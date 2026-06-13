மருத்துவமனை ஆள்சோ்ப்பு என மோசடி செய்து வேலை தேடுபவா்களிடமிருந்து ரூ.5.5 லட்சம் பறிப்பு : ஒருவா் கைது

கிழக்கு தில்லியில் உள்ள குரு தேக் பகதூா் ஜிடிபி மருத்துவமனையில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் வேலை வாங்கித் தருவதாகப் பொய்யாகக் கூறி, 20க்கும் மேற்பட்ட வேலையில்லாத இளைஞா்களிடம் சுமாா் ரூ. 5.5 லட்சம் மோசடி செய்ததாகக் கூறப்படும் நபரை, தில்லி காவல்துறையின் பொருளாதாரக் குற்றப்பிரிவு கைது செய்துள்ளதாக வெள்ளிக்கிழமை காவல்துறை தெரிவித்தது.
குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரான மணீஷ் குமாா், அடிக்கடி இடங்களை மாற்றித் தப்பித்து வந்ததாகக் கூறப்பட்ட நிலையில், ஜூன் 9 அன்று ஷாதராவில் உள்ள ஜிடிபி என்கிளேவில் கைது செய்யப்பட்டாா்.
நா்சிங்கில் பி.எஸ்சி பட்டம் பெற்ற மணீஷுக்கு சூதாட்டப் பழக்கம் ஏற்பட்டு, கடன்களும் சோ்ந்திருந்ததாகக் காவல்துறை தெரிவித்தது. அந்தக் கடன்களைத் திருப்பிச் செலுத்துவதற்காக, வேலையில்லாத இளைஞா்களைக் குறிவைத்து அவா் ஒரு வேலை மோசடியைத் திட்டமிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
காவல்துறையின் அதிகாரப்பூா்வ அறிக்கையின்படி, கிருஷ்ணன் பால் மற்றும் மேலும் 22 பாதிக்கப்பட்டவா்கள் அளித்த புகாரின் பேரில் இந்த வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஜிடிபி மருத்துவமனையில் தரவு உள்ளீட்டு ஆபரேட்டா்கள் மற்றும் நா்சிங் உதவியாளா்களாக, மாதம் சுமாா் ரூ.21,000 சம்பளத்தில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் வேலை வாங்கித் தருவதாக மணீஷ் தங்களுக்கு வாக்குறுதியளித்ததாக அவா்கள் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனா்.
அவா்களின் நம்பிக்கையைப் பெறுவதற்காக, தனது தந்தை ஜிடிபி மருத்துவமனையில் ஒரு உயா் பதவியில் இருப்பதாகவும், மருத்துவமனை நிா்வாகத்தில் தனக்கு வலுவான தொடா்புகள் இருப்பதாகவும், அதன் மூலம் நியமனங்களை எளிதாக்க முடியும் என்றும் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா் கூறியதாகக் கூறப்படுகிறது என கூடுதல் காவல் ஆணையா் (பொருளாதாரக் குற்றப்பிரிவு) ரவி குமாா் சிங் தெரிவித்தாா்.
அவரது கூற்றுகளை நம்பி, பாதிக்கப்பட்டவா்கள் தங்களது கல்விச் சான்றிதழ்கள், ஆதாா் அட்டைகள், பான் அட்டைகள் மற்றும் பிற தனிப்பட்ட ஆவணங்களை அவரிடம் சமா்ப்பித்துள்ளனா். பின்னா், கூறப்படும் ஆட்சோ்ப்பு செயல்முறைக்காக ஒவ்வொருவரிடமிருந்தும் ரூ.20,000 முதல் ரூ.25,000 வரை பாதுகாப்பு வைப்புத்தொகையாக அவா் வசூலித்ததாகக் கூறப்படுகிறது, என்றாா் அவா்.
ஆட்சோ்ப்பு செயல்முறை நடைபெற்று வருவதாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா் புகாா்தாரா்களுக்கு தொடா்ந்து உறுதியளித்ததாகவும், பின்னா் காலிப்பணியிடங்கள் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறியதாகவும் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. 45 நாட்களுக்குள் நியமனக் கடிதங்கள் வழங்கப்படும் என்றும் அவா் வாக்குறுதியளித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், எந்த வேலையும் கிடைக்காததாலும், பாதிக்கப்பட்டவா்கள் மீண்டும் மீண்டும் விவரங்களைக் கேட்டதாலும், குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா் அழைப்புகளுக்குப் பதிலளிப்பதை நிறுத்திவிட்டு, தனது கைபேசியை அணைத்துவிட்டு தலைமறைவானதாகக் கூறப்படுகிறது.
விசாரணையின் போது, காவல்துறையினா் ஜி.டி.பி மருத்துவமனை அதிகாரிகளிடம் சரிபாா்த்ததில், செவிலியா் உதவியாளா் அல்லது தரவு உள்ளீட்டு ஆபரேட்டா் பதவிகளுக்கான எந்தவொரு ஆட்சோ்ப்பு நடவடிக்கையும் குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் நடைபெறவில்லை என்று அவா்கள் உறுதிப்படுத்தினா். மேலும், மருத்துவமனை சாா்பாக வேலைகளை ஏற்பாடு செய்ய மணீஷுக்கோ அல்லது வேறு எந்த நபருக்கோ தாங்கள் அங்கீகாரம் அளிக்கவில்லை என்றும் மருத்துவமனை கூறியது.
வங்கி கணக்கு பதிவுகளை ஆய்வு செய்ததில், பாதிக்கப்பட்டவா்கள் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவருடன் தொடா்புடைய கணக்குகளுக்கு பணம் அனுப்பியிருந்தது தெரியவந்தது. அவா் புகாா்தாரா்களிடம் இருந்து சுமாா் ரூ. 5.5 லட்சம் மோசடி செய்துள்ளதாக புலனாய்வாளா்கள் கண்டறிந்தனா்.
மேலதிக விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. வேலை தேடுபவா்கள், அதிகாரப்பூா்வ அரசு இணையதளங்கள் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆட்சோ்ப்பு வழிகள் மூலமாக மட்டுமே காலிப்பணியிடங்களைச் சரிபாா்க்க வேண்டும் என்றும், அரசு வேலைகளை ஏற்பாடு செய்வதாகக் கூறும் நபா்களுக்குப் பணம் செலுத்த வேண்டாம் என்றும் காவல்துறை வலியுறுத்தியுள்ளது.