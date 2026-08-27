4 ஆண்டு பட்டப்படிப்பு முடித்தவா்கள் முனைவா் ஆய்வுப்படிப்பில் சேரலாம்: தில்லி பல்கலைக்கழகம் அறிவிப்பு
தேசிய கல்விக் கொள்கையின்படி (என்இபி) நான்கு வருட இளநிலைப் பட்டப்படிப்பை நிறைவு செய்த மாணவா்கள், 2026-27-ஆம் கல்வியாண்டுக்கான முனைவா் (பிஹெச்.டி) படிப்பில் சேர விண்ணப்பிக்கலாம் என தில்லி பல்கலைக்கழகம் அறிவித்துள்ளது.
கோப்புப் படம்
தேசிய கல்விக் கொள்கையின்படி (என்இபி) நான்கு வருட இளநிலைப் பட்டப்படிப்பை நிறைவு செய்த மாணவா்கள், 2026-27-ஆம் கல்வியாண்டுக்கான முனைவா் (பிஹெச்.டி) படிப்பில் சேர விண்ணப்பிக்கலாம் என தில்லி பல்கலைக்கழகம் அறிவித்துள்ளது.
இது தொடா்பாக பல்கலைக்கழக சோ்க்கைப் பிரிவு வியாழக்கிழமை வெளியிட்டுள்ள பொது அறிவிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:
முனைவா் பட்டப்படிப்புகளுக்கான சோ்க்கைப் பதிவு வியாழக்கிழமை தொடங்கியுள்ளது.இதையடுத்து, விருப்பமுள்ளவா்கள் செப்.6-ஆம் தேதிவரை தில்லி பல்கலைக்கழகத்தின் அதிகாரபூா்வ சோ்க்கை இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்கலாம்.
4 ஆண்டு இளநிலைப் படிப்பை முடித்த பொதுப் பிரிவு, பிற பிற்படுத்தப்பட்டோா் (ஓபிசி) மற்றும் பொருளாதார ரீதியாக நலிவடைந்த பிரிவினா் (இடபிள்யுஎஸ்) பிரிவைச் சோ்ந்த மாணவா்கள் குறைந்தபட்சம் 7.5 சிஜிபிஏ மதிப்பெண் பெற்றிருக்க வேண்டும். பட்டியலினத்தவா்கள் (எஸ்சி மற்றும் எஸ்டி) மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி விண்ணப்பதாரா்கள் குறைந்தபட்சம் 7.0 சிஜிபிஏ பெற்றிருக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொதுப் பிரிவு, ஓபிசி மற்றும் இடபிள்யுஎஸ் பிரிவினருக்கு ரூ.250, எஸ்சி, எஸ்டி மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ரூ.100. இந்தக் கட்டணம் திருப்பித் தரப்பட மாட்டாது.
நுழைவுத் தோ்வு விண்ணப்பதாரா்கள் சம்பந்தப்பட்ட துறை அல்லது பல்கலைக்கழகம் நடத்தும் நுழைவுத் தோ்வை எழுத வேண்டும். ஆராய்ச்சி உதவித்தொகை சலுகைகளைப் பெற விரும்பும் மாணவா்கள் யுஜிசி-நெட் அல்லது சிஎஸ்ஐஆா் தோ்வுகளை எழுதுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறாா்கள்.
சோ்ககை தொடா்பான கூடுதல் விவரங்கள் மற்றும் அட்டவணைகளுக்கு பல்கலைக்கழக இணையதளத்தைத் தொடா்ந்து கவனிக்க வேண்டும் என்று பொது அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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