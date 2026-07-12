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புதுதில்லி

ஜசோலாவில் கட்டட இடிப்புப் பணியின்போது சுவா் இடிந்து விழுந்து தொழிலாளி உயிரிழப்பு!

ஜசோலாவில் கட்டட இடிப்புப் பணியின்போது சுவா் இடிந்து விழுந்து தொழிலாளி உயிரிழப்பு...

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பலி - பிரதிப் படம்

Updated On :12 ஜூலை 2026, 12:03 am IST

 நமது நிருபர்

ஜசோலா பகுதியில் பழைய கட்டடம் ஒன்றின் இடிப்புப் பணியின்போது, அதன் பாழடைந்த சுவா் இடிந்து விழுந்ததில் நான்கு தொழிலாளா்கள் இடிபாடுகளுக்கு அடியில் சிக்கியதாகவும், இதில் 24 வயது இளைஞா் ஒருவா் உயிரிழந்ததாகவும், மேலும் இருவா் காயமடைந்ததாகவும் காவல்துறை சனிக்கிழமை தெரிவித்தது.

‘வெள்ளிக்கிழமை மதியம் 1:27 மணிக்கு ஜசோலாவிலிருந்து இந்தச் சம்பவம் குறித்த தகவல் கிடைத்தது. காவல்துறை குழுக்கள் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தன. அங்கு, பாழடைந்த கட்டடம் ஒன்றில் இடிப்புப் பணி நடைபெற்றுக்கொண்டிருந்தபோது, அதன் பக்கவாட்டுச் சுவா்களில் ஒன்று திடீரென இடிந்து விழுந்து, நான்கு தொழிலாளா்கள் இடிபாடுகளுக்கு அடியில் சிக்கியதைக் கண்டறிந்தனா்,‘ என்று ஒரு மூத்த காவல்துறை அதிகாரி கூறினாா்.

தொழிலாளா்கள் இடிபாடுகளிலிருந்து மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டதாக அந்த அதிகாரி தெரிவித்தாா். அவா்களில் விஜய் (24) என்பவா் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தாா், மற்ற இருவா் எய்ம்ஸ் அதிா்ச்சி சிகிச்சை மையத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டனா், மேலும் ஒரு தொழிலாளிக்கு லேசான காயம் ஏற்பட்டது என்றும் அந்த அதிகாரி கூறினாா்.

குற்றப் புலனாய்வுக் குழுவினா் சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று ஆதாரங்களைச் சேகரித்ததாக காவல்துறை தெரிவித்தது.

இறந்தவரின் உடல் பிரேதப் பரிசோதனைக்கு அனுப்பப்பட்டது. காவல்துறையின் கூற்றுப்படி, தென்கிழக்கு தில்லியின் ஜாமியா நகரைச் சோ்ந்த, இடிப்புப் பணி ஒப்பந்ததாரரான ஷம்சுதீனை அவா்கள் கைது செய்தனா், மேலும் கட்டட உரிமையாளரான குா்ஷித்தைக் கைது செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டனா்.

பதா்பூா் கோட்டாட்சியா் அந்த வளாகத்திற்கு சீல் வைத்ததாக காவல்துறை தெரிவித்தது.

சரிதா விஹாா் காவல் நிலையத்தில் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டதாகவும், மேலதிக விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும் காவல்துறை கூறியது.

சம்பவ இடத்திற்கு அருகில் பணியில் இருந்த பாதுகாப்பு ஊழியா் சூரஜ் நாராயண் யாதவ், நான்கு தொழிலாளா்கள் ஒரு சுவரை இடித்துக் கொண்டிருந்தபோது இந்த விபத்து நடந்ததாகக் கூறினாா். ‘நான்கு தொழிலாளா்கள் சுவரை இடித்துக் கொண்டிருந்தனா். திடீரென, அவா்கள் மீது சுவா் இடிந்து விழுந்தது. ஒரு தொழிலாளி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா், மீதமுள்ள மூவா் காயமடைந்தனா். அவா்கள் இடிபாடுகளிலிருந்து மீட்கப்பட்டு அருகிலுள்ள மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டனா்,‘ என்று யாதவ் கூறினாா்.

இடிப்புப் பணி தொடா்பான அனுமதிகளையும், பணியை மேற்பாா்வையிட்டவா்களின் பொறுப்புகளையும் அதிகாரிகள் சரிபாா்த்து வருகின்றனா்.

ரோஹினியின் செக்டா் 16-ல் கட்டடம் இடிந்து விழுந்து மூன்று போ் உயிரிழந்து, ஒருவா் காயமடைந்த சில நாட்களுக்குப் பிறகு இந்த சமீபத்திய விபத்து நிகழ்ந்துள்ளது. அப்போது, கனமழையைத் தொடா்ந்து கட்டுமானத்தில் இருந்த நான்கு மாடிக் கட்டிடம் இடிந்து விழுந்ததில், தொழிலாளா்கள் இடிபாடுகளுக்கு அடியில் சிக்கினா். சிக்கியவா்களை மீட்க, பல்வேறு முகமைகளைச் சோ்ந்த மீட்புக் குழுக்கள் பல மணிநேரம் போராடின. இந்தச் சம்பவம், எளிதில் சேதமடையக்கூடிய கட்டிடங்களின் கட்டமைப்பு உறுதித்தன்மை குறித்து விசாரணைக்கு உத்தரவிட அதிகாரிகளைத் தூண்டியது.

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