிடம் மத்திய அரசு ஒப்படைத்தது.
இந்த விவகாரம் தொடா்பாக மகாராஷ்டிரம் மாநிலம் நாசிக் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த சுபம் கைா்னாரை சிபிஐ கைது செய்தது. ஆயுா்வேத மருத்துவப் படிப்பில் சோ்ந்தபோதிலும் படிப்பை முழுமையாக நிறைவு செய்யாத அவா், சட்டவிரோதமாக கசிந்த வினாத்தாளை வாங்கி ரூ.15 லட்சத்துக்கு விற்பனை செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் கைதானோரில் சிலா், மகாராஷ்டிரம் மாநிலம் லட்டூா் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்தவா்கள். அங்கு தொழிற்சாலைகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட அரசு இடங்களில் செயல்பட்டு வரும் நீட் தோ்வு பயிற்சி மைய வகுப்புகளில் படித்த பலா் லட்சக்கணக்கில் பணம் கொடுத்து வினாத்தாளை வாங்கி தோ்வு எழுதியது விசாரணையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, லட்டூா் மாவட்ட நிா்வாகம், தொழிற்சாலை மற்றும் அது சாா்ந்த இடங்களில் அனுமதியின்றி சட்டவிரோதமாக செயல்படும் பயிற்சி மையங்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
நீட் தேர்வு முறைகேடு விவகாரத்தில் இன்னும் பாடம் கற்கவில்லையா?
நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம் தொடர்பாக, தனியார் அமைப்புகள், நீட் தேர்வு நடைமுறையின் நம்பகத்தன்மை மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மை குறித்து நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுக்கள் கவலைகளை எழுப்பின; இதில், திட்டமிட்ட கும்பல்களின் செயல்பாடுகள் மற்றும் அமைப்பியல் ரீதியான தோல்விகள் ஆகியவை தேர்வின் நியாயத்தன்மையைச் சீர்குலைத்துள்ளதாகக் குற்றம் சாட்டி தாக்கல் செய்திருந்த மனு இன்று(மே 25) விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, நாட்டின் மிகப்பெரிய நுழைவுத் தேர்வுகளில் ஒன்றான நீட் தேர்வு, அரசு மற்றும் தனியார் கல்வி நிறுவனங்களில் இளங்கலை மருத்துவப் படிப்புகளில் சேர்க்கை பெறுவதற்காக ஆண்டுதோறும் நடத்தப்படுகிறது.
ஒவ்வோர் ஆண்டும் 20 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் இந்த தேர்வை எழுதுகின்றனர்; இதனால் இந்த தேர்வின் நம்பகத்தன்மை என்பது தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு விவகாரமாக மாறியுள்ளது. தனிப்பட்ட கசிவுகள் அல்லது முறைகேடுகள்கூட தகுதியான தேர்வர்களுக்குப் பேரழிவை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்றும், தகுதி அடிப்படையிலான சேர்க்கை செயல்முறையின் மீதான நம்பிக்கையையும் இழக்கக்கூடும்.
நாடு முழுவதும் உள்ள மருத்துவக் கல்லூரிகளில் சேர்க்கை பெறுவதற்காகப் பல ஆண்டுகளாகத் தயாராகி வரும் லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள், மீண்டும் மீண்டும் நிகழும் முறைகேட்டுச் சம்பவங்களால் பாதிக்கப்படுவதாக மனுதாரர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
மேலும், கடுமையான மேற்பார்வை, சுதந்திரமான கண்காணிப்பு வழிமுறைகள் மற்றும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட மோசடிக் கும்பல்களில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு எதிராக வலுவான தண்டனை நடவடிக்கைக தேவை என மனுதாரர் தரப்பில் கோரப்பட்டது.
இதையடுத்து, தேர்வுகளை நடத்துவதற்குப் பொறுப்பான முகமைகளின் தயார்நிலை மற்றும் விழிப்புணர்வு குறித்து கேள்வி எழுப்பிய நீதிமன்ற அமர்வு; மீண்டும் மீண்டும் நிகழும் இதுபோன்ற சம்பவங்கள், நிர்வாகத்தில் உள்ள குறைபாடுகளையே சுட்டிக்காட்டுவதாக குறிப்பிட்டது.
பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை வலுப்படுத்தும் நோக்கில் நீதிமன்றம் ஏற்கனவே தலையிட்டுப் பரிந்துரைகளை வழங்கியிருந்தபோதிலும், அதேபோன்ற சர்ச்சைகள் தொடர்ந்து எழுவது, இந்த அமைப்பின் மீதான மக்களின் நம்பிக்கையைச் சிதைப்பதாக கருத்து தெரிவித்துள்ள நீதிமன்ற அமர்வு, தேசிய தகுதி மற்றும் நுழைவுத் தேர்வு (நீட்) வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் தேசிய தேர்வு முகமை இன்னும் பாடம் கற்கவில்லையா? என என கேள்வி எழுப்பிய நீதிமன்ற அமர்வு, போட்டித் தேர்வுகளில் மீண்டும் மீண்டும் நிகழும் குளறுபடிகளைத் தடுக்கத் தவறியதற்காக அதிகாரிகளை கடுமையாக விமர்சித்தது.
