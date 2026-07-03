அரசு ரயில்வே போலீஸ் (ஜிஆா்பி) மற்றும் ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை (ஆா்பிஎஃப்) ஆகியவற்றின் கூட்டு இரவு ரோந்துக் குழு பழைய தில்லி ரயில் நிலையத்தில் ஒரு பயணியை போதை மருந்து கொடுத்து அவரது உடமைகளைத் திருடியதாகக் கூறி ஒருவரைக் கைது செய்ததாக அதிகாரி ஒருவா் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து ரயில்வே போலீஸ் அதிகாரி ஒருவா் கூறியதாவது: உத்தரபிரதேசத்தின் அம்ரோஹாவில் வசிக்கும் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட ஃபிரோஜ் கான், பிளாட்ஃபாா்ம் எண். 14 இல் இருந்தாா்.
கூட்டுக் குழு அதிகாலை 4 மணியளவில் வழக்கமான ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது, அவா்கள் ஒரு பெட்டிக்குள் நுழைந்து விஷால் (24) ரயில் படுக்கையில் மயக்கமடைந்து கிடப்பதைக் கண்டனா், அதே நேரத்தில் மற்றொரு நபா் அவரது உடமைகளை ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தாா். விசாரிக்கப்பட்டபோது, சந்தேகத்திற்குரியவா் தப்பிக்கும் பதில்களைக் கொடுத்தாா், இதனால் அவரைக் கைது செய்ய குழு முடிவெடுத்தது.
விசாரணையின் போது, விஷாலின் இரண்டு கைப்பேசிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. மாத்திரைகள் மற்றும் காப்ஸ்யூல்களுடன் போதைப்பொருட்கள் பொருத்தப்பட்டதாக சந்தேகிக்கப்படும் பிஸ்கட்டுகளின் தொகுப்பும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. பின்னா் விஷால் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டாா்.
விஷால் குருகிராமில் இருந்து கஜரௌலாவுக்கு பயணம் செய்து கொண்டிருந்தபோது ரயில் நிலையத்தில் குற்றஞ் சாட்டப்பட்டவா்களுடன் தொடா்பு கொண்டதாக தெரிகிறது. அவா் மயக்க மருந்துகள் கொண்ட பிஸ்கட்டுகளை வழங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது.
அதன் பிறகு பாதிக்கப்பட்டவா் சுயநினைவை இழந்தாா், மேலும் அவரது உடமைகள் திருடப்பட்டன. பழைய தில்லி ரயில்வே காவல் நிலையம் பாரதிய நியாயா சன்ஹிதாவின் (பி. என். எஸ்) தொடா்புடைய விதிகளின் கீழ் எஃப். ஐ. ஆா் பதிவு செய்த பின்னா் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா் கைது செய்யப்பட்டாா். குற்றஞ் சாட்டப்பட்டவா் திருட்டு மற்றும் என்டிபிஎஸ் சட்டம் குற்றங்கள் உட்பட குறைந்தது எட்டு முந்தைய வழக்குகளில் ஈடுபட்ட குற்றவியல் வரலாற்றைக் கொண்டுள்ளாா். அவா் 14 நாட்கள் நீதிமன்றக் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளாா் என்றாா் அந்த அதிகாரி.
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