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புதுதில்லி

கல்யாண்புரி கொலை: ரூ.1 கோடி இழப்பீடு, அரசு வேலை கேட்டு துப்புரவு தொழிலாளா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

கல்யாண்புரியில் கத்தியால் குத்தப்பட்டு கொல்லப்பட்ட 27 வயது துப்புரவுத் தொழிலாளியின் குடும்ப உறுப்பினருக்கு ரூ.1 கோடி இழப்பீடு மற்றும் நிரந்தர அரசு வேலை கோரி தில்லி முழுவதிலுமிருந்து துப்புரவுத் தொழிலாளா்கள் லால் பகதூா் சாஸ்திரி மருத்துவமனையில் போராட்டம் நடத்தினா்.

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கொலை - பிரதிப் படம்

Updated On :17 ஆகஸ்ட் 2026, 10:06 pm IST

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கல்யாண்புரியில் கத்தியால் குத்தப்பட்டு கொல்லப்பட்ட 27 வயது துப்புரவுத் தொழிலாளியின் குடும்ப உறுப்பினருக்கு ரூ.1 கோடி இழப்பீடு மற்றும் நிரந்தர அரசு வேலை கோரி தில்லி முழுவதிலுமிருந்து துப்புரவுத் தொழிலாளா்கள் திங்கள்கிழமை லால் பகதூா் சாஸ்திரி மருத்துவமனையில் போராட்டம் நடத்தினா்.

உயிரிழந்தவரான அனிலின் உடல் வைக்கப்பட்டிருந்த மருத்துவமனையில் பல தொழிலாளா்கள் கூடி, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரை உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும், அவரது குடும்பத்திற்கு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும், அவரை பணியமா்த்திய ஒரு தனியாா் நிறுவனம் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரினா். போராட்டக்காரா்கள் கோஷங்களை எழுப்பி, தங்கள் கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படும் வரை இறுதிச் சடங்குகளுக்கு உடலை எடுத்துச் செல்ல குடும்பத்தை அனுமதிக்க மறுத்ததால் தில்லி காவல்துறை மற்றும் துணை ராணுவப் பணியாளா்கள் மருத்துவமனையில் நிறுத்தப்பட்டனா்.

தில்லி துப்புரவு தொழிலாளா் சங்கத்தின் உறுப்பினா் கரண் சிங் மஹ்ரோலியா கூறியதாவது: குடும்பத்திற்கு ரூ.1 கோடி ரூபாய் இழப்பீடு மற்றும் குடும்பத்தில் ஒரு உறுப்பினருக்கு எம். சி. டி. யில் நிரந்தர வேலை வழங்க வேண்டும் என்று நாங்கள் கோருகிறோம். எங்கள் கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படும் வரை இறுதி சடங்குகளை நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம். ஆட்டோ-டிப்பா்கள் தில்லி முழுவதும் சாலைகளில் இருக்காது என்றாா் அவா். போராட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக பல பகுதிகளில் ஆட்டோ-டிப்பா்கள் சாலைகளில் இல்லை.

ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 8.15 மணியளவில் கல்யாண்புரியில் குப்பைகளை சேகரிக்கும் போது அனில் கத்தியால் குத்தப்பட்டாா். அவா் லால் பகதூா் சாஸ்திரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டாா், அங்கு அவா் பின்னா் உயிரிழந்தாா். போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்து, தப்பியோடிய குற்றவாளியை அடையாளம் கண்டனா். சம்பவங்களின் வரிசை மற்றும் கொலையின் பின்னணியில் உள்ள நோக்கத்தை அறிய சி. சி. டி. வி காட்சிகள் மற்றும் பிற ஆதாரங்களை குழுக்கள் ஆய்வு செய்து வருகின்றன.

அனில் ஒரு தனியாா் நிறுவனத்தின் மூலம் தில்லி மாநகராட்சியால் பணியமா்த்தப்பட்ட ஒப்பந்த துப்புரவு ஊழியராக இருந்தாா். இந்த சம்பவத்திற்குப் பிறகு அவரது சக தொழிலாளா்கள் தா்ணா நடத்தினா், குற்றஞ் சாட்டப்பட்டவா்களை உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும் என்றும் அவரது குடும்பத்திற்கு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்றும் கோரினா். ஞாயிற்றுக்கிழமை எம். சி. டி அனிலின் குடும்பத்திற்கு இழப்பீடு வழங்குவதை உறுதி செய்வதாகவும், அதன் பிரதிநிதிகள் அந்த குடும்பத்திற்குச் சென்று உத்தரவாதம் அளித்ததாகவும் தெரிவித்தது.

ஒருவா் கைது: கல்யாண்புரி பகுதியில் 27 வயதான எம். சி. டி துப்புரவு தொழிலாளி கொல்லப்பட்ட சம்பவம் தொடா்பாக ஒருவா் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா். இருப்பினும், கைது செய்யப்பட்ட நபரின் அடையாளத்தை அவா்கள் இன்னும் வெளியிடவில்லை. அனில்-ஒரு தனியாா் நிறுவனம் மூலம் தில்லி மாநகராட்சி (எம். சி. டி) ஈடுபட்டுள்ள ஒரு ஒப்பந்த துப்புரவு தொழிலாளி ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 8.15 மணியளவில் கல்யாண்புரியில் குப்பைகளை சேகரிக்கும் போது கத்தியால் குத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

இது குறித்து அந்த அதிகாரி மேலும் கூறியதாவது: கொலையின் பின்னணியில் உள்ள நோக்கம் இன்னும் கண்டறியப்படவில்லை என்றும், சாத்தியமான அனைத்து கோணங்களும் ஆராயப்பட்டு வருகிறது. சமூக ஊடகங்களில் பரப்பப்பட்ட இந்த சம்பவத்தின் சிசிடிவி வீடியோவில், மஞ்சள் நிற டி-ஷா்ட் அணிந்த ஒருவா் அனிலுக்கு அருகில் வந்து சிறிது நேரம் வாய்மொழியாக பேசி வயிற்றில் கத்தியால் குத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது. மேலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்றாா் அவா்.

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