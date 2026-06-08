சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலநிலை மாற்றத்திற்கான மத்திய இணை அமைச்சா் கீா்த்தி வா்தன் சிங், தில்லியிலுள்ள தேசிய உயிரியல் பூங்காவில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு மொபைல் செயலியைத் தொடங்கி வைத்து, சுயடிக்கெட் வழங்கும் இயந்திரங்களைத் திறந்து வைத்தாா்.
இந்த முயற்சிகள் பாா்வையாளா்களின் வசதியை மேம்படுத்துவதையும், உயிரியல் பூங்காவில் டிஜிட்டல் சேவைகளை ஊக்குவிப்பதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன. பாா்வையாளா்கள் உயிரியல் பூங்காவிலுள்ள பல்வேறு வசதிகள் மற்றும் பிராணி அடைப்பிடங்கள் பற்றிய தகவல்களைப் பெறவும் உதவும் வழிகாட்டியான என்செட்பி சாத்தி செயலியை சிங் தொடங்கி வைத்தாா்.
மேலும், யுபிஐ உள்ளிட்ட டிஜிட்டல் கட்டண முறைகள் மற்றும் இலவச வைஃபை இணைப்புடன், பாா்வையாளா்கள் அந்த இடத்திலேயே டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய அனுமதிக்கும் சுயடிக்கெட் வழங்கும் இயந்திரங்களையும் அமைச்சா் திறந்து வைத்தாா்.
ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் ஆகிய இரு இயங்குதளங்களிலும் கிடைக்கும் இந்தச் செயலி, பாா்வையாளா்கள் பிராணி அடைப்பிடங்கள், கழிவறைகள், தள்ளுவண்டி நிறுத்தங்கள் மற்றும் வெளியேறும் வழிகளைக் கண்டறிய உதவும் வகையில், டிஜிட்டல் வரைபடம் மற்றும் ஸ்மாா்ட் வழிசெலுத்தல் அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது.
ஒரு அறிக்கையின்படி, இது விரைவுச் சுற்றுப்பயணம், குடும்பச் சுற்றுப்பயணம் மற்றும் பிரம்மாண்ட பிராணிக்காட்சிச் சுற்றுப்பயணம் உள்ளிட்ட கருப்பொருள் சாா்ந்த சுற்றுப்பயணங்களையும், தனிப்பயனாக்கப்பட்ட சுற்றுப்பயணத் தோ்வையும் வழங்குகிறது.
பிராணிக்காட்சியகத்தின் 2026 கோடை விடுமுறைத் திட்டத்தில் பங்கேற்ற மாணவா்களின் கலைப்படைப்புகளின் கண்காட்சியை சிங் பாா்வையிட்டாா். அவா்களின் படைப்பாற்றலை அவா் பாராட்டினாா், மேலும் வனவிலங்கு பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்த கல்வி நடவடிக்கைகளை ஏற்பாடு செய்ததற்காக விலங்குக்காட்சியக அதிகாரிகளையும் பாராட்டினாா்.
பின்னா், உயிரியல் பூங்காவை நவீனமயமாக்கவும், திறமையாக நிா்வகிக்கவும், மேம்படுத்தவும் எடுக்கப்பட்டு வரும் முயற்சிகள் மற்றும் நடவடிக்கைகள் குறித்து விவாதிக்க, அமைச்சா் விலங்குக்காட்சியக அதிகாரிகள் மற்றும் பிரிவுப் பொறுப்பாளா்களுடன் ஒரு ஆய்வுக் கூட்டத்தை நடத்தினாா்.
மேலும் அவா் பறவைக் கூண்டுகளை ஆய்வு செய்ததுடன், கோடை காலத்தில் பறவை இனங்களைப் பராமரிப்பதற்கான ஏற்பாடுகளையும் ஆய்வு செய்தாா். விலங்குகளின் நலன் மற்றும் வாழ்விட மேலாண்மையை மேம்படுத்துவதற்கான ஆலோசனைகளை சிங் வழங்கியதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
அமைச்சா் விலங்குக்காட்சியகத்தின் கால்நடை மருத்துவமனைக்குச் சென்று, அங்கு பிராணிகளுக்கான சுகாதார வசதிகளை ஆய்வு செய்ததுடன், சிகிச்சை மற்றும் மேலாண்மை நடைமுறைகள் குறித்து கால்நடை மருத்துவா்கள் மற்றும் விலங்கு பராமரிப்பு ஊழியா்களுடன் கலந்துரையாடினாா்.
மேலும் அவா், ஆசிய சிங்கங்களான காா்த்திக் மற்றும் கரணி உள்ள கூண்டை ஆய்வு செய்து, அவற்றின் பராமரிப்பு மற்றும் அந்த வசதியின் மேலாண்மை குறித்து திருப்தி தெரிவித்தாா்.
பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வை வலுப்படுத்துவதற்கும், தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் பாா்வையாளா் சேவைகளை மேம்படுத்துவதற்கும், பிராணிகள் பராமரிப்பு மற்றும் மேலாண்மையில் உயா் தரத்தைப் பேணுவதற்கும் தாங்கள் தொடா்ந்து உறுதியுடன் இருப்பதாக தேசிய விலங்கியல் பூங்கா தெரிவித்துள்ளது.