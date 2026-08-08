FOLLOW US

ON GOOGLE DISCOVER
Dinamani
அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் திமுக, அதிமுக பங்கேற்கவில்லை என்றாலும் இதே நிலைப்பாட்டை எடுப்பார்கள்: திருமாவளவன்தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிராக சட்டப்பேரவையில் தீர்மானம்! முதல்வர் விஜய் உறுதிபாபா வங்காவின் கணிப்புகள் நிறைவேறும் நேரம் நெருங்குகிறது! 2026- க்கு என்ன சொல்லியிருக்கிறார்?முன்னணி சூரியகாந்தி எண்ணெய் நிறுவனத்துக்கு அபராதம்!கரூர் அரசுப்பணி வழக்கு: உச்சநீதிமன்றத்தில் ஆக. 14-ல் விசாரணைமுன்னணி சூரியகாந்தி எண்ணெய் நிறுவனத்துக்கு அபராதம்!முதல்வர் விஜய்யின் அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தை புறக்கணித்த 37 எம்.பி.க்கள்!உணவுப் பிரியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! இனி சாலையோரக் கடையில் சாப்பிட பயப்பட வேண்டாம்!வங்கிக் கணக்கை கொடுங்கள்; பணம் கொடுக்கிறோம் என்று சொன்னால்... ஆர்பிஐ எச்சரிக்கை
/
செய்திகள்

கண் விழித்ததும் செல்போன் பார்ப்பது வெறும் பழக்கமல்ல! உளவியல் பார்வையில்..

கண் விழித்ததும் செல்போன் பார்ப்பது வெறும் பழக்கமல்ல என்று உளவியல் பார்வையில் கூறப்படுவது பற்றி..

News image

கண் விழித்ததும் - ஏஎன்ஐ

Updated On :8 ஆகஸ்ட் 2026, 1:31 pm IST

தமிழினி

காலையில் எழுந்தது முதல் உறங்கும் வரை செல்போன் பார்த்துக் கொண்டேயிருப்பார்கள், உறங்கும்போது கைக்கு அருகே செல்போன் இருக்கும். தூக்கத்திலிருந்து எழுந்து கண் திறந்ததும் முதலில் விழிப்பது வாட்ஸ்ஆப்பில்தான்.

சிலர், செய்திகளை அலசலாம், சிலரோ வானிலை எப்படியிருக்கும் என்று பார்க்கலாம், வாட்ஸ்ஆப் ஸ்டேட்டஸ் சிலரது விருப்பமாக இருக்கலாம், இன்ஸ்டா ஸ்டோரிகளில்தான் ஆர்வம் இருக்கலாம் சிலருக்கு. எது எப்படியாக இருந்தாலும் படுக்கையிலிருந்து எழுவதற்கு முன்பே செல்போனில் அப்டேட் பார்த்து விடுகிறார்கள்.

இது உலகம் முழுவதும் உள்ள மக்களுக்கு இருக்கும் பழக்கம்தானே என்று சாதாரணமாக நாம் சொன்னாலும் உளவியல் ரீதியாகப் பார்த்தால் அதை அவ்வளவு எளிதாக எடுத்துக் கொள்ள முடியாது சற்று சிக்கலானதாகவே இருக்கிறது.

இதிலென்ன தவறு என்று கேட்டால்? இருக்கிறது என்கிறார்கள் உளவியல் நிபுணர்கள்

காலையில் எழுந்தவுடன் முதலில் செல்போனை எடுப்பதற்கு, வெறும் சுயக்கட்டுப்பாடு இன்மை மட்டுமல்லையாம். நல்ல பழக்கவழக்கங்களை பின்பற்றாமை, நிச்சயமற்ற சூழலின் தாக்கம், மற்றவர்கள் மீதான கவன ஈர்ப்பு அல்லது தனக்கு கிடைக்கும் பாராட்டுகள் போன்றவற்றின் மீதான தாக்கமும் காரணம் என்கிறார்கள்.

இதில், நிச்சயமற்ற சூழல் என்பது எங்கே வந்தது என்று கேட்கலாம்.

பதிலாகக் கிடைப்பது, ஒருவர் உறங்கிக் கொண்டிருக்கும்போதும் ​​உலகம் இயங்கிக்கொண்டுதானிருக்கும். அவர் அனுப்பிய தகவல்களை நண்பர்கள் படித்து பதிலளித்திருக்கலாம், ஏதேனும் முக்கிய செய்திகள் வெளியாகியிருக்கலாம், பணி அல்லது படிப்பு தொடர்பான மின்னஞ்சல்கள் வந்திருக்கலாம். இது பற்றி ஒரு குழப்பமான மனநிலையிலிருந்து வெளியேற்ற ஒருவரை மூளை உடனடியாக செல்போனைப் பார்க்க வேண்டும் என்று தூண்டுகிறது. நிச்சயமற்ற சூழலில் இருந்து எதுவும் நடக்கவில்லை என்று உறுதி செய்து கொண்டேயிருக்கிறது.

ஆனால், முன்பெல்லாம் சில விஷயங்களை அறிந்து கொள்ள தெரிந்து கொள்ள முடிவுகளுக்காக பல நாள்கள் காத்திருப்போம். அப்போது மூளை அதற்கேற்ப பக்குவப்பட்டிருக்கும். இன்றோ அவசர யுகம். அவசர யுவன், யுவதிகள்.

