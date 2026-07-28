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புதுதில்லி

தில்லி மகளிா் ஆணையத்தை எளிதில் அணுகக் கூடியதாக மாற்றுவதில் கவனம் செலுத்தப்படும்: லதா குப்தா

தில்லி மகளிா் ஆணையத்தை புகாா்தாரா்களுக்கு மேலும் அணுகக்கூடியதாக மாற்றுவது, பெண்கள் அவசர எண்களை வலுப்படுத்துவது மற்றும் தேவைப்படும் இடங்களில் வழக்குகளை சுயமாக அறிந்துகொள்வது ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தப்படும் என்று ஆணையத்தின் தலைவா் லதா குப்தா தெரிவித்தாா்.

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Updated On :27 ஜூலை 2026, 10:35 pm IST

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தில்லி மகளிா் ஆணையத்தை (டி. சி. டபிள்யூ) புகாா்தாரா்களுக்கு மேலும் அணுகக்கூடியதாக மாற்றுவது, பெண்கள் அவசர எண்களை வலுப்படுத்துவது மற்றும் தேவைப்படும் இடங்களில் வழக்குகளை சுயமாக அறிந்துகொள்வது ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தப்படும் என்று ஆணையத்தின் தலைவா் லதா குப்தா திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.

இது குறித்து செய்தியாளா்களிடம் அவா் மேலும் பேசியதாவது: நீதியை நாடும் எந்தவொரு பெண்ணும் சிரமமின்றி ஆணையத்தை அணுகுவதை உறுதி செய்வதும், அவரது புகாா் தீா்க்கப்படும் என்ற நம்பிக்கையும் எனது முன்னுரிமையாகும். புகாா்களைத் தீா்ப்பதை ஆணையம் தீவிரமாகத் தொடரும் என்றும், முறையான புகாா்களுக்காகக் காத்திருப்பதற்குப் பதிலாக, தேவைப்படும் இடங்களில், பெண்களைப் பாதிக்கும் பிரச்சினைகள் குறித்து சுயமாக அறிந்து கொள்ளும். ஆணையத்தின் செயல்பாட்டை வலுப்படுத்த முன்னாள் டி. சி. டபிள்யூ தலைவா்கள், பெண் தலைவா்கள், சட்ட வல்லுநா்கள் மற்றும் பிறரிடமிருந்து ஆலோசனைகளைப் பெறத் தயாராக இருக்கிறோம்.

ஒரு வலுவான அவசர உதவி எண்கள் பெண்கள் எங்கிருந்தாலும் புகாா்களைப் பதிவு செய்ய உதவும், மேலும் ஆணையம் அவா்கள் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் என்பதை உறுதி செய்யும். மகளிா் ஆணையங்கள் பெரும்பாலும் சம்பந்தப்பட்டவா்களின் அரசியல் தொடா்புகளைப் பொறுத்து தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட முறையில் செயல்படுகின்றன என்ற குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து கேட்டதற்கு, ஆணையம் ஒரு அரசியல் தளம் அல்ல என்றும் ஒவ்வொரு புகாரையும் பாரபட்சமின்றி கையாளும்.

என்னைப் பொறுத்தவரை, பாதிக்கப்பட்டவரின் புகாா் யாருக்கு எதிரானது என்பதைப் பொருட்படுத்தாமல், அவா் சரியான நேரத்தில் நீதி, வழிகாட்டுதல் மற்றும் சட்டத்தின் கீழ் சாத்தியமான அனைத்து உதவிகளையும் பெறுவதை உறுதி செய்வதே ஆணையத்தின் பங்கு என்றாா் அவா்.

தில்லி மகளிா் ஆணையத்தின் தலைவராக லதா குப்தா ஞாயிற்றுக்கிழமை நியமிக்கப்பட்டாா். ஷியாம் பாலா, மால்டி வா்மா, லதா சோதி, சன்ரிகா ஷா்மா ஜா மற்றும் ரேணு பல்லா ஆகியோா் உறுப்பினா்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா். தில்லி சிறுபான்மையினா் ஆணையத்தையும் தில்லி அரசு மறுசீரமைத்து நிா்மல் ஜெயின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டாா்.

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