நீதிமன்றங்கள் ஏற்கனவே பலமுறை அறிவுறுத்தல்களையும் கவலைகளையும் தெரிவித்திருந்தபோதிலும், தேர்வு முறைகேடுகள் தொடர்பான கடந்தகால சர்ச்சைகளிலிருந்து அதிகாரிகள் பாடம் கற்காதது "வருத்தமளிப்பதாக" நீதிமன்ற அமர்வு கருத்து தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், வினாத்தாள் கசிவைத் தடுக்க எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள், வினாத்தாள்களைக் கையாள்வதில் உள்ள ரகசியத்தன்மையை உறுதி செய்யப் பின்பற்றப்படும் வழிமுறைகள் மற்றும் தற்போதைய குற்றச்சாட்டுகளைத் தொடர்ந்து எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள் ஆகியவை குறித்து மத்திய அரசு மற்றும் என்டிஏவிடம் நீதிமன்றம் விரிவான விளக்கங்களைக் கோரியுள்ளது.
தேர்வுகள் தொடர்பான முந்தைய சர்ச்சைகளுக்குப் பிறகு, போதுமான தொழில்நுட்ப மற்றும் நிர்வாகப் பாதுகாப்பு வழிமுறைகள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனவா? என்றும் நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியது.
இந்த விவகாரம், நாடு முழுவதும் நடத்தப்படும் பெரிய அளவிலான போட்டித் தேர்வுகளின் நம்பகத்தன்மை குறித்த கவலைகளை மீண்டும் எழுப்பியுள்ளது.
கடந்த சில ஆண்டுகளாக, பல வேலைவாய்ப்புத் தேர்வுகள் மற்றும் நுழைவுத் தேர்வுகளில் வினாத்தாள் கசிவு, ஆள்மாறாட்டம், மோசடி கும்பல்களின் செயல்பாடு மற்றும் நடைமுறைச் சார்ந்த முறைகேடுகள் போன்ற குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொண்டுள்ளன; இது பொதுமக்களின் போராட்டங்களுக்கும் சட்டப் போராட்டங்களுக்கும் வழிவகுத்துள்ளது.
முன்னர் தனது தேர்வு நடைமுறைகளை நியாயப்படுத்தியிருந்த தேசிய தேர்வு முகமை, முறைகேடுகள் குறித்த அறிக்கைகள் வெளிவந்த பிறகு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை விவரிக்கும் தனது பதிலைச் சமர்ப்பிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தேர்வு முறைகளை வலுப்படுத்தவும், முறைகேடுகளைக் கட்டுப்படுத்தவும் பரிசீலிக்கப்பட்டு வரும் கொள்கை நடவடிக்கைகள் குறித்த விவரங்களையும் மத்திய அரசு சமர்ப்பிக்க வாய்ப்புள்ளது.
நாட்டின் தேர்வு உள்கட்டமைப்பில் சீர்திருத்தங்கள் தேவை என்ற அவசரத் தேவையை மீண்டும் ஒருமுறை கவனத்திற்குக் கொண்டு வந்துள்ளது நீதிமன்ற அமர்வு.
போட்டித் தேர்வுகளில் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட மோசடிகளைக் கையாள்வதற்காக, மேம்படுத்தப்பட்ட இணையப் பாதுகாப்பு, பரவலாக்கப்பட்ட வினாத்தாள் மேலாண்மை, பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பு மற்றும் விரைவான விசாரணை வழிமுறைகளை கல்வி வல்லுநர்கள் மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
நாடு முழுவதும் உள்ள மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் இந்த நிகழ்வுகளைத் தொடர்ந்து உன்னிப்பாகக் கவனித்து வருகின்றனர், மேலும் பலர் முக்கியத் தேர்வுகளைச் சுற்றியுள்ள தொடர்ச்சியான சர்ச்சைகள் குறித்து கவலை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
தகுதியும் நேர்மையும் பாதுகாக்கப்படுவதை உறுதிசெய்ய, தேர்வு அதிகாரிகளிடமிருந்து அதிக வெளிப்படைத்தன்மையையும் பொறுப்புடைமையையும் பல மாணவர் குழுக்கள் கோரியுள்ளன.
மத்திய அரசும், தேசிய தேர்வு முகமை உச்ச நீதிமன்றத்தில் தங்கள் பதில்களைத் தாக்கல் செய்த பிறகு, இந்த விவகாரம் அடுத்தகட்ட விசாரணைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Summary
The Supreme Court on Monday issued notices to the Union Government and the National Testing Agency (NTA) in connection with fresh allegations surrounding the alleged leak ...
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.