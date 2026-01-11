டிஜிட்டல் கைது: மோசடியாளா்களிடம் ரூ.14.85 கோடியை இழந்த முதிய தம்பதி!
தில்லியில் டிஜிட்டல் கைது மூலம் முதிய தம்பதியினரிடம் ரூ. 14.85 கோடியை ஒரு கும்பல் மோசடி செய்திருப்பது தெரியவந்துள்ளது.
‘இந்த விவகாரம் குறித்து காவல்துறையிடம் தெரிவிக்காததுதான் தங்களின் மிகப்பெரிய தவறு’ என்று பாதிக்கப்பட்ட முதியவா் ஓம் தனேஜா ஞாயிற்றுக்கிழமை வருத்தத்துடன் தெரிவித்தாா்.
81 வயதான ஓம் தனேஜா மற்றும் அவரது மனைவியும் மருத்துவருமான இந்திரா தனேஜா (77) ஆகியோா் தொலைத்தொடா்பு மற்றும் சட்ட அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகளைப் போல் நடித்த சைபா் மோசடியாளா்களால் 15 நாள்களுக்கும் மேலாக டிஜிட்டல் கைது செய்யப்பட்டிருந்தனா்.
இதுகுறித்து போலீஸாா் கூறியதாவது: தெற்கு தில்லியின் கிரேட்டா் கைலாஷில் வசிக்கும் இந்த முதிய தம்பதியிடம் இந்த மோசடி டிசம்பா் 24 மற்றும் ஜனவரி 9-க்கு இடையில் நடைபெற்றது. இந்த காலகட்டத்தில், அந்தத் தம்பதி தொடா்ந்து ஆடியோ மற்றும் விடியோ அழைப்புகளில் இருக்குமாறு மோசடியாளா்களால் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டிருந்தனா். மேலும், ‘சரிபாா்ப்பு’ என்ற பெயரில் பல வங்கிக் கணக்குகளுக்குப் பெரிய தொகையை மாற்றுமாறு அவா்கள் வற்புறுத்தப்பட்டனா்.
இது தொடா்பாக மின் முதல் தகவல் அறிக்கை இஎஃப்ஐஆா் பதிவு செய்யப்பட்டு, தில்லி காவல்துறையின் சைபா் குற்றப் பிரிவு விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளது. அந்தத் தம்பதி அமெரிக்காவில் பல தசாப்தங்கள் பணியாற்றிய பிறகு இந்தியா திரும்பியிருந்தனா்.
2016 முதல் கிரேட்டா் கைலாஷில் வசித்து வருகின்றனா். அவா்களது குழந்தைகள் வெளிநாட்டில் குடியேறியுள்ளனா். குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள், அந்தத் தம்பதியின் தனிமை, வயது மற்றும் உடல்நலக் குறைபாடுகள் போன்ற சூழ்நிலைகளைப் பயன்படுத்தி அவா்களை மிரட்டி, உளவியல் ரீதியாகக் கட்டுப்படுத்தியிருந்தது தெரியவந்துள்ளது என்று போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.
இதுகுறித்து பாதிக்கப்பட்ட இந்திரா தனேஜா கூறுகையில், ‘டிசம்பா் 24-ஆம் தேதி மதியம், இந்திய தொலைத்தொடா்பு ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் (ஐஆா்ஏஐ) அதிகாரி என்று கூறிக்கொண்ட ஒருவரிடமிருந்து எனக்கு ஒரு தொலைபேசி அழைப்பு வந்தது. அதில் பேசியவா், எனது தொலைபேசி எண்ணிலிருந்து ஆபாச அழைப்புகள் செய்யப்பட்டதால், அந்த எண் துண்டிக்கப்படப் போவதாகவும், 26 போ் புகாா் அளித்துள்ளனா் என்றும் கூறினாா்.
மேலும், நாங்கள் பணமோசடியில் ஈடுபட்டதாகவும் குற்றம் சாட்டினா். அந்த நபா் குறிப்பிட்ட தொலைபேசி எண் என்னுடையது அல்ல என்று நான் கூறினேன். அப்படியிருந்தும், எனக்கு எதிராகக் கைது வாரண்டுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், மகாராஷ்டிரத்தில் ஒரு முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த நபா் கூறினாா். சிறிது நேரத்திலேயே, அழைப்பாளா் விடியோ முறைக்கு மாற்றி தொலைபேசியில் அழைத்தாா்.
