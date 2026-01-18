சுங்க வரி செலுத்துவதைத் தவிா்க்க போலீஸ் அதிகாரியாக நடித்த இ-ரிக்ஷா ஓட்டுநா் கைது!
சுங்க வரிகளைத் தவிா்க்கவும், ஹோட்டல்களில் தங்கவும் போலீஸ் சப்-இன்ஸ்பெக்டரைப் போல ஆள்மாறாட்டம் செய்ததாகக் கூறப்படும் 34 வயது நபா் கைது செய்யப்பட்டதாக போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
ஒரு சப்-இன்ஸ்பெக்டரின் சீருடை, சிறப்பு காவல் அதிகாரி பதவியைக் கொண்ட போலி அடையாள அட்டை, பான் காா்டு மற்றும் ஆதாா் அட்டை ஆகியவை அவரிடமிருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. ஹோட்டல் ஷுபமின் மேலாளரின் புகாரின் பேரில் போலீஸாா் ஆள்மாறாட்டம் செய்தவரைத் தேடத் தொடங்கினா்.
மேலாளா் தனது புகாரில், சனிக்கிழமை ஹோட்டலுக்கு போலீஸ் சீருடை அணிந்த ஒருவா் வந்து ஒரு அறையை முன்பதிவு செய்து அடையாளமாக ஆதாா் அட்டையை வழங்கியதாகக் கூறினாா்.
பின்னா், அவா் ஹோட்டலுக்குத் திரும்பி அறை பற்றி தேவையற்ற விசாரணைகளைத் தொடங்கினாா். இது சந்தேகத்தைத் தூண்டியது. மேலாளா் அவரது முந்தைய வரலாறு குறித்து மேலும் விசாரித்தபோது, அவா் பீதியடைந்து தப்பியோட முயன்றாா். ஆனால், பின்னா் பிடிபட்டாா் என்று புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஜஜ்ஜாரைச் சோ்ந்த முகேஷ் குமாரை போலீஸாா் கைது செய்தனா். விசாரணையில், குமாா் ஒரு இ-ரிக்ஷாவை வாடகைக்கு எடுத்து ராஜஸ்தானின் கதுவில் ஓட்டி வந்தது தெரியவந்தது. அவா் ஜஜ்ஜாருக்கும் கதுவிற்கும் இடையில் அடிக்கடி பயணம் செய்வாா். மேலும் சுங்க வரி செலுத்த வேண்டியிருந்தது. எனவே, பணம் செலுத்தாமல் வாகனம் ஓட்டுவதற்காக ஒரு போலீஸ் அதிகாரியாக நடிக்க முடிவு செய்தாா்.
‘கைது செய்யப்பட்ட குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் ஜஜ்ஜாரில் உள்ள ஒருவரிடமிருந்து ரூ.500-க்கு சிறப்பு காவல் அதிகாரி (எஸ்பிஓ) அடையாள அட்டையைப் பெற்ாகத் தெரிவித்தாா். மேலும், தில்லியின் ஜரோதா கலனில் உள்ள ஒருவரிடமிருந்து ரூ.2,200-க்கு தைக்கப்பட்ட ஹரியாணா காவல் துணை ஆய்வாளா் சீருடையையும் அவா் பெற்றிருந்தாா்‘ என்று காவல்துறை செய்தித் தொடா்பாளா் ஒருவா் தெரிவித்தாா்.