பெரிய தடைகளுக்கு விரைவான பதிலுக்காக எஸ்.ஓ.பி. வரைவு அமைக்க தில்லி அரசு முடிவு
எதிா்காலத்தில் ஏதேனும் பெரிய மின் தடைகளை சமாளிக்கவும், விநியோகத்தை விரைவாக மீட்டெடுப்பதை உறுதி செய்யவும் தில்லி அரசு ஒரு நிலையான இயக்க நடைமுறையில் (எஸ்ஓபி) செயல்பட்டு வருவதாக அதிகாரி ஒருவா் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்டில் வடக்கு தில்லியில் ஏற்பட்ட ஒரு பெரிய மின் தடையை அடுத்து இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது சிவில் லைன்ஸ், ரோகிணி, ஷாலிமாா் பாக் மற்றும் காஷ்மீரி கேட் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் கிட்டத்தட்ட 8 லட்சம் மின் நுகா்வோரை மணிக்கணக்கில் பாதித்தது.
220 கிலோ வாட் மின் தொகுப்பிலிருந்து உள்வரும் விநியோகத்தில் 550 மெகாவாட் திடீா் சுமை வீழ்ச்சியால் இந்த செயலிழப்பு ஏற்பட்டது. ஜூன் 2024 இல், வடகிழக்கு, கிழக்கு, மத்திய, தெற்கு மற்றும் வடக்கு தில்லியின் சில பகுதிகளில் உள்ள பல வட்டாரங்கள் உ. பி. யின் மண்டோலாவில் உள்ள மின் கட்ட துணை மின் நிலையத்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தால் ஏற்பட்ட இடையூறுகளால் மின் தடைகளை எதிா்கொண்டன.
தில்லி டிரான்ஸ்கோ லிமிடெட் (டிடிஎல்) மாநில சுமை அனுப்புதல் மையம் (எஸ். எல். டி. சி) மற்றும் டெல்லி மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையம் (டிஇஆா்சி) ஆகியவற்றின் கூட்டத்தில் ஒரு நிலையான இயக்க நடைமுறையின் தேவை குறித்து ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது. மேலும், கடந்த மாதம் தில்லியின் செயல்பாட்டு ஒருங்கிணைப்புக் குழு கூட்டத்தில், மின் விநியோக நிறுவனங்கள் உட்பட அரசாங்கத்தின் பல்வேறு ஏஜென்சிகளின் நிபுணா் குழுவை அமைக்க முடிவு செய்யப்பட்டது.
எதிா்காலத்தில் வடக்கு தில்லி போன்ற மின் செயலிழப்புகளைத் தடுக்கவும், மின் கூறுகளின் செயலிழப்பு காரணமாக விரைவான மறுசீரமைப்பை உறுதி செய்யவும், மின் அமைப்பின் ஒட்டுமொத்த நம்பகத்தன்மையை மேம்படுத்தவும் எஸ்ஓபி பின்பற்ற வேண்டிய நடவடிக்கைகளை உள்ளடக்க வேண்டும் என்று அக் கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டது.
இந்தக் குழு அமைக்கப்பட்ட பிறகு, மின் பரிமாற்ற விநியோகம் மற்றும் மறுசீரமைப்பு செயல்முறைகளின் தொழில்நுட்ப, செயல்பாட்டு மற்றும் பிற அம்சங்களை பரிசீலித்த பின்னா், ஒரு மாதத்திற்குள் எஸ்ஓபியைக் கொண்டு வரும். மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும் போது விநியோகத்தை விரைவாக மீண்டும் தொடங்குவதை உறுதி செய்வதற்காக மேம்பட்ட தகவல்தொடா்பு நெறிமுறைகளுக்கான நடவடிக்கைகளையும் குழு கோடிட்டுக் காட்டும். இந்த எஸ்ஓபி நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதற்கு முன்பு மேலும் விவாதங்களுக்காக ஓசிசி முன் வைக்கப்படும்.
தில்லியில் உள்ள மின் வலையமைப்பை தில்லி ஓ. சி. சி மேற்பாா்வையிடுகிறது. தேசிய தலைநகரம் முழுவதும் நம்பகமான மின்சார விநியோகத்தை உறுதி செய்வதற்காக மின் பரிமாற்ற அமைப்பின் செயல்பாடு, பராமரிப்பு மற்றும் திட்டமிடல் ஆகியவற்றைச் சந்திக்கவும், விவாதிக்கவும், ஒருங்கிணைக்கவும் பல்வேறு மின் பயன்பாடுகளுக்கு இது ஒரு தளமாக செயல்படுகிறது என்றாா் அவா்.