அந்த விடியே அழைப்பில் விக்ராந்த் சிங் ராஜ்புத் என்பவா் காவல்துறை சீருடை அணிந்து திரையில் தோன்றினாா். அவருக்குப் பின்னால் காவல்துறை சின்னங்களைக் காண முடிந்தது. நான் பணமோசடியில் ஈடுபட்டுள்ளதாக அவா் என்னிடம் கூறினாா். அந்த நபா், மும்பையில் உள்ள கனரா வங்கி கிளையில் எனது பெயரில் ஒரு வங்கிக் கணக்கு தொடங்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அதன் மூலம் பெரும் தொகைகள் பரிவா்த்தனை செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் கூறினாா்.
நரேஷ் கோயல் என்ற ஒரு நபரின் புகைப்படத்தை எனக்குக் காட்டி, அவரை எனக்குத் தெரியுமா என்றும் கேட்டாா். அந்த நபரை என் வாழ்வில் பாா்த்ததே இல்லை என்று அவரிடம் கூறினேன். சம்பந்தப்பட்ட வங்கிக் கணக்கைத் திறக்கும்போது எனது கைரேகைகளும், பெருவிரல் ரேகைகளும் கண்டெடுக்கப்பட்டதாக கூறினாா். மேலும், இந்த விவகாரம் தேசியப் பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்டது என்றும் கூறினாா்.
500 கோடி ரூபாய் மோசடி நடந்திருப்பதாகவும், நான் அமெரிக்காவிலிருந்து நாட்டிற்கு சேவை செய்யத் திரும்பியதால், இது ஒரு தேசியப் பாதுகாப்புப் பிரச்னையாகிவிட்டது என்றும் அவா்கள் கூறினா். மேலும், அவா் விசாரணைக்கு உடனடியாக மும்பைக்கு வருமாறு என்னிடம் கேட்டாா். கைது தவிா்க்க முடியாதது என்றும் எச்சரித்தாா்.
என் கணவருக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும், அவா் இன்னும் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும், அவா் வாக்கா் உதவியுடன் நடப்பதாகவும், நாங்கள் இங்கு தனியாக வசித்து வருவதாகவும் அவா்களிடம் கூறினேன்.
பின்னா், அந்த மோசடிக்காரா்கள், கைது செய்வதைத் தவிா்க்க, ‘சரிபாா்ப்பு செயல்முறை’ என்ற ஒரு யோசனையை முன்வைத்தனா். நண்பா்கள், அண்டை வீட்டாா், அமெரிக்காவில் உள்ள எங்கள் பிள்ளைகளிடம் என யாரிடமும் இதுபற்றி தெரிவிக்க வேண்டாம் என்றும் கூறினா். வீட்டை விட்டு வெளியே வர வேண்டாம் என்றும் என்னிடம் சொன்னாா்கள்.
சரிபாா்ப்புக்காக எங்கள் வங்கிக் கணக்குகளிலிருந்து பணத்தை மாற்றுமாறு அறிவுறுத்தினா். அவா்கள் தொடா்ந்து பல கோடி பணத்தை கேட்டுக்கொண்டே இருந்தனா். டிசம்பா் 24 மதியம் முதல் ஜனவரி 9 காலை வரை நான் டிஜிட்டல் முறையில் கைது செய்யப்பட்டிருந்தேன். மொத்தம் எட்டு முறை பணப் பரிமாற்றம் செய்தோம். முதல் தொகை சுமாா் ரூ. 1.99 கோடியாகும். மொத்தமாக, அவா்கள் எங்களிடமிருந்து ரூ. 14.85 கோடியை எடுத்துக்கொண்டனா். இப்போது எங்கள் வாழ்நாள் சேமிப்பு அனைத்தையும் இழந்துவிட்டோம் என்றாா் அவா் .
தில்லி இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகத்தின் (ஐஐடி) முன்னாள் மாணவரான ஓம் தனேஜா, ஐக்கிய நாடுகள் சபை மற்றும் அமெரிக்க மத்திய அரசு உள்பட பல்வேறு நிறுவனங்களில் பணியாற்றியுள்ளாா். 48 ஆண்டுகள் அமெரிக்காவில் வசித்து வந்தாா். 2014-இல் ஓய்வு பெற்று இந்தியா திரும்பியுள்ளாா்.
இதுகுறித்து ஓம் தனேஜா கூறுகையில், ‘நாங்கள் டிஜிட்டல் கைது செய்யப்பட்டுள்ளோம் என்று காவல் நிலைய அதிகாரி எங்களிடம் தெரிவித்தாா். அப்போதுதான் என்ன நடந்தது என்பதை நாங்கள் உணா்ந்தோம். முன்னதாகவே, காவல்துறைக்குத் தெரிவிக்காததுதான் நாங்கள் செய்த மிகப்பெரிய தவறு ஆகும்’ என்றாா்.