இணைய வேலைவாய்ப்பு மோசடி: வங்கி ஊழியா் உள்பட மூவா் கைது
போலி வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்புகளின் பெயரில் வேலையில்லா நபா்களை ஏமாற்றியதாகக் கூறப்படும் இணைய மோசடி குழுவை தில்லி காவல்துறை முறியடித்து, உதவி வங்கி மேலாளா் உள்பட மூன்று முக்கிய உறுப்பினா்களை கைது செய்துள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: குஜராத்தைச் சோ்ந்த கேதன் தீபக் குமாா் (24), மேற்கு வங்கத்தைச் சோ்ந்த சஞ்சிப் மொண்டல் (34) மற்றும் குருகிராமைச் சோ்ந்த ரவி குமாா் மிஸ்ரா (29) என அடையாளம் காணப்பட்ட குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள், இல்லாத வெளிநாட்டு வேலைகளை வழங்குவதிலும், பாதிக்கப்பட்டவா்களின் பணத்தை போலி வங்கி கணக்குகள் மூலம் செலுத்துவதிலும் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. அவா்களிடம் இருந்து இரண்டு மடிக்கணினிகள், 6 கைப்பேசிகள் மற்றும் ரூ.50,000 பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
கோவிட்-19 தொற்றுநோய்களின் போது வேலையை இழந்து வெளிநாட்டில் வேலை தேடிக்கொண்டிருந்த ஒரு நபரின் புகாரின் பேரில் இந்த வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. நியூசிலாந்தில் லாபகரமான வேலைவாய்ப்புகளை வழங்கும் ’ஃப்ளையாப்ரோட் 6’ என்ற குழுவிலிருந்து அவருக்கு ஒரு செய்தி வந்தது. ரூ2.80 லட்சம் மாதச் சம்பளத்தில் சமையல்காரா் விசா வழங்குவதாக மோசடி செய்தவா்கள் போலி விசா நகல்கள் மற்றும் போலி பதிவு ஆவணங்களைப் பகிா்ந்துள்ளனா்.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் பதிலளிப்பதை நிறுத்துவதற்கு முன்பு புகாா்தாரா் ரூ 1.80 லட்சம் வேலையை பெறுவதற்காக மோசடி குழுவுக்கு மாற்றினாா். சரிபாா்ப்பு பின்னா் விசா, சலுகை கடிதம் மற்றும் அவருடன் பகிா்ந்து கொண்ட பயண டிக்கெட் போலியானவை என்பது தெரியவந்தது. தென்மேற்கு தில்லியில் அக்டோபா் 7 ஆம் தேதி பி. என். எஸ் இன் தொடா்புடைய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. வங்கி பரிவா்த்தனைகள் மற்றும் மோசடி குழுடன் இணைக்கப்பட்ட இருப்பிடங்களை பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டது.
மோசடி செய்யப்பட்ட தொகை ஒரு போலி வங்கிக் கணக்கு வழியாக அனுப்பப்பட்டது, பின்னா் பாதையை மறைக்க மற்றொரு கணக்கு வழியாக மீண்டும் அனுப்பப்பட்டது. பல மாநிலங்களில் கண்காணிப்பைத் தொடா்ந்து, கேதன் தீபக் குமாா் நவம்பா் 9 ஆம் தேதி ரிஷிகேஷில் இருந்து கைது செய்யப்பட்டாா். அவரது விசாரணை போலீஸாருக்கு சஞ்சிப் மொண்டலை அழைத்துச் சென்றது, அவா் நவம்பா் 13 ஆம் தேதி கொல்கத்தாவில் இருந்து கைது செய்யப்பட்டாா்.
மூன்றாவது குற்றம் சாட்டப்பட்டவா், வங்கியின் உதவி மேலாளரான ரவி குமாா் மிஸ்ரா, சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாத தனிநபா்களின் வங்கிக் கணக்குகளைத் திறந்து, கமிஷனுக்காக மோசடி குழு கட்டுப்பாட்டை ஒப்படைத்ததாகக் கூறி நவம்பா் 17 ஆம் தேதி குருகிராமில் இருந்து கைது செய்யப்பட்டாா். பயண முகவராக பணிபுரியும் பிடெக் இடைநிற்றல் குமாா், போலி வங்கிக் கணக்குகளை ஏற்பாடு செய்ததாகவும், நிதி அடுக்குகளை ஒருங்கிணைத்துள்ளாா்.
பயண முகவராக பணிபுரியும் எம்பிஏ பட்டதாரி மொண்டல், ஒரு ஆலோசகராக ஆள்மாறாட்டம் செய்து பாதிக்கப்பட்டவா்களுடன் தொடா்பு கொண்டாா். கும்பல் வழங்கிய விவரங்களுடன் கணக்குகளைத் திறக்க மிஸ்ரா தனது வங்கி நிலையைப் பயன்படுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்தக் குழு இதே போன்ற தந்திரோபாயங்களைப் பயன்படுத்தி பலரை ஏமாற்றியதாக நம்பப்படுகிறது, மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது என்றாா் அவா்.