ஒரு தேவையும் இல்லாமல், ஒரு அவசரமும் இல்லாமல், எந்த செய்தியும் வரப்போதில்லை என்று தெரிந்தும் ஒருவர் தன்னுடைய செல்போனை எடுத்து ஏதாவது வந்திருக்கிறதா என்று தேடிப் பார்க்கிறார் என்றால் அது எந்தவிதமான பழக்கமாக இருக்கலாம்? அதுவும் அது ஒரு முக்கியமான நாளாக இருக்கலாம், முக்கிய தேர்வோ, சந்திப்போ, நேர்காணலோகூட இருக்கலாம். ஆனால் அதைவிட முக்கியமாக செல்போனை பார்ப்பது முக்கியத்துவம் பெறுவது எந்த வகையில்?

மக்கள் ஒரு நிதானமான மனநிலையில் இல்லாமல், ஏதோ ஒரு பதற்றம், நிச்சயமற்ற உணர்வு போன்றவற்றுடன் இருக்கும்போதுதான் அதிகம் செல்போனில் தேடுகிறார்கள். உண்மையில் மனிதர்களுக்குத் தெரியும், நம் செல்போனில் அவ்வளவு முக்கியமான தகவல் வினாடிக்கு வினாடி வந்து கொண்டேயிருக்கப்போவதில்லை. ஆனால், வினாடிக்கு வினாடி அதை ஆராய்வதும் எழுந்ததும் செல்போனைப் பார்ப்பது ஏன் என்பதற்கு ஒரு காரணமும் கூற முடியாது.. ஏனென்றால் பழகிப்போனது.

உளவியலாளர்கள் இன்னொன்றும் சொல்கிறார்கள், செல்போனைப் பார்த்து அதில் எந்த புதிய தகவலும் இல்லை என்பது, நிச்சயமற்ற உணர்விலிருந்து விடுபடுவதாக மூளை நம்புகிறதாம்.

அதுபோல ஒரு நாள் நல்ல செய்தியோ முக்கிய செய்தியோ வரலாம்தான். ஆனால் அதனை வைத்து எல்லா நாளும் செல்போனைத் தேடி நேரத்தை செலவிடுவது தேவையற்றது. மீண்டும் மீண்டும் செய்வதும் பயனற்றது. ஆனால் பயனுள்ளது என மூளை நம்ப வைக்கிறது. இதுவும் எழுந்ததும் செல்போன் பார்க்க உதவுபுரிகிறதாம்.

மேலும் அவ்வாறு எடுத்த செல்போனை எப்போது வைக்கிறீர்கள், எத்தனை மணி நேரம் செலவிடுகிறீர்கள் என்பதையும் கணக்கிட்டுப் பார்த்தாலே என்ன தவறு என்பது புரிந்துவிடும். நிறுத்திவிடலாம்.

காரணமேயின்றி மீண்டும் மீண்டும் செய்யும்போது அது பாழாய்போன பழக்கமாகிப்போகிறது. ஆனால் எத்தனையோ செய்ய வேண்டிய அரிய செயல்கள் இருக்கின்றன. அதனைப் பழக்கப்படுத்தத்தான் பாழாய் போன மனிதனால் முடியாமல் போகிறது. அதற்கும் காரணம் அந்த செல்போன்தான்.

எனவே, இதையெல்லாம் நன்குணர்ந்து, மனிதர்கள் இனி கண் விழிக்கும்போது செல்போன் பார்ப்பதை தவிர்க்கலாம். காலை நேரம் என்பது நமக்கு மிக வலிமையான சூழல்களை உருவாக்கும். அந்த நேரத்தை செல்போனில் மூழ்கி வீணாக்கி, முதுகை கூணாக்காதீர்.

Summary

Checking mobile phone the moment you wake up is not just a habit—from a psychological perspective...

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

இந்தியாவில் ஒரு லட்சத்துக்கும் அதிகமான பள்ளிகளில் ஒரேயொரு ஆசிரியர்தான்! அமைச்சர் தெரிவித்த அதிர்ச்சித் தகவல்!

இந்தியாவில் ஒரு லட்சத்துக்கும் அதிகமான பள்ளிகளில் ஒரேயொரு ஆசிரியர்தான்! அமைச்சர் தெரிவித்த அதிர்ச்சித் தகவல்!

மகளிர் நலனில் மானுட கடமை

மகளிர் நலனில் மானுட கடமை

அறிவின் விளிம்பில் சிரிக்கும் தெய்வம்

அறிவின் விளிம்பில் சிரிக்கும் தெய்வம்

சொல்லப் போனால்... ஜென் ஸீக்களும் பூமர்களும்!

சொல்லப் போனால்... ஜென் ஸீக்களும் பூமர்களும்!

விடியோக்கள்

காவிரி பிரச்னையை திசைதிருப்பவா Delimitation? - அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேட்டி

காவிரி பிரச்னையை திசைதிருப்பவா Delimitation? - அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேட்டி

என்னால் நல்ல பயிற்சியாளராக இருக்க முடியும்: மனம் திறந்த ரஹானே | Rahane |

என்னால் நல்ல பயிற்சியாளராக இருக்க முடியும்: மனம் திறந்த ரஹானே | Rahane |