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புதுதில்லி

தில்லி மகளிர் ஆணையத்தின் தலைவராக லதா குப்தா நியமனம்

2 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக காலியாக இருந்த தில்லி மகளிா் ஆணையத்தின் தலைவராக பாஜகவை லதா குப்தா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

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தில்லி முதல்வர் ரேகா குப்தாவிடம் வாழ்த்துப் பெற்ற லதா குப்தா (இடமிருந்து மூன்றாவது இருப்பவர்).

Updated On :27 ஜூலை 2026, 2:10 am IST

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இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக காலியாக இருந்த தில்லி மகளிா் ஆணையத்தின் (டி. சி. டபிள்யூ) தலைவராக பாஜகவை லதா குப்தா நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக தில்லி முதல்வா் அலுவலகம் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்துள்ளது.

இது குறித்து வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது: ஷியாம் பாலா, மால்டி வா்மா, லதா சித்தி, சன்ரக்ஷிகா ஷா்மா ஜா மற்றும் ரேணு பல்லா ஆகியோா் ஆணையத்தின் உறுப்பினா்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா்.

அப்போதைய ஆளும் ஆம் ஆத்மி அவரை மாநிலங்களவைக்கு அனுப்ப முடிவு செய்ததைத் தொடா்ந்து ஜனவரி 2024 இல் சுவாதி மாலிவால் ராஜினாமா செய்ததைத் தொடா்ந்து டி. சி. டபிள்யூ தலைவா் பதவி காலியானது.

பாதுகாப்பு, கண்ணியம், உரிமைகள் பாதுகாப்பு மற்றும் பெண்களுக்கு அதிகாரமளித்தல் ஆகியவற்றை உறுதி செய்வதில் ஈஇர முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது என்று டெல்லி இஙஞ கூறியது. ஆணையத்தின் செயல்பாடு ஒரு புதிய வேகத்தைப் பெறும், மேலும் இந்த நியமனங்களுடன் பெண்களுக்கு நீதி, பாதுகாப்பு மற்றும் உதவிகளை வழங்குவது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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