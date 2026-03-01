Dinamani
புதுதில்லி

ரூ.15 கோடி இணைய மோசடி: 27 பேரை கைது செய்த தில்லி போலீஸ்!

ரூ.1.5 கோடிக்கும் அதிகமான இணைய மோசடி வழக்குகள் தொடா்பாக தில்லி காவல்துறை 11 மாநிலங்களில் இருந்து 27 பேரை கைது செய்தனர்.

Updated On :1 மார்ச் 2026, 9:45 pm

ரூ.1.5 கோடிக்கும் அதிகமான இணைய மோசடி வழக்குகள் தொடா்பாக தில்லி காவல்துறை 11 மாநிலங்களில் இருந்து 27 பேரை கைது செய்துள்ளதாக காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் குறைந்தது 10 பெரிய சைபா் மோசடி வழக்குகளில் ரூ.1.5 கோடிக்கு மேல் ஈடுபட்டுள்ளனா். அதே நேரத்தில் அவா்களின் சந்தேகத்திற்கிடமான வங்கிக் கணக்குகளை ஆய்வு செய்ததில் ரூ.13.91 கோடிக்கும் மேல் பரிவா்த்தனைகள் தெரியவந்துள்ளன.

குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்களால் இயக்கப்படும் கைப்பேசி எண்கள் மற்றும் வங்கிக் கணக்குகளுடன் தேசிய சைபா் கிரைம் ரிப்போா்ட்டிங் போா்ட்டலில் (என். சி. ஆா். பி) பதிவு செய்யப்பட்ட சுமாா் 150 புகாா்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

இணைய சிண்டிகேட்டுகள் முதலீட்டு மோசடி, கோப்பு மோசடி, சமூக ஊடக ஆள்மாறாட்டம், கிரெடிட் காா்டு மோசடி, பணி அடிப்படையிலான மோசடி மற்றும் விசா தொடா்பான மோசடிகளில் ஈடுபட்டுள்ளன. அவா்களைக் கண்டுபிடிப்பதற்கும் கைது செய்வதற்கும் போலீஸாா் பல குழுக்களை அமைத்து, ஜம்மு-காஷ்மீா், பஞ்சாப், உத்தரகண்ட், உத்தரபிரதேசம், தில்லி, ஹரியாணா, மத்தியப் பிரதேசம், ராஜஸ்தான், மகாராஷ்டிரா, பிகாா் மற்றும் மேற்கு வங்கம் ஆகிய 11 மாநிலங்களில் ஒரே நேரத்தில் சோதனைகளை நடத்தினா்.

போலி முதலீட்டுத் திட்டங்கள் மூலம் அதிக வருமானம் தருவதாக வாக்குறுதி அளித்து பாதிக்கப்பட்டவா்களை கவா்ந்த சிண்டிகேட்டுகள், சாதனங்களுக்கான தொலைநிலை அணுகலைப் பெற வங்கி அதிகாரிகளாக நடித்து தீங்கிழைக்கும் அடஓ கோப்புகளை அனுப்பியதாகவும், அதிகாரிகளாக ஆள்மாறாட்டம் செய்ய போலி சமூக ஊடக சுயவிவரங்களை உருவாக்கினா். பணி அடிப்படையிலான மோசடிகளில், அவா்கள் பாதிக்கப்பட்டவா்களை கமிஷன்களின் வாக்குறுதியுடன் ஆன்லைன் பணிகளை முடிக்கத் தூண்டினா் மற்றும் பெரிய தொகைகளை ஏமாற்றினா்.

டேராடூனைச் சோ்ந்த சுக்பிரித் சிங் (38), டெல்லியைச் சோ்ந்த ராமசங்கா் ராய் (42), ஃபரிதாபாத்தைச் சோ்ந்த தீபக் (22), சஹாரான்பூரைச் சோ்ந்த வன்ஸ் வாலியா (20), அமிா்தசரஸைச் சோ்ந்த சான்பிரீத் சிங் (38), நாளந்தாவைச் சோ்ந்த அபிஷேக் (21) மற்றும் பலா் கைது செய்யப்பட்டவா்களில் அடங்குவா். இந்த நடவடிக்கையின் போது, 25 கைப்பேசிகள், 28 சிம் காா்டுகள், 20 வங்கி அட்டைகள், ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் சேல் (பிஓஎஸ்) இயந்திரம், ஒரு மோட்டாா் சைக்கிள் மற்றும் மோசடிகளைச் செய்ய பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் பல்வேறு வங்கி ஆவணங்கள் மற்றும் கணக்கு கருவிகளை போலீசாா் மீட்டனா்.

இதே போன்ற பிற வழக்குகளையும் தீா்க்க இந்த நடவடிக்கை உதவியது. மேலும் பாதிக்கப்பட்டவா்களை அடையாளம் காணவும், பணப் பரிமாற்றத்தைக் கண்டறியவும் மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது என்றாா்.

