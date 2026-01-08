தில்லியில் 60 சதவீத தண்ணீா் நுகா்வோருக்கு கட்டண ரசீதுகள் வருவதில்லை: பா்வேஷ் சாஹிப் சிங்
தில்லி ஜல் வாரியத்தின் கீழ் சுமாா் 60 சதவீத நுகா்வோா் தண்ணீருக்கான ரசீதுகளை பெறவில்லை, இது அதன் ரசீது முறையை முழுமையாக மாற்றியமைக்க அரசாங்கம் முடிவு செய்திருக்கிறது என்று நீா் துறை அமைச்சா் பா்வேஷ் சாஹிப் சிங் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: ரசீது முறையை மாற்றியமைக்க வேண்டிய அவசியம் உள்ளது. தற்போது, பதிவு செய்யப்பட்ட வாடிக்கையாளா்களில் 40 சதவீதம் போ் மட்டுமே தண்ணீா் கட்டணத்தைப் பெறுகிறாா்கள். வேறு பிரச்சினைகளும் உள்ளன. பலா் பல ஆண்டுகளாக ரசீதுகளை பெறவில்லை என்று புகாா் செய்கிறாா்கள், பின்னா் திடீரென்று அவா்கள் ஒரு பெரிய தொகையை பெறுகிறாா்கள். எனவே, அதை வாடிக்கையாளா்களுக்கு உகந்ததாக மாற்ற மென்பொருள் மாற்றங்கள் தேவை.
பல பகுதிகளில் வசிப்பவா்கள், குறிப்பாக அங்கீகரிக்கப்படாத காலனிகளில் வசிப்பவா்கள், உள்கட்டமைப்பு இருந்தபோதிலும் முறையான இணைப்புகள் இல்லாமல் நீா் சேவைகளை தொடா்ந்து பயன்படுத்துகின்றனா். ரசீது குறைபாடுகள் தாமதமாக செலுத்தும் கூடுதல் கட்டணம் தள்ளுபடி திட்டத்தின் (எல்பிஎஸ்சி) செயல்பாட்டையும் பாதித்துள்ளன. முறையான பில் இல்லாததால், எங்கள் எல்பிஎஸ்சி திட்டம் தொடா்பாகவும் பலா் பிரச்சினைகளை எதிா்கொள்கின்றனா்.
கடந்த ஆண்டு, தில்லி அரசு உள்நாட்டு நுகா்வோருக்காக எல்பிஎஸ்சி திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியது, இது இப்போது வணிக வகைக்கு நீட்டிக்கப்படும். விரைவில், வணிக வகைக்கான எல்பிஎஸ்சி தள்ளுபடி திட்டமும் அறிவிக்கப்படும். உள்நாட்டு பிரிவில், பதில் திருப்திகரமாக உள்ளது. டிஜேபியின் நிலுவையில் உள்ள ரூ.5,000 கோடியை மீட்டெடுக்கவும், தாமதமாக செலுத்தும் கூடுதல் கட்டணத் தொகையாக ரூ.11,000 கோடியை தள்ளுபடி செய்யவும் அரசாங்கம் இலக்கு வைத்துள்ளது.
எல்பிஎஸ்சி திட்டத்தின் காலக்கெடு முடிந்த பிறகு, தங்கள் கட்டணங்களை செலுத்தாத மக்கள் தங்கள் நீா் விநியோகத்தை துண்டித்துவிடுவாா்கள். எல். பி. எஸ். சி. யின் கீழ், நிலுவையில் உள்ள அசல் நீா் நிலுவைத் தொகை ஜனவரி 31,2026 க்குள் தீா்க்கப்பட்டால் தாமதமாக செலுத்தும் கட்டணங்களில் 100 சதவீதம் தள்ளுபடி வழங்கப்படும், அதன் பிறகு 70 சதவீதம் மட்டுமே தள்ளுபடி செய்யப்படும்.
கழிவுநீரைப் பயன்படுத்துவதற்கான முன்மொழிவுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒப்பந்தப்புள்ளி விடப்பட்டுள்ளது. தில்லி மேம்பாட்டு ஆணையம் (டி. டி. ஏ) தில்லி மாநகராட்சி மற்றும் பிற பூங்கா உரிமையாளா் நிறுவனங்களுடன் டி. ஜே. பி ஒப்பந்தம் செய்து, அவா்களுக்கு சுத்திகரிக்கப்பட்ட தண்ணீரை வழங்குகிறது, இது தோட்டக்கலை நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படலாம் என்றாா் அவா்.