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புதுதில்லி

சிஜேபி போராட்டம்: தவறான பதிவுகள் குறித்து சமூக ஊடக கணக்குகளுக்கு தில்லி போலீஸ் நோட்டீஸ்

சிஜேபி போராட்டத்தின் போது பிரதமா் உள்பட மூத்த தலைவா்களுக்கு எதிரான தவறான அல்லது ‘சட்டவிரோத‘ பதிவுகளை நீக்குமாறு சமூக ஊடக கணக்குகளுக்கு தில்லி காவல்துறை நோட்டீஸ்

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சிஜேபி போராட்டம் - கோப்புப் படம்

Updated On :27 ஜூலை 2026, 10:18 pm IST

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தேசியத் தலைநகரில் ஜந்தா் மந்தரில் நடந்த சி. ஜே. பி. போராட்டத்தின் போது பிரதமா் உள்பட மூத்த தலைவா்களுக்கு எதிரான ‘தவறான‘ அல்லது ‘சட்டவிரோத‘ பதிவுகளை நீக்குமாறு சமூக ஊடக கணக்குகளுக்கு தில்லி காவல்துறை நோட்டீஸ் அனுப்பத் தொடங்கியுள்ளது என்று தில்லி காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.

இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: போராட்டத்தின் போதும் அதற்குப் பின்னரும் பதிவேற்றப்பட்ட உள்ளடக்கங்களை மறுஆய்வு செய்ததைத் தொடா்ந்து, சட்டத்தின் சாத்தியமான மீறல்கள் மற்றும் பொது ஒழுங்கில் அவற்றின் சாத்தியமான தாக்கம் குறித்து பல சமூக ஊடக தளங்களில் பதிவுகள், வீடியோக்கள் மற்றும் கருத்துக்களை போலீஸாா் ஆய்வு செய்கிறாா்கள். ஆட்சேபனைக்குரிய மற்றும் சட்டவிரோதமான உள்ளடக்கத்தை அகற்றுவது ஒரு தொடா்ச்சியான செயல்முறையாகும்.

போராட்டத்தை கண்காணிக்கும் போது, தில்லி காவல்துறை பாகிஸ்தானுடன் தொடா்புடையதாகக் கூறப்படும் 480 க்கும் மேற்பட்ட சமூக ஊடக கைப்பிடிகளை அடையாளம் கண்டுள்ளது, அவை ஆா்ப்பாட்டங்கள் தொடா்பான போலி கதைகள், வதந்திகள் மற்றும் ஆழமான போலி வீடியோக்களை தீவிரமாக பரப்புகின்றன.

இந்த பாகிஸ்தான் தொடா்பான கைப்பிடிகள் சிந்தூா் நடவடிக்கையின் போது செயலில் இருந்த அதே கணக்குகளாகும். பாகிஸ்தான் தொடா்பான கைப்பிடிகளின் ஐபி முகவரிகளையும் குழுக்கள் விசாரித்து வருகின்றன.

தவறான மொழி, தவறான தகவல் அல்லது தொடா்புடைய சட்ட விதிகளின் கீழ் மீறல்களுக்கு சமமான உள்ளடக்கம் அடங்கிய உள்ளடக்கத்தை பதிவேற்றிய கணக்குகளை பிரத்யேக குழுக்கள் அடையாளம் கண்டு வருகின்றன. எங்கள் குழுக்கள் ஒவ்வொரு வீடியோவையும் சரியாக கண்காணித்து வருகின்றன, மேலும் போலி, ஆழமான மற்றும் சட்டவிரோத உள்ளடக்கத்தை இடுகையிடுவதில் ஈடுபட்ட சமூக ஊடக கைப்பிடிகளுக்கு நாங்கள் அறிவிப்புகளை வெளியிடுகிறோம்.

போராட்டத்துடன் தொடா்புடைய ஆட்சேபனைக்குரிய பதிவுகளை அடையாளம் காணவும், தேவைப்படும் இடங்களில் தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கவும் காவல்துறையின் சமூக ஊடக கண்காணிப்புக் குழு ஆன்லைன் தளங்களில் 24 மணி நேரமும் கண்காணிப்பைப் பராமரித்து வருகிறது. வெளியிடப்படும் அறிவிப்புகள் சமூக ஊடக பயனா்களை துஷ்பிரயோகம் அல்லது சட்டவிரோதமானது என்று கண்டறியப்பட்ட இடுகைகளை அகற்றுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றன, அதே நேரத்தில் சட்டத்தின்படி தகுந்த நடவடிக்கைக்காக தளங்களும் அணுகப்படுகின்றன.

போராட்டம் தொடா்பான டிஜிட்டல் ஆதாரங்களை புலனாய்வாளா்கள் பகுப்பாய்வு செய்வதாலும், தவறான அல்லது சட்டவிரோத உள்ளடக்கத்தை பரப்புவதில் ஈடுபட்ட கூடுதல் கணக்குகளை அடையாளம் காண்பதனாலும் கண்காணிப்பு பயிற்சி தொடரும். தகவல் தொழில்நுட்ப (ஐ. டி. சட்டம்) சட்டத்தின் கீழ் நோட்டீஸ் அனுப்பப்படுகிறது. மாணவா் போராட்டங்கள் தொடா்பாக தில்லி போலீஸ் துணை ஆணையா் சுமித் ஜா ராஜினாமா செய்ததாகக் கூறும் வைரல் வீடியோ முற்றிலும் போலியானது மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு மூலம் உருவாக்கப்பட்டது. அந்த அதிகாரியின் உண்மையான காட்சிகளையும் போலீஸாா் பகிா்ந்து கொண்டனா் என்றாா் அந்த அதிகாரி.

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