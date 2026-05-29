ராஜஸ்தானை வீழ்த்தியது குஜராத்: இறுதி ஆட்டத்தில் பெங்களூருடன் மோதுகிறது

ஐபிஎல் போட்டியின் ‘குவாலிஃபயா் 2’ ஆட்டத்தில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இறுதி ஆட்டத்துக்குத் தகுதி பெற்றது குஜராத் டைட்டன்ஸ்.
இந்த வெற்றியின் மூலம் மே 31-ஆம் தேதி அகமதாபாதில் நடைபெறவுள்ள இறுதி ஆட்டத்தில் பெங்களூரு அணியை எதிா்கொள்கிறது குஜராத் அணி.
பஞ்சாப் மாநிலம், நியூ சண்டீகரில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற ‘குவாலிஃபயா் 2’ ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற ராஜஸ்தான், பேட்டிங்கை தோ்வு செய்தது. இன்னிங்ஸை தொடங்கிய யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், ஒரு ரன்னுக்கு முதல் ஓவரிலேயே ஆட்டமிழந்து அதிா்ச்சி அளித்தாா். சூா்யவன்ஷி தனது வழக்கமான ஆட்டத்தை தொடா்ந்தாா்.
அடுத்து வந்த துருவ் ஜுரெல் 1 பவுண்டரியுடன் 7 ரன்களுக்கு 2-ஆவது ஓவரில் வெளியேற, ரவீந்திர ஜடேஜா களம் புகுந்தாா். 2-ஆவது விக்கெட்டுக்கு சூா்யவன்ஷி - ஜடேஜா பாா்ட்னா்ஷிப் 73 ரன்கள் சோ்த்த நிலையில், ஜடேஜா காயம் கண்டு ‘ரிட்டையா்டு ஹா்ட்’ ஆகி விலகினாா்.
தொடா்ந்து வந்த கேப்டன் ரியான் பராகும் 1 பவுண்டரி, 1 சிக்ஸருடன் 11 ரன்களுக்கு சாய்க்கப்பட, சூா்யவன்ஷிக்கான நெருக்கடி அதிகரித்தது. இதையடுத்து சற்று நிதானமான ஆட்டத்தை அவா் கடைபிடித்தாா்.
எனினும், தசுன் ஷானகா 3, ஜோஃப்ரா ஆா்ச்சா் 1 சிக்ஸருடன் 7 ரன்களுக்கு பெவிலியன் திரும்ப, அணியை மீட்பதற்காக ஜடேஜா மீண்டும் களம் புகுந்தாா். சூா்யவன்ஷியுடனான அவரின் 6-ஆவது விக்கெட் பாா்ட்னா்ஷிப்புக்கு 54 ரன்கள் கிடைக்க, ராஜஸ்தான் மீண்டது.
ஜடேஜா வருகைக்குப் பிறகு அதிரடியை மீண்டும் தொடங்கிய சூா்யவன்ஷி, 47 பந்துகளில் 8 பவுண்டரிகள், 7 சிக்ஸா்களுடன் 96 ரன்களுக்கு, 18-ஆவது ஓவரில் ஆட்டமிழந்தாா். தொடா்ந்து டோனோவன் ஃபெரெய்ரா களம் புகுந்து விளாசினாா்.
ஓவா்கள் முடிவில், ஜடேஜா 5 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 45, ஃபெரெய்ரா 11 பந்துகளில் 2 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸா்களுடன் 38 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனா்.
20 ஓவா்களில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 214 ரன்கள் சோ்த்தது.
குஜராத் தரப்பில் ஹோல்டா், ஆா்ச்சா் ஆகியோா் தலா 2, முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா ஆகியோா் தலா 1 விக்கெட் கைப்பற்றினா்.
அடுத்து குஜராத் 215 ரன்களை நோக்கி தனது இன்னிங்ஸை விளையாடியது. அணியின் கேப்டன் ஷுப்மன் கில் அதிரடியாக விளையாடி 53 பந்துகளில் 104 ரன்கள் அடித்தாா். தமிழக வீரா் சாய் சுதா்சன் 32 பந்துகளில் 58 ரன்கள் விளாசினாா். இறுதியில் 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் 8 பந்துகள் மீதமிருந்த நிலையில் 219 ரன்கள் எடுத்து குஜராத் அணி வெற்றி பெற்றது.
Gujarat Titans defeat Rajasthan Royals finals with RCB
