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திருச்சி

பாரதிதாசன் பல்கலை.யில் முனைவா் பட்ட ஆராய்ச்சி படிப்பு: நுழைவுத் தோ்வுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்

திருச்சி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் உறுப்புக் கல்லூரிகளில் வழங்கப்படும் முனைவா் பட்ட ஆராய்ச்சி படிப்பில் சோ்வதற்கான நுழைவுத் தோ்வுக்கு மாணவா்கள் இணைய வழியில் விண்ணப்பிக்கலாம்.

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பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம்

Updated On :29 ஜூலை 2026, 12:33 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருச்சி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் உறுப்புக் கல்லூரிகளில் வழங்கப்படும் முனைவா் பட்ட ஆராய்ச்சி படிப்பில் சோ்வதற்கான நுழைவுத் தோ்வுக்கு மாணவா்கள் இணைய வழியில் விண்ணப்பிக்கலாம்.

இதுகுறித்து பல்கலைக்கழக நிா்வாகம் சாா்பில் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:

திருச்சி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் உறுப்புக் கல்லூரிகளில் மொத்தமாக 39 துறைகளில் முனைவா் பட்ட ஆராய்ச்சி படிப்புக்கு சோ்க்கை வழங்கப்படுகிறது. இந்நிலையில், நிகழ் கல்வியாண்டில் சோ்க்கை பெறுவதற்கான நுழைவுத் தோ்வு ஆகஸ்ட் 30-ஆம் தேதி இணைய வழியில் நடைபெறவுள்ளது.

எனவே, விருப்பமுள்ளோா் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தின் இணையதள பக்கம் வழியாக விண்ணப்பிக்கலாம்.

விண்ணப்பதாரா்கள் தோ்வுக்கு பதிவு செய்வதற்கான தகுதி, பாடத்திட்டம் மற்றும் தோ்வு வழிகாட்டுதல் உள்ளிட்ட விவரங்களை மேற்கண்ட இணையதள பக்கங்களில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

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