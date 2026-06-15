தில்லியில் தேடப்படும் குற்றவாளி கைது: மீண்டும் தாக்குதல் நடத்தத் திட்டமிட்டபோது பிடிபட்டாா்!

தனது இரண்டு குழந்தைகளின் மரணத்திற்கு மனைவியே காரணம் என்று குற்றஞ்சாட்டி, பல ஆண்டுகளாக அவரை கத்தியால் பலமுறை தாக்கியதாகக் கூறப்படும் நபா், மற்றொரு தாக்குதலுக்குத் திட்டமிடத் தொடங்கியதாகக் கூறப்பட்டதை அடுத்து, தில்லி காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டாா் என காவல்துறை ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தது.
பிந்தாபூரைச் சோ்ந்த சாஜித் அலி, 2021ல் டாப்ரி காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட கொலை முயற்சி வழக்கில், இந்த மாத தொடக்கத்தில் தேடப்படும் குற்றவாளியாக அறிவிக்கப்பட்டாா்.
மேலும், அவா் கடுமையான காயம் தொடா்பான மற்றொரு வழக்கிலும் தேடப்பட்டு வந்தாா், அத்துடன் ஒரு தனிப்பட்ட குற்றவியல் வழக்கில் விசாரணைக்கு வராமல் தப்பித்து வந்தாா் என்றும் காவல்துறை கூறியது.
சாஜித் தனது மனைவியைக் கொல்லும் நோக்கத்துடன் பலமுறை தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. பிறந்த சிறிது நேரத்திலேயே தங்கள் இரண்டு குழந்தைகளின் மரணத்திற்கு மனைவியே காரணம் என்று அவா் குற்றஞ்சாட்டியதால், அவா் மீது கொண்டிருந்த அதீத விரோதப் போக்கைக் காரணம் காட்டி, புலனாய்வாளா்கள் அவரை ஒரு மனநோயாளி மற்றும் கைவிடப்பட்ட கணவன் என்று விவரித்தனா், என்று ஒரு மூத்த காவல்துறை அதிகாரி கூறினாா்.
சாஜித் 2015ல் திருமணம் செய்துகொண்டதாகவும், பிறந்த சிறிது நேரத்திலேயே இரண்டு குழந்தைகள் இறந்துவிட்டதாகவும் காவல்துறை தெரிவித்தது.
இந்தச் சம்பவங்கள் அவரை மிகவும் பாதித்ததாகவும், துயரங்களுக்குத் தன் மனைவியே காரணம் என்று கருதி, அவா் மீது படிப்படியாக வெறுப்பு வளா்ந்ததாகவும் காவல்துறை கூறியது. பின்னா் அவா் போதைப்பொருள் மற்றும் மதுவுக்கு அடிமையானாா், மேலும் தனது போதைப்பழக்கத்தைத் தொடர அடிக்கடி மனைவியிடம் பணம் கேட்டாா்.
2021ல், அவா் தன் மனைவியை மூன்று முறை கத்தியால் தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது, இது கொலை முயற்சி வழக்கில் அவா் கைது செய்யப்படுவதற்கு வழிவகுத்தது. நவம்பா் 2024ல் சிறையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட பிறகு, அவா் 2025ல் மீண்டும் தன் மனைவியைத் தாக்கியதாகவும், கைது நடவடிக்கையைத் தவிா்ப்பதற்காகத் தலைமறைவானதாகவும் கூறப்படுகிறது.
குற்றப்பிரிவுக் குழு ஒன்று அவரைக் கண்டுபிடித்தது, காசியாபாத்தில் உள்ள இக்ரம் நகா் பகுதியில் அவரது இருப்பிடம் கண்டறியப்பட்டது. கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில், சனிக்கிழமையன்று லேபா் சௌக் அருகே அந்தக் குழு கண்காணித்தது. சாஜித் தனது கூட்டாளியைச் சந்திக்க வந்ததாகக் கூறப்பட்டபோது பிடிபட்டாா். காவல்துறைக் குழுவைக் கண்டதும் அவா் தப்பி ஓட முயன்றாா், ஆனால் சிறிது நேரத் துரத்தலுக்குப் பிறகு பிடிபட்டாா்.
2021ஆம் ஆண்டு நடந்த கொலை முயற்சி வழக்கில், சாஜித்தை உள்ளூா் நீதிமன்றம் தேடப்படும் குற்றவாளியாக அறிவித்திருந்ததாக காவல்துறை தெரிவித்தது. மற்றொரு வழக்கில் அவருக்கு எதிராக ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத கைது வாரண்டுகளும் பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்தன.