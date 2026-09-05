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கிருஷ்ண ஜெயந்தி! வைர நகைகளுடன் ஜொலித்த நீதா அம்பானி!

கிருஷ்ண ஜெயந்தி விழாவில் வைர நகைகளுடன் ஜொலித்த நீதா அம்பானியின் புகைப்படங்கள்..

நீதா அம்பானி

நீதா அம்பானி

Published On :5 செப்டம்பர் 2026, 3:18 pm IST

நாடு முழுவதும் கிருஷ்ண ஜெயந்தி விழா நேற்று கோலாகலமாகக் கொண்டாடப்பட்ட நிலையில், முகேஷ் - நீதா அம்பானி வீட்டில் நடைபெற்ற கொண்டாட்டங்கள் இன்று சமூக வலைத்தளத்தில் வைரலாகியிருக்கிறது.

கடல் நீல நிற புடவையில் ஜரிகையில் வேலைப்பாடு செய்யப்பட்ட புடவையுடன் அதற்கு ஏற்ப தலையலங்காரம் செய்திருந்தார். அவர் கழுத்தில் அணிந்திருந்த வைர நகைகள் பார்ப்பவர்களை மிரளச் செய்யும் வகையில் அமைந்திருந்தது.

நீதா அம்பானி எப்போதுமே தனித்துவமான ஆடை அலங்காரங்களை விரும்புவார். அவர் பங்கேற்கும் விருந்து உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகளில் அவரது ஆடைகள் பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்துவிடும்.

அந்த வகையில், கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி என வட இந்திய மாநிலங்களில் கொண்டாடப்படும் கிருஷ்ண ஜெயந்தி விழாவை முன்னிட்டு, அம்பானி வீட்டில் மிகச் சிறப்பான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன. பல முக்கிய விருந்தினர்கள் அழைக்கப்பட்டு வீடு முழுக்க அலங்காரங்கள் செய்யப்பட்டிருந்தன.

கொண்டாட்ட விடியோக்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் பகிரப்பட்டிருந்தது.

அந்த வகையில், நீதா அம்பானி அணிந்திருந்தது மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த பாந்தினி புடவையாம். கடல் நீல நிறப்புடவையில் தங்க நிற ஜரிகையால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. தலை அலங்காரத்துக்கும் நீதா அம்பானி வைர நகைகளையே தேர்வு செய்திருந்தாராம். ஆடையின் அளவான நிறத்துக்கு, கூடுதல் அழகு சேர்க்கும் வகையில் அவர் தன்னுடைய நகைப் பெட்டகத்திலிருந்து வைர நகைகளைத் தேர்வு செய்து அணிந்திருந்தார்.

இது குறித்த விடியோக்களும் புகைப்படங்களும் இன்று வைரலாகி வருகிறது.

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