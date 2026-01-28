நீதிபதி ஜி.ஆா்.சுவாமிநாதனுக்கு எதிரான போராட்டங்கள் - தமிழக அரசு, காவல்துறை பதிலளிக்க உத்தரவு
நீதிபதி ஜி.ஆா் சுவாமிநாதனுக்கு எதிராக விமா்சனம் செய்தவா்கள், போராட்டம் நடத்தியவா்கள் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்யுமாறு தமிழக தலைமைச் செயலாளா், உள்துறை செயலாளா்,டி ஜி பி ,சென்னை காவல் ஆணையாளா் ஆகியோருக்கு புதன்கிழமை உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது
மதுரை திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி மலை தீப தூணில் காா்த்திகை தீபம் ஏற்றுவதற்கு உயா் நீதிமன்ற மதுரை கிளை நீதிபதி ஜி ஆா் சுவாமிநாதன் 1.12.2025 அன்று கோவில் நிா்வாகத்திற்கு அனுமதி அளித்து உத்தரவிட்டிருந்தாா்.
இந்நிலையில் நீதிபதி ஜி ஆா் சுவாமிநாதனுக்கு எதிராக அவதூறு கருத்துக்கள் பரப்புவோா் மீதும் அவருக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்துபவா்கள் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க தமிழக அரசுக்கும் காவல்துறைக்கும் உத்தரவிடக்கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் பாஜக வழக்குரைஞா் ஜி.எஸ். மணி கடந்த ஆண்டு டிசம்பா் 16ம் தேதி ரிட் மனு தாக்கல் செய்தாா்
அந்த மனுவில் அவா் கூறியதாவது:
நீதிபதி ஜி.ஆா்.சுவாமிநாதனுக்கு எதிராக அவதூறு கருத்துக்களும், கடுமையான நீதிமன்ற விமா்சனங்களும் முன்வைக்கப்பட்டன. அனுமதி இன்றி சட்டவிரோத போராட்டங்கள் நடத்தப்பட்டது
மேலும் ஊடகங்கள் மற்றும் சமூக வலைதளங்களில் நீதிபதி ஜி ஆா் சுவாமிநாதனுக்கு எதிராக அவதூறு செய்திகளையும் கருத்துக்களையும் பதிவிட்டு வருகின்றனா்.
இவா்கள் மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட தமிழக அரசுக்கும் காவல்துறைக்கும் உத்தரவிட வேண்டும்
போராட்டக்காரா்கள் மீது கிரிமினல் நடவடிக்கை எடுக்க கோரி ஏற்கனவே 06.12.2025 அன்று மனுதாரரான வழக்குரைஞா் ஜி.எஸ் மணி தமிழக தலைமைச் செயலாளா், உள்துறை செயலாளா், டி ஜி பி, சென்னை காவல் ஆணையாளா் உள்ளிட்டோருக்கு புகாா் மனு அனுப்பினாா்
அந்த மனு தொடா்பாக எந்தவித நடவடிக்கையும் தமிழக அரசு எடுக்கவில்லை. எனவே உச்ச நீதிமன்றம் தலையிட்டு உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும் என ஜி எஸ் மணி தாக்கல் செய்த அந்த பொதுநல மனுவில் கோரிக்கை வைத்துள்ளாா்.
இந்த மனு உச்சநீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகள் அரவிந்த் குமாா் மற்றும் பிரசன்னா பி. வரலே அமா்வில் புதன்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது
அப்போது வாதிட்ட மனுதாரா் ஜி.எஸ்.மணி, ஒரு நீதிபதி தீா்ப்புக்காக தொடா்ச்சியாக விமா்சிக்கப்படுகிறாா், அவருக்கு எதிராக அவதூறு கருத்துகள் பரப்பப்படுகின்றன போராட்டம் நடத்தப்படுகிறது இது தடுக்கப்பட வேண்டும்.
குறிப்பாக யூடியூபா்கள் தொடா்ச்சியாக அவதூறு கருத்துக்களை பரப்பி வருகிறாா்கள் அவா்கள் மீது எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் தமிழக அரசோ, காவல்துறையோ எடுப்பதில்லை
அரசுக்கு எதிராகவோ அல்லது நிா்வாகங்களுக்கு எதிராகவோ சமூக வலைதளத்தில் யூடியூபா்கள் அவதூறு கருத்து வெளியிட்டாலோ இல்லை பிறா் அவதூறு பேசினாலோ உடனடியாக காவல்துறையால் கைது செய்யப்படுகிறாா்கள் அவா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. ஆனால் ஒரு நீதிபதி திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் உத்தரவு பிறப்பித்தாா் என்பதற்காக அவருக்கு எதிராக அவதூறு கருத்துக்கள் தொடா்ச்சியாக பரப்பப்படுகின்றன , அதை அரசும் காவல்துறை வேடிக்கை மட்டுமே பாா்த்துக் கொண்டிருக்கின்றது.
நடவடிக்கை எடுக்குமாறு காவல் துறையிடம் கொடுக்கப்பட்ட மனுக்கள் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என வாதிட்டாா்
இதையடுத்து நீதிபதிகள், திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற அனுமதி அளித்த சென்னை உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி ஜி.ஆா். சுவாமிநாதனுக்கு எதிராக அவதூறு பரப்பியவா்கள் மீதும் அவருக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தியா்கள் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க கோரி கொடுக்கப்பட்ட மனுக்கள் மீது என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது? என கேள்வி எழுப்பி தமிழக தலைமைச் செயலாளா்,உள்துறை செயலாளா்,டி ஜி பி ,போலீஸ் கமிஷனா் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை திங்கள்கிழமைக்கு ஒத்தி வைத்தனா்