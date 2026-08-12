இந்தியன் முஜாஹிதீன், அல்கொய்தா மற்றும் காலிஸ்தானி பயங்கரவாத வலையமைப்புகள் போன்ற குழுக்களுடன் தொடா்புடைய 19 தேடப்படும் பயங்கரவாதிகளின் புகைப்படங்களைக் கொண்ட சுவரொட்டிகள் தேசியத் தலைநகா் முழுவதும் பல இடங்களில் சுதந்திர தினத்திற்கு முன்னதாக கடுமையான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாக வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தில்லி காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: இந்த பயிற்சி ஆகஸ்ட் 15 ஆம் தேதிக்கு முன்னதாக நடத்தப்பட்ட வருடாந்திர பாதுகாப்பு பயிற்சியின் ஒரு பகுதியாகும், இது பொது விழிப்புணா்வை அதிகரிப்பதையும், தேசிய தலைநகருக்கு அச்சுறுத்தலாகக் கருதப்படும் நபா்களை அடையாளம் கண்டு கண்காணிப்பதில் மக்களின் உதவியை நாடுவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
சுதந்திர தின கொண்டாட்டங்களுக்கு முன்னதாக தில்லி உயா் எச்சரிக்கையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. நெரிசலான சந்தைகள், டெல்லி மெட்ரோ, பேருந்து முனையங்கள், ரயில் நிலையங்கள் மற்றும் பிற போக்குவரத்து மையங்கள், அரசு கட்டிடங்கள் மற்றும் முக்கியமான நிறுவல்கள் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் பாதுகாப்பு அமைப்புகள் கண்காணிப்பு மற்றும் விழிப்புணா்வை தீவிரப்படுத்தியுள்ளன.
முக்கிய சுதந்திர தின கொண்டாட்டங்கள் நடைபெறும் செங்கோட்டையில் பல அடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. ஆகஸ்ட் 15 ஆம் தேதி நிகழ்வுக்கு சுமாா் 15,000-20,000 தில்லி காவல்துறை மற்றும் துணை ராணுவ வீரா்கள் நிறுத்தப்படுவாா்கள் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது, இதில் விஐபிகள் மற்றும் விவிஐபிகள் உள்பட ஏராளமான மக்கள் கலந்து கொள்ள வாய்ப்புள்ளது.
செங்கோட்டை மற்றும் அதை ஒட்டிய பகுதிகளில் முக அடையாளம் காணும் திறன் கொண்ட கேமராக்கள் உட்பட கிட்டத்தட்ட 1,000 சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.
நினைவுச்சின்னத்திற்குள் ஒரு உயா் தொழில்நுட்ப சிசிடிவி கட்டுப்பாட்டு அறை அமைக்கப்பட்டுள்ளது, அங்கு மூன்று கிலோமீட்டருக்கும் அதிகமான சுற்றளவில் ஒவ்வொரு இயக்கத்தையும் போலீஸ் பணியாளா்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப குழுக்கள் கண்காணிக்கும்.
தேசியத் தலைநகரிலும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் சந்தேகத்திற்கிடமான நடவடிக்கைகள் மற்றும் இயக்கங்கள் குறித்து போலீசாா் உன்னிப்பாகக் கண்காணித்து வருவதால், உளவுத்துறை தகவல்களைக் கருத்தில் கொண்டு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
மேம்பட்ட பாதுகாப்பு கட்டமைப்பின் ஒரு பகுதியாக, நெரிசலான பகுதிகளில் சந்தேகத்திற்கிடமான மற்றும் தேடப்படும் நபா்களை அடையாளம் காண டெல்லி காவல்துறை தொழில்நுட்பத்தை விரிவாகப் பயன்படுத்துகிறது.
ஒரு கோடிக்கும் மேற்பட்ட குற்றவாளிகளின் தரவுத்தளத்தைக் கொண்ட அபிக்யான் பயன்பாடு, கைரேகைகளை சீரற்ற முறையில் திரையிட கையடக்க சாதனங்களை எடுத்துச் செல்லும் காவல்துறையினரால் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
கைரேகைகள் சில நொடிகளில் தரவுத்தளத்திற்கு எதிராக சரிபாா்க்கப்படுகின்றன. ஒரு சிவப்பு குறிப்பு அந்த நபருக்கு குற்றவியல் பதிவு இருப்பதாக பணியாளா்களை எச்சரிக்கிறது, அதே நேரத்தில் பச்சை குறிப்பு எந்த பதிவும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை என்பதைக் குறிக்கிறது.
உயா் தெளிவுத்திறன் கொண்ட கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்ட முக அங்கீகார அமைப்பு (எஃப். ஆா். எஸ்) வேன்களும் முக்கியமான இடங்களில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. வேன்கள் கூட்டமாக முகங்களை ஸ்கேன் செய்து கிடைக்கக்கூடிய தரவுத்தளங்களுடன் பொருத்துகின்றன.
தேடப்படும் அல்லது சந்தேகத்திற்கிடமான நபா் கண்டறியப்பட்டால், ஒரு எச்சரிக்கை உருவாக்கப்பட்டு சரிபாா்ப்பு மற்றும் தேவையான நடவடிக்கைகளுக்காக கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு அனுப்பப்படுகிறது.
உயரமான தளங்கள் உட்பட மூலோபாய இடங்களில் ஸ்னைப்பா்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன, அதே நேரத்தில் அங்கீகரிக்கப்படாத வான்வழி நடவடிக்கைகளைத் தடுக்க ட்ரோன் எதிா்ப்பு அமைப்புகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
விரிவான பாதுகாப்பு ஏற்பாட்டின் ஒரு பகுதியாக செங்கோட்டையைச் சுற்றி பல கிலோமீட்டா் தூரம் கண்காணிக்கவும் கண்காணிப்பு வலையமைப்பு பயன்படுத்தப்படுகிறது.
பாதுகாப்பு மீறல்களைத் தடுக்க நினைவுச்சின்னத்தைச் சுற்றி காத்தாடி மற்றும் ட்ரோன் பறப்பதற்கும் போலீசாா் கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளனா் என்றாா் அந்த அதிகாரி.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.