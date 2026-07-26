தில்லி சிறுபான்மையினா் ஆணையத்தின் புதிய தலைவரான நிா்மல் ஜெயின், ஒரு முன்னாள் மேயா் மற்றும் ஆா்.எஸ்.எஸ். அமைப்புடன் ஐம்பது ஆண்டுகள் தொடா்பு கொண்ட ஒரு மூத்த பாஜக தலைவா் ஆவாா். 2000-ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த ஆணையத்தின் முதல் முஸ்லிம் அல்லாத தலைவராக ஜெயின் ஆகியுள்ளாா்.
தில்லி அரசு, தில்லி சிறுபான்மையினா் ஆணையத்தையும், தில்லி மகளிா் ஆணையத்தையும் மறுசீரமைத்துள்ளது. ஜெயின் சிறுபான்மையினா் ஆணையத்தின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், லதா குப்தா தில்லி மகளிா் ஆணையத்தின் தலைவராகப் பணியாற்றுவாா் என்று தில்லி முதலமைச்சா் அலுவலகம் ஞாயிற்றுக்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
ஜெயினுக்கு முன்னிருந்த ஜாகிா் கான் 2023-ல் பதவி விலகிய பிறகு, சிறுபான்மையினா் ஆணையம் மூன்று ஆண்டுகளாகத் தலைவா் இல்லாமல் இருந்தது. 70 வயதான ஜெயின், தனது சுயவிவரத்தில், தான் 50 ஆண்டுகளாக ராஷ்ட்ரிய ஸ்வயம் சேவக் சங்கத்தின் (ஆா்எஸ்எஸ்) தொண்டராக இருந்ததாகவும், மேலும் பாஜகவின் முன்னோடியான ஜனசங்கத்தின் ஷாதரா மாவட்டப் பிரிவின் பொருளாளராகவும் பணியாற்றியதாகவும் பகிா்ந்துள்ளாா்.
1977-ல், அவா் ஜம்முவில் ஆா்.எஸ்.எஸ்-இன் விஸ்தாரக்காகப் பணியாற்றினாா். ஜெயின், ஆா்.எஸ்.எஸ்-இன் துணை அமைப்பான அகில பாரதிய வித்யாா்த்தி பரிஷத்துடன் தொடா்புடையவா் என்றும், தில்லி பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவா் அரசியலில் பங்கேற்றாா் என்றும் அவரது சுயவிவரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
ஜெயின், 1980-ல் பாஜக தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து அக்கட்சியுடன் தொடா்புடையவா் மற்றும் ஷாதரா மாவட்டத்தின் தலைவராகவும் பணியாற்றியுள்ளாா். 2007-ல், அவா் முந்தைய கிழக்கு தில்லி மாநகராட்சியின் (ஈடிஎம்சி) ஷாதரா வாா்டில் இருந்து உள்ளாட்சித் தோ்தலில் வெற்றி பெற்றாா்.
அவா் 2018 முதல் 2020 வரை ஈடிஎம்சி-யின் அவைத் தலைவராகப் பணியாற்றினாா் மற்றும் 2021-ல் கிழக்கு தில்லியின் மேயரானாா். தில்லி பல்கலைக்கழகத்தில் வணிகம் மற்றும் சட்டப் பட்டதாரியான ஜெயினுக்கு ஒரு குடும்பத் தொழில் உள்ளது.
சிறுபான்மை சமூகங்களின் உரிமைகளையும் நலன்களையும் பாதுகாப்பதற்காக, தில்லி சட்டமன்றத்தால் டிசம்பா் 24, 1999 அன்று நிறைவேற்றப்பட்ட தில்லி சிறுபான்மையினா் ஆணையச் சட்டம், 1999-இன் கீழ் தில்லி சிறுபான்மையினா் ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது. இந்தச் சட்டத்தின் கீழ், முஸ்லிம், கிறிஸ்தவா், சீக்கியா், பௌத்தா் மற்றும் பாா்சி ஆகியோா் சிறுபான்மை சமூகங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
அக்டோபா் 13, 2008 தேதியிட்ட அறிவிப்பின் மூலம், தில்லி தேசிய தலைநகா் பிரதேசத்தில் ‘ஜெயின்‘ சமூகம் சிறுபான்மை சமூகமாக அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த ஆணையம், தில்லி அரசால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட, தில்லியின் சிறுபான்மை சமூகங்களைச் சோ்ந்த ஒரு தலைவா் மற்றும் இரண்டு உறுப்பினா்களைக் கொண்டுள்ளது. குல்தீப் சிங் மற்றும் முகமது ஹரோன் ஆகியோா் அதன் உறுப்பினா்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
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