முக அடையாளம், கைரேகை பரிசோதனை: சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு பாதுகாப்பை பலப்படுத்திய தில்லி போலீஸ்

சுதந்திர தின கொண்டாட்டங்களுக்கு முன்னதாக செங்கோட்டை பல அடுக்கு பாதுகாப்பு கவசத்தின் கீழ் வைக்கப்பட்டுள்ளது, கூட்டத்தில் சந்தேகத்திற்கிடமான நபா்களை அடையாளம் காண தில்லி காவல்துறை அபிக்யான் பயன்பாடு மற்றும் முக அங்கீகார அமைப்பு (எஃப்ஆா்எஸ்) வேன்கள் உள்ளிட்ட மேம்பட்ட தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்துகிறது என்று அதிகாரி ஒருவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: உளவுத்துறை தகவல்களுக்கு மத்தியில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஆகஸ்ட் 15 கொண்டாட்டங்களுக்காக சுமாா் 15,000-20,000 தில்லி காவல்துறை மற்றும் துணை ராணுவ வீரா்கள் நிறுத்தப்படுவாா்கள்.
செங்கோட்டையில் நடைபெறும் இந்த நிகழ்ச்சியில் விஐபிகள் மற்றும் விவிஐபிகள் உட்பட சுமாா் 25,000 போ் கலந்து கொள்வாா்கள் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. மேம்படுத்தப்பட்ட பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளின் ஒரு பகுதியாக முதல் முறையாக, கூட்டத்தில் உள்ளவா்களைத் திரையிட அபிக்யான் பயன்பாடு விரிவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
இந்த பயன்பாட்டில் ஒரு கோடிக்கும் மேற்பட்ட குற்றவாளிகளின் தரவுத்தளம் உள்ளது, மேலும் போலீஸாா் கையடக்க சாதனங்களைப் பயன்படுத்தி சீரான முறையில் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட நபா்களின் கைரேகைகளை சேகரித்து வருகின்றனா்.
கைரேகை சில நொடிகளில் தரவுத்தளத்தில் சரிபாா்க்கப்படுகிறது. சிவப்பு குறியீடு என்பது திரையில் தோன்றும் விவரங்களுடன் ஒரு நபரின் குற்றவியல் பதிவு இருப்பதைக் குறிக்கிறது, அதே நேரத்தில் பச்சை நிற குறியீடு எந்த குற்றவியல் பதிவும் கண்டறியப்படவில்லை என்பதைக் குறிக்கிறது.
செங்கோட்டை மற்றும் அதன் சுற்றுப்புறங்களை கண்காணிக்க முக அங்கீகார அமைப்பு இயக்கப்பட்ட கேமராக்கள் உட்பட கிட்டத்தட்ட 1,000 சிசிடிவி கேமராக்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. செங்கோட்டுக்குள் ஒரு உயா் தொழில்நுட்ப சிசிடிவி கட்டுப்பாட்டு அறை அமைக்கப்பட்டுள்ளது, அங்கு காவல்துறையினரும் தொழில்நுட்பக் குழுக்களும் இப்பகுதியை 24 மணி நேரமும் கண்காணித்து வருகின்றனா்.
செங்கோட்டைக்கு வெளியே பல கிலோமீட்டா் தொலைவில் கண்காணிப்பு வலையமைப்பு பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. உயரமான தளங்கள் உட்பட மூலோபாய இடங்களில் ஸ்னைப்பா்கள் நிறுத்தப்படும், அதே நேரத்தில் எந்தவொரு அங்கீகரிக்கப்படாத வான்வழி நடவடிக்கையையும் தடுக்க ட்ரோன் எதிா்ப்பு அமைப்புகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அப்பகுதியில் எஃப்ஆா்எஸ் வேன்களும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.
உயா் தெளிவுத்திறன் கொண்ட கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் இந்த வேன்கள் கூட்டத்தின் முகங்களை ஸ்கேன் செய்து கிடைக்கக்கூடிய தரவுத்தளங்களுடன் பொருத்துகின்றன.
தேடப்படும் அல்லது சந்தேகத்திற்கிடமான நபா் கண்டறியப்பட்டால், கணினி ஒரு எச்சரிக்கையை உருவாக்கி, உடனடி சரிபாா்ப்பு மற்றும் தேவையான நடவடிக்கைகளுக்காக கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தகவல்களை அனுப்புகிறது.
வடக்கு மாவட்ட கணினி பிரிவின் மூத்த அதிகாரி ஒருவா் கூறுகையில், அபிக்யான் மற்றும் எஃப்ஆா்எஸ் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துவது நெரிசலான பகுதிகளில் சந்தேகத்திற்கிடமான நபா்களை அடையாளம் காண போலீசாருக்கு உதவுகிறது. ‘அபிக்யான் செயலி மற்றும் எஃப்ஆா்எஸ் தொழில்நுட்பம் கூட்டத்தில் சந்தேகத்திற்கிடமான நபா்களை அடையாளம் காண எங்களுக்கு கணிசமாக உதவுகின்றன.
இதனால் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பாதுகாப்பான மற்றும் அமைதியான சுதந்திர தினக் கொண்டாட்டத்தை உறுதி செய்வதற்காக உள்துறை அமைச்சகத்தின் ஸ்மாா்ட் போலீசிங் முன்முயற்சியின் கீழ் இந்த ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
இந்த ஆண்டு செங்கோட்டையின் கருப்பொருள் ’வந்தே மாதரம்’ ஆகும். பாதுகாப்பு கட்டுப்பாடுகளின் ஒரு பகுதியாக ஆகஸ்ட் 15 அன்று நினைவுச்சின்னத்தைச் சுற்றி காத்தாடி பறக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
சிசிடிவி கண்காணிப்பு, முக அங்கீகாரம், கைரேகை சரிபாா்ப்பு, ட்ரோன் எதிா்ப்பு அமைப்புகள், ஸ்னைப்பா்கள் மற்றும் பாதுகாப்புப் பணியாளா்களின் பெரிய வரிசைப்படுத்தல் ஆகியவற்றின் கலவையானது உயா்மட்ட தேசிய நிகழ்வின் போது சந்தேகத்திற்கிடமான நடவடிக்கைகள் எதுவும் கண்டறியப்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது என்றாா் அந்த அதிகாரி.
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