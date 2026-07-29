தில்லி பேரவை வளாகத்துக்குள் அத்துமீறி நுழைந்த விவகாரம்: குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவருக்கு மனநல மதிப்பீடு செய்ய நீதிமன்றம் உத்தரவு

தில்லி சட்டமன்ற பாதுகாப்பு மீறல் வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட சரப்ஜீத் சிங், மனநலம் குன்றியவரா மற்றும் தனது தரப்பு வாதத்தை முன்வைக்க இயலாதவரா என்பதை ஆராய, மனித நடத்தை மற்றும் தொடா்புடைய அறிவியல் நிறுவனத்திற்கு (ஐஹெச்பிஏஎஸ்) ஒரு மருத்துவக் குழுவை அமைக்குமாறு தில்லி நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
சிங் இருமுனைக் கோளாறால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவரது வழக்குரைஞா் தெரிவித்ததையடுத்து, ஒரு மருத்துவக் குழுவை அமைக்க உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது.
மனநலப் பராமரிப்புச் சட்டத்தின் கீழ் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா் தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்த கூடுதல் அமா்வு நீதிபதி அங்குா் ஜெயின், தேவைப்படும் போதெல்லாம் அவரை (ஐஹெச்பிஏஎஸ்) இயக்குநரின் முன் ஆஜா்படுத்த உத்தரவிட்டாா்.
37 வயதான சிங், ஏப்ரல் 6, 2026 அன்று பேரவை வளாகத்தின் நுழைவாயிலில் தனது காரை மோதி, பணியில் இருந்த ஒரு பாதுகாப்பு ஊழியரைக் காயப்படுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது. ஏப்ரல் 5 அன்று காவல்துறை விசாரணையைத் தொடா்ந்து அவா் நீதிமன்றக் காவலில் வைக்கப்பட்டாா்.
அவரது மனுவை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிமன்றம், ஜூலை 27 தேதியிட்ட உத்தரவில், கைதி மனநலம் குன்றியவரா மற்றும் தனது தரப்பு வாதத்தை முன்வைக்க இயலாதவரா என்பதைப் பரிசோதிப்பதற்காக, மனநலப் பராமரிப்புச் சட்டத்தின் கீழ் தேவைப்படும் நிபுணா்களைக் கொண்ட ஒரு குழுவை அமைக்குமாறு ஐஹெச்பிஏஎஸ் இயக்குநருக்கு உத்தரவிட்டது. மருத்துவக் குழுவை அமைப்பதற்குத் தங்களுக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை என்று அரசுத் தரப்பு கூறியது.
இந்த உத்தரவின் நகலை ஐஹெச்பிஏஎஸ் இயக்குநருக்கு அனுப்புமாறு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதுடன், மருத்துவக் குழு அமைக்கப்பட்டு, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா் பரிசோதிக்கப்படுவதை உறுதி செய்யுமாறு விசாரணை அதிகாரியைக் கேட்டுக்கொண்டது.
இந்த வழக்கு ஆகஸ்ட் 11 அன்று மேலதிக விசாரணைக்காகப் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. சிங், ‘கிசான் அந்தோலன் (விவசாயிகள் போராட்டம்) ஆதரவாளா்‘ என்று நம்பப்படுகிறது. 2020-21 போராட்டத்தின் போது உயிரிழந்த விவசாயத் தலைவா்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து, அவா் சமூக வலைதளங்களில் பல பதிவுகளைப் பகிா்ந்துள்ளாா். இந்தப் பதிவுகளில் சில, பின்னா் அவராலோ அல்லது அவற்றை முதலில் பதிவிட்டவா்களாலோ நீக்கப்பட்டன.
பிலிபிட்டைச் சோ்ந்த, உத்தரப் பிரதேசப் பதிவு எண் கொண்ட எஸ்யூவி வாகனம், பிற்பகல் 2 மணியளவில் நுழைவாயில் எண் 2-ஐ மோதி உடைத்தது. அது தில்லி பல்கலைக்கழகப் பக்கத்திலிருந்து வந்து, திடீரெனத் திரும்பி, தடுப்புகளை உடைத்துக்கொண்டு வளாகத்திற்குள் நுழைந்ததாகக் காவல்துறை தெரிவித்தது.
இந்த மீறல், சட்டமன்றத்தின் பாதுகாப்பு குறித்துக் கடுமையான கவலைகளை எழுப்பியுள்ளது என்று சட்டமன்ற அதிகாரி ஒருவா் கூறினாா்.
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