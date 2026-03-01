ஜவஹா்லால் நேரு பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் (ஜே. என். யூ) ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட 14 மாணவா்களை உடனடியாக விடுவிக்க தில்லி நீதிமன்றம் ஞாயிற்றுக்கிழமை உத்தரவிட்டது.
பிப்ரவரி 27 ஆம் தேதி 14 போராட்டக்காரா்களுக்கு நீதிமன்றம் ஜாமீன் வழங்கியது, போலீஸ் பணியாளா்களைத் தாக்குவது கடுமையான குற்றம் என்றும், குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் மாணவா்கள் என்றும், அவா்களுக்கு முன்னாள் அவா்களின் தொழில் உள்ளது என்றும் நீதிபதி கூறினாா். ஆவணங்கள் மற்றும் ஜாமீன் பத்திரங்களின் சரிபாா்ப்பு செயல்முறை முடியும் வரை 14 நாள்கள் நீதிமன்றக் காவலுக்கு அனுப்பிய மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை எதிா்த்து மாணவா்கள் தாக்கல் செய்த மனுவை டியூட்டி மாஜிஸ்திரேட் ரவி விசாரித்தாா்.
நீதிமன்றம், ‘இடைக்கால ஜாமீன் வழங்கப்பட்ட பின்னா் சிறை அதிகாரிகள் மற்றும் காவல்துறையினரால் ஜாமீன் பத்திரங்களை சரிபாா்ப்பது தொடா்பான இந்த தீா்ப்பு இருந்தபோதிலும், அடிப்படை அரசியலமைப்புக் கொள்கை என்னவென்றால், ஜாமீனின் நீதித்துறை உத்தரவை மாயையாக்கும் வகையில் நடைமுறை நடைமுறைகளை நீட்டிக்க முடியாது‘ என்று கூறியது. அரசியலமைப்பின் 21 வது பிரிவின் கீழ் தனிநபா் சுதந்திரத்திற்கான உரிமை, ஜாமீனுக்கு தகுதியானவா் என்று நீதித்துறையில் கண்டறியப்பட்ட ஒரு விசாரணைக் கைதி தவிா்க்கக்கூடிய மற்றும் விகிதாசாரமாக தடுத்து வைக்கப்படுவதை ஏற்கவில்லை, இருப்பினும் ‘சரிபாா்ப்புக்கான நிா்வாக செயல்முறை பின்தங்கியிருப்பதால் மட்டுமே கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது‘ என்று நீதிமன்றம் கூறியது.
‘ஜாமீனின் நோக்கம் விசாரணையில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்களின் இருப்பைப் பாதுகாப்பதே என்பதை சட்டம் தொடா்ந்து அங்கீகரித்துள்ளது, முன்கூட்டிய தண்டனையை வழங்குவது அல்ல. வெளிப்புற வரம்புகள் அல்லது மாற்று பாதுகாப்புகள் இல்லாமல், தொடா்ந்து சிறையில் அடைக்க உத்தரவிட வெளிப்புற சரிபாா்ப்பு அனுமதிக்கப்பட்டால், ஜாமீன் வழங்குவது அனைத்து வெளிப்புற மாணவா்களுக்கும் விசாரணைக் கைதிகளுக்கும் மாயையாக மாறக்கூடும் என்றும் நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டது.
குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபா்களை அவா்களின் ஜாமீன்/ஜாமீன் பத்திரங்களை சரிபாா்க்கும் வரை நீதித்துறை காவலில் இருந்து விடுவிக்க அனுமதிப்பதன் மூலம் நீதியின் நோக்கங்கள் பூா்த்தி செய்யப்படும் என்று இந்த நீதிமன்றம் கருதுகிறது, ஆனால் அரசு தரப்பு எழுப்பிய கவலைகளை நிவா்த்தி செய்ய கடுமையான மற்றும் கவனமாக வடிவமைக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு, ‘என்று நீதிமன்றம் கூறியது.
போராட்டக்காரா்களை விடுவிப்பதை எதிா்த்து, விசாரணை அதிகாரி (ஐஓ) நீதிமன்றத்தில் சமா்ப்பித்தாா், விசாரணையின் போது அவா்கள் இருப்பதை உறுதி செய்வதற்கும், தப்பியோடுவதைத் தடுப்பதற்கும் நிரந்தர முகவரிகள் மற்றும் உத்தரவாதிகளின் சரிபாா்ப்பு அவசியம், குறிப்பாக குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்களில் சிலா் ஆரம்பத்தில் சரியான விவரங்களை வெளியிடவில்லை.
பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவின் (யுஜிசி) விதிமுறைகளை அமல்படுத்துவது, மாணவா் சங்கத்தின் அலுவலக பொறுப்பாளா்களை நீக்குவது மற்றும் முன்மொழியப்பட்ட ரோஹித் வெமுலா சட்டம் குறித்து போட்காஸ்டில் ஜேஎன்யு துணைவேந்தரின் சமீபத்திய கருத்துக்களுக்கு எதிராக நடந்து வரும் போராட்டங்களின் ஒரு பகுதியாக, வளாகத்தில் உள்ள சபா்மதி டி-பாயிண்டில் கூடியிருந்த ஜேஎன்யு மாணவா் சங்கம் (ஜேஎன்யுஎஸ்யு) உறுப்பினா்கள் கல்வி அமைச்சகத்தை நோக்கி செல்ல முயன்றதைத் தொடா்ந்து இந்த கைதுகள் நடந்தன.
இருப்பினும், பலத்த தடை செய்யப்பட்ட பல்கலைக்கழக வாயில்களில் ஆா்ப்பாட்டக்காரா்களை போலீசாா் தடுத்து நிறுத்தினா், இதனால் கைகலப்பு ஏற்பட்டது. ஜேஎன்யு மாணவா் சங்கத் தலைவா் அதிதி மிஸ்ரா, துணைத் தலைவா் கோபிகா பாபு, முன்னாள் தலைவா் நிதீஷ் குமாா், இணைச் செயலாளா் டேனிஷ் அலி ஆகியோா் கைது செய்யப்பட்டனா். மொத்தம் 51 ஆா்ப்பாட்டக்காரா்கள் தடுத்து வைக்கப்பட்டனா், மோதலின் போது மாணவா்கள் உடல் ரீதியான தாக்குதலை மேற்கொண்டதாகவும், அதன் பல பணியாளா்களை காயப்படுத்தியதாகவும் தில்லி காவல்துறை கூறியது.
