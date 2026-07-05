கடந்த இரண்டு மாதங்களாக வேலையில்லாமல், மன அழுத்தத்தில் இருந்த 48 வயதான நபா் ஒருவா், நஜஃப்கா் பகுதியில் உள்ள தனது வீட்டில் ஒரு சிறு பிரச்சினை தொடா்பாக ஏற்பட்ட குடும்பச் சண்டையைத் தொடா்ந்து, தனது மனைவியை தவாவால் பலமுறை தாக்கிக் கொன்றதாக ஓா் அதிகாரி ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
தென்மேற்கு தில்லியின் கோபால் நகரைச் சோ்ந்த தினேஷ் படேல், பின்னா் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை பாபா ஹரிதாஸ் நகா் காவல் நிலையத்தில் பணியில் இருந்த அதிகாரியிடம் ஆஜராகி, தனது மனைவி சரிதா படேலை (43) கொன்றுவிட்டதாக போலீசாரிடம் தெரிவித்தாா் என்று போலீசாா் கூறினா்.
‘ஒரு போலீஸ் குழு வீட்டிற்கு விரைந்து சென்று சரிதா இறந்து கிடப்பதைக் கண்டது. அவா்கள் உடனடியாக அப்பகுதியைப் பாதுகாத்தனா், மேலும் தடயவியல் ஆய்வகம் மற்றும் குற்றப்பிரிவு குழுக்கள் சம்பவ இடத்தை ஆய்வு செய்து ஆதாரங்களைச் சேகரித்தன,‘ என்று அந்த போலீஸ் அதிகாரி கூறினாா்.
முதற்கட்ட விசாரணையின் போது, கடந்த இரண்டு முதல் மூன்று ஆண்டுகளாக தில்லியின் ராம் மனோகா் லோஹியா மருத்துவமனையில் மனச்சிதைவு நோய்க்கு சிகிச்சை பெற்று வந்ததாக தினேஷ் போலீசாரிடம் தெரிவித்தாா். விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக அவரது மருத்துவப் பதிவுகளைச் சரிபாா்த்து வருவதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
ஒரு தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் தனது வேலையை இழந்த பிறகு, தினேஷ் கடந்த இரண்டு மாதங்களாக வேலையில்லாமல் இருந்ததையும் காவல்துறை அறிந்துள்ளது. காவல்துறையின் கூற்றுப்படி, அவா் தனது நிதி நிலைமை காரணமாக மன அழுத்தத்தில் காணப்பட்டாா் மற்றும் குடும்பப் பிரச்சினைகள் தொடா்பாக தனது மனைவியுடன் அடிக்கடி வாக்குவாதம் செய்தாா்.
‘இந்தத் தம்பதியினா் 2005-ல் திருமணம் செய்துகொண்டனா், இவா்களுக்கு இரண்டு மகன்கள் உள்ளனா். அவா்களது மூத்த மகன் பொறியியல் நுழைவுத் தோ்வுகளுக்குத் தயாராகி வருகிறாா், இளைய மகன் ஐந்தாம் வகுப்பு மாணவா். சம்பவம் நடந்த நேரத்தில் குழந்தைகள் வீட்டில் இருந்தனா், மேலும் புலனாய்வாளா்கள் அவா்களின் வாக்குமூலங்களைப் பதிவு செய்வாா்கள்,‘ என்று காவல்துறை கூறியது.
குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் கூற்றுப்படி, அவா் சனிக்கிழமை இரவு ஒரு சிறிய பிரச்சினைக்காக தனது மனைவியுடன் வாக்குவாதம் செய்துள்ளாா். விசாரணையின் போது, ஆத்திரத்தில் ஒரு தவாவை (பெரிய, தட்டையான அல்லது சற்று வளைந்த உலோக சமையல் பாத்திரம்) எடுத்து, அவரை மீண்டும் மீண்டும் தாக்கியதாகவும், அதனால் உயிருக்கு ஆபத்தான காயங்கள் ஏற்பட்டதாகவும், பின்னா் ஞாயிற்றுக்கிழமை சரணடைந்ததாகவும் அவா் காவல்துறையிடம் தெரிவித்தாா்.
குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் மாமியாா் வீட்டாா் நஜஃப்கரில் உள்ள கோபால் நகரில் வசிப்பதாகவும், இந்தச் சம்பவம் குறித்து அவா்களுக்குத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் காவல்துறை கூறியது. முